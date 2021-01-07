Apple
App Store mağazasına harcanan ücretler rekor kırdı!
Yeni raporlara göre, Apple cihazı kullanıcıları 2020’de App Store mağazasında bir önceki yıla göre uygulama harcamalarında %30 artışla 72 milyar dolarlık rekor bir harcamaya imza attı.
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App Store kendi rekorunu kırdı
Oyunların yanı sıra, App Store’daki kullanıcı harcamaları yıllık %29,3 artışla 5,3 milyar dolara çıkarak Eğlence kategorisine odaklandı. TikTok, 2020’de App Store’da küresel olarak en fazla geliri sağlayan oyun dışı uygulama oldu ve yıllık %600’den fazla artışla 1,2 milyar dolara ulaştı.
İlk kez yüklemeler de 2020’de yeni bir rekora imza attı. App Store ve Google Play toplamında yükleme sayısı 2019’da yaklaşık 115,5 milyar iken %23,7 artışla 143 milyara ulaştı. Bu rakam yıllık büyümeden yaklaşık %14 daha yüksek.
Oyun kategorisi de yeni rekorlara imza attı ve geçen yıl küresel anlamda her iki uygulama mağazasına 79.5 milyar dolar kazandırdı. Raporda, bunun 2019’da toplam 63 milyar dolar olan tüm uygulama içi harcamalarının %26 artarak %71.7’e yükseldiği belirtildi.
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Açıklanan 3. parti verilere göre, 2020’de iOS oyunlarına kullanıcılar yaklaşık 47,6 milyar dolar harcadı, bu 2019’a nazaran %25 artış olduğunu gösteriyor. Oyunlar, App Store gelirlerinin tümünün %66’sını oluştururken, iOS’te en yüksek hasılat yapan oyun Tencent’s Honor of Kings oldu.
Raporda, küresel sağlık krizinin tüketici ihtiyaçlarını ve davranışlarını önemli ölçüde değiştirdiği ve bunun tüketici alışkanlıklarında kalıcı bir değişikliğe neden olarak mobil pazarın 2020’de “benzeri görülmemiş bir büyüme” yaşadığı belirtildi.
Apple
Apple AR gözlüğü için yeni gelişme!
Sızıntı kaynaklarının açıkladığı raporlara göre Apple, AR (artırılmış gerçeklik) gözlüğü prototipinin “ikinci geliştirme aşamasına” girmek üzere.
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Haziran 2020’de Bloomberg’den Mark Gurman, Apple’ın hem bir AR/VR başlığı hem de yalnızca AR özellikli gözlükleri geliştirdiğini bildirmişti. Gurman, Apple’ın kulaklık prototiplerinin Facebook’un Oculus Quest’in daha küçük bir versiyonuna benzediğini, gözlüklerin ise daha şık ve hafif olacağını belirtmişti. Apple’ın kendi içinde yaptığı bir toplantıda, bu kulaklığın 2021’de duyurulabileceğini ve 2022’de piyasaya sürülebileceğini, gözlüklerin ise en erken 2023’te tanıtılabileceğini söylediği iddia edildi.
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Gurman, Apple’ın gözlüklerinin kullanıcının gözlerinin önüne metin mesajları ve haritalar gibi bilgileri yerleştireceğini iddia etti ve ayrıca kullanıcıların Siri ile gözlükleri kontrol edebileceklerini söyledi. Raporunda, Apple’ın AR/VR başlığı için ayrı bir App Store planladığını, ancak platformun gözlükleri de kapsayıp kapsamayacağının belirli olmadığından da bahsetti. Yani Apple, çıkaracağı cihazların uygulama altyapısını da beraberinde oluşturmaya başlamış durumda.
Bu haftanın başlarında, ünlü analist Ming-Chi Kuo da Apple tedarikçilerinin 2021’de belirtilmemiş bir artırılmış gerçeklik cihazı için hazırlanacağını söyledi. Kuo ayrıca Apple’ın uzun süredir beklenen AirTags öğe izleyicileri, yeni AirPods, 14 inç ve 16 inç MacBook Pro modellerinin de yakın zamanda tanıtılmasını bekliyor. Silikon ve Mini-LED ekranlı bir iPad Pro’nun ise bu yıl içinde tanıtılması öngörülüyor.
Akıllı Telefonlar
iPhone 12 mini, beklentiyi karşılayamadı!
