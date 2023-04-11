AORUS, Türkiye, Yunanistan ve Adriyatik bölgesinden ortaklarıyla birlikte bir Modding Challenge yarışması düzenliyor. Bu, ilk kez böyle bir etkinliğin bu üç bölge tarafından ortaklaşa organize edildiğini gösteriyor. AORUS Modding Challence, PC meraklılarının PC oluşturma dünyasında becerilerini ve yaratıcılıklarını sergilemeleri, modlama yapmaları için bir platform sağlıyor.

Yarışma Türkiye, Yunanistan ve Adriyatik’in her bölgesini temsil eden seçilmiş üç takım arasında yapılıyor. Her takıma bir Z790 AORUS MASTER, AORUS 4080 AORUS XTREME WF GPU, AORUS DDR5 32GB bellek, AORUS Gen4 5000E SSD 1TB ve UD1000GM güç kaynağı dahil olmak üzere aynı temel donanım sağlanmıştır. Ekipler sistemlerinin temasını, tasarımını ve Teknik özelliklerini seçme konusunda tamamen özgürdü. Sonuç AORUS donanımının gücünü sergileyen üç farklı ve görsel olarak çarpıcı PC sistemi oldu.

AORUS Modding Challence, GIGABYTE AORUS’un oyuncu topluluğunu desteklemeye yönelik devam eden çalışmalarının