Apple AR gözlüğü için yeni gelişme!

Sızıntı kaynaklarının açıkladığı raporlara göre Apple, AR (artırılmış gerçeklik) gözlüğü prototipinin “ikinci geliştirme aşamasına” girmek üzere.

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Haziran 2020’de Bloomberg’den Mark Gurman, Apple’ın hem bir AR/VR başlığı hem de yalnızca AR özellikli gözlükleri geliştirdiğini bildirmişti. Gurman, Apple’ın kulaklık prototiplerinin Facebook’un Oculus Quest’in daha küçük bir versiyonuna benzediğini, gözlüklerin ise daha şık ve hafif olacağını belirtmişti. Apple’ın kendi içinde yaptığı bir toplantıda, bu kulaklığın 2021’de duyurulabileceğini ve 2022’de piyasaya sürülebileceğini, gözlüklerin ise en erken 2023’te tanıtılabileceğini söylediği iddia edildi.

Gurman, Apple’ın gözlüklerinin kullanıcının gözlerinin önüne metin mesajları ve haritalar gibi bilgileri yerleştireceğini iddia etti ve ayrıca kullanıcıların Siri ile gözlükleri kontrol edebileceklerini söyledi. Raporunda, Apple’ın AR/VR başlığı için ayrı bir App Store planladığını, ancak platformun gözlükleri de kapsayıp kapsamayacağının belirli olmadığından da bahsetti. Yani Apple, çıkaracağı cihazların uygulama altyapısını da beraberinde oluşturmaya başlamış durumda.

Bu haftanın başlarında, ünlü analist Ming-Chi Kuo da Apple tedarikçilerinin 2021’de belirtilmemiş bir artırılmış gerçeklik cihazı için hazırlanacağını söyledi. Kuo ayrıca Apple’ın uzun süredir beklenen AirTags öğe izleyicileri, yeni AirPods, 14 inç ve 16 inç MacBook Pro modellerinin de yakın zamanda tanıtılmasını bekliyor. Silikon ve Mini-LED ekranlı bir iPad Pro’nun ise bu yıl içinde tanıtılması öngörülüyor.