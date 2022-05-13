Emojiler günlük hayatta sıklıkla kullanılan simgelerdir. Basit bir şekil olarak tasarlanan bu simgeler, günümüzün vazgeçilmez ögelerinden biri olmuşlardır. Cep telefonun yaygın kullanıldığı çağda, emojiler iletişimin en önemli parçası haline geldiler.

Çevrimiçi kelime arama aracı Crossword-Solver, çeşitli bölge ve ülkelerdeki en popüler emojileri ve emojilerin nasıl algılandığına ilişkin farklılıkları keşfetmek için 9 milyon coğrafi etiketli tweet aldı ve analiz etti.

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75 ülkede en yaygın olarak kullanılan “sevinç gözyaşları” emojisi olurken, ikinci sırada “kalp” emojisi yer aldı.

Türkiyede en çok kullanılan emoji

Türkiye’ye bakacak olursak ‘gülmekten gözünden yaş gelmek’ emojisi olduğu belirtildi.

Dünya ülkelerinde en çok kullanılan emojiler

Ayrıca Crossword-Solver‘ın web sitesinde dünya çapında emoji kullanımı hakkında çok daha fazla bilgiyi bulabilirsiniz.