Pixalate’in geçen Perşembe günü yayınlanan 2022’nin ilk çeyreğine ilişkin anketi göre Resmi iOS ve Android uygulama mağazalarında şu anda iki yıl veya daha uzun süredir güncellenmeyen 1,5 milyondan fazla “terk edilmiş uygulama” bulunuyor.

Araştırmadan sorumlu şirkete göre, bu toplam güncel olmayan uygulamalardan yaklaşık 869.000’i Google Play Store‘da ve yaklaşık 650.000’i App Store’a ait olduğunu belirtti. Bunlar arasında oyunlar, son iki yılda güncelleme yapılmayan 50.000 başlık ile geliştiriciler tarafından unutulması en muhtemel kategoridir ve onu eğitim uygulamaları izlemektedir.

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Öte yandan, son altı ayda 69.000‘i yeni sürüme geçirildiğinden, finansal uygulamaların güncellenmesi en muhtemeldir. Benzer bir yolu, sorumlulardan daha fazla ilgi gören alışveriş ve sağlık uygulamaları izliyor.

Anket ayrıca, uygulama mağazalarında daha da kötü bir terk edilme durumunda bazı yazılımların olduğunu gösterdi. Yaklaşık 314.000 uygulama en son beş yıldan fazla bir süre önce güncellendi; bunların 184.000’i Apple platformunda ve 130.000’i arama devi Google‘ın mağazasındaydı.

Güvenlik riskleri neler?

Bugün indirilebilen yazılımların %30‘unu temsil eden Android ve iOS mağazalarında iki yıl veya daha uzun süredir güncellenmeyen çok sayıda uygulama, kullanıcıların güvenliği konusunda endişeler uyandırıyor. Siber suçlular, güncel olmayan programlardaki boşluklardan yararlanarak veri çalmayı ve cihazı izlemeyi kolaylaştırır.

Konuya ilişkin Apple, eski uygulamaları sanal mağazasından kaldıracağını duyururken, Google Play Store’da terk edilmiş programları “gizlemeyi” seçti, bu önlem bu yıl içinde yürürlüğe girilmesi bekleniyor. Her iki durumda da, bir uygulamayı indirmeden önce güncelleme bilgilerini kontrol etmeye değer.