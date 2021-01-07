App Store mağazasına harcanan ücretler rekor kırdı!

Yeni raporlara göre, Apple cihazı kullanıcıları 2020’de App Store mağazasında bir önceki yıla göre uygulama harcamalarında %30 artışla 72 milyar dolarlık rekor bir harcamaya imza attı.

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App Store kendi rekorunu kırdı

Oyunların yanı sıra, App Store’daki kullanıcı harcamaları yıllık %29,3 artışla 5,3 milyar dolara çıkarak Eğlence kategorisine odaklandı. TikTok, 2020’de App Store’da küresel olarak en fazla geliri sağlayan oyun dışı uygulama oldu ve yıllık %600’den fazla artışla 1,2 milyar dolara ulaştı.

İlk kez yüklemeler de 2020’de yeni bir rekora imza attı. ‌App Store‌ ve Google Play toplamında yükleme sayısı 2019’da yaklaşık 115,5 milyar iken %23,7 artışla 143 milyara ulaştı. Bu rakam yıllık büyümeden yaklaşık %14 daha yüksek.

Oyun kategorisi de yeni rekorlara imza attı ve geçen yıl küresel anlamda her iki uygulama mağazasına 79.5 milyar dolar kazandırdı. Raporda, bunun 2019’da toplam 63 milyar dolar olan tüm uygulama içi harcamalarının %26 artarak %71.7’e yükseldiği belirtildi.

Açıklanan 3. parti verilere göre, 2020’de iOS oyunlarına kullanıcılar yaklaşık 47,6 milyar dolar harcadı, bu 2019’a nazaran %25 artış olduğunu gösteriyor. Oyunlar, App Store gelirlerinin tümünün %66’sını oluştururken, iOS’te en yüksek hasılat yapan oyun Tencent’s Honor of Kings oldu.

Raporda, küresel sağlık krizinin tüketici ihtiyaçlarını ve davranışlarını önemli ölçüde değiştirdiği ve bunun tüketici alışkanlıklarında kalıcı bir değişikliğe neden olarak mobil pazarın 2020’de “benzeri görülmemiş bir büyüme” yaşadığı belirtildi.