2016 iPhone SE’den bu yana piyasaya sürülen en küçük iPhone olan 5.4 inçlik iPhone 12 mini, bekleneni verememiş gibi gözüküyor. Consumer Intelligence Research Partners’ın yeni satış rakamlarına göre, iPhone 12 mini, Apple’ın sunduğu diğer iPhone 12 modellerinden daha düşük bir satış rakamına sahip.
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Satış rakamları neden bekleneni vermiyor?
iPhone 12 mini satışları, lansman döneminde toplam iPhone 12 satışlarının yalnızca %6′sını oluşturuyordu. Buna karşılık, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max ve iPhone 12 birbirine yakın satış rakamlarına sahipti.
CIRP Kurucu Ortağı Josh Lowitz, “iPhone 12 modelleri lansman sırasında önemli bir pay aldı, ancak sonuçların karışık olması nedeniyle, iPhone 12 mini diğer modeller arasında kaybolmuş gibi görünüyor. ” dedi.
Geçen yılki iPhone 11 modelleri, piyasaya sürüldükten sonraki dönemde satışların yüzde 69’unu oluşturmuştu. Bu nedenle iPhone 12 modelleri genel olarak daha iyi performans gösterdi. 2019’da iPhone 11 en çok satan iPhone olarak satışların %39’unu oluştururken, geriye kalan %30’u 11 Pro ve Pro Max doldurdu.
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Geçtiğimiz yıl satışların %69’unu oluşturan iPhone 11’e kıyasla, bu yıl dört iPhone 12 modeli satışların %76’sını oluşturarak daha iyi performans gösterdi. Bununla birlikte, iPhone 12, 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max arasında net bir satış lideri yoktu. Buna karşılık, 2019’da iPhone 11, satışların %30’unu oluşturan iPhone 11 Pro ve Pro Max’e göre %39 gibi bir satışa sahipti.
CIRP, 5.299 liralık iPhone SE, 7.099 liralık iPhone XR ve 7.999 liralık iPhone 11 gibi daha düşük maliyetli modellerin varlığının, 10.000 liraya satılan daha pahalı iPhone 12 mini’ninçekiciliğini sınırlamış olabileceğini düşünüyor.
Aksesuar
“Ucuz” AirPods Max çalışmaları yapılıyor!
Apple tarafından geçtiğimiz ay tanıtılan AirPods Max, üst düzey özelliklerinden çok fiyatıyla ön plana çıkmıştı. Tüm dünyada birçok kullanıcı tarafından fiyat eleştirileriyle karşılaşan kulaklık, buna rağmen başarılı satış rakamları elde edebilir. Ancak Apple eleştirileri dinlemiş olacak ki bugün sızdırılan bilgilerde daha ucuz bir AirPods Max’in çalışmalarının yapıldığı yer aldı.
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AirPods Max plastik ile ucuzlayacak!
Apple, halihazırda gerek telefon gerek akıllı saat gerekse kulaklıklarındaki fiyat skalasıyla daha “premium” bir kitleye hitap ediyor. Ancak her zaman fiyatın karşılığı olarak hem kalite hem de servis desteğini sunan şirket, müşterilerini de yüz üstü bırakmamakta. Ancak geçtiğimiz ay tanıtılan AirPods Max, ABD’de 549 dolarlık, ülkemizde ise 5699 TL’lik fiyatıyla birçok kullanıcının isyan etmesine sebep oldu. Bugün Apple bilgileri sızdıran bir Twitter kullanıcısı tarafından paylaşılan bilgiye göre şirket kulaklığın daha ucuz bir versiyonu için çalışmalara başladı.
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Apple, aynı ses kalitesini daha fazla kullanıcıya sunabilmek için malzeme kalitesini düşürmeye karar vermiş gibi görünüyor. Şu anki kulaklıkta yer alan alüminyum ve paslanmaz çeliğin yerine plastik kullanılması söz konusu. Böylece kulaklığa getirilen bir diğer eleştiri noktası olan ağır olduğu söylemi de aşılabilir. Zira güncel olarak AirPods Max piyasadaki en ağır kulak üstü kulaklıklardan biri. Fiyat olarak ise 549 dolar yerine 349 dolar olacağı söylenen ucuz modelin satışa sunulması daha geniş kitleleri sevindirecektir.
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