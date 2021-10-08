APEX LEGENDS TELEFONDA! | Nasıl olmuş?

Apex Legends sevilen bir oynaması ücretsiz oyunlardan biri iken artık akıllı telefonlarda da oynanabilir hale geldi. PUBG Mobile, Call of Duty Mobile ardından Apex Legends Mobile oyununa da bir göz atıyoruz.

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Şu anda beta aşamasında olan oyunu Android için indirmek isterseniz; https://hwp.to/ALMobile

Apex Legends Mobile, daha önce Titanfall serisiyle kendini kanıtlayan Respawn Entertainment’ın geliştirdiği, EA tarafından yayıncılığı üstlenen battle royale tarzı son kalan oyununun mobil versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. PUBG tarzında ancak Overwatch gibi özel güçlere sahip karakterlerin de olduğu oyunca cross-play desteği yok. Tıpkı diğer mobil oyunlar gibi mobilde yeniden bir profil açmanız gerekecek.

Grafik kalitesi ve oynanışı fazlasıyla dikkat çekici ve güzel olan oyunun detayları videomuzda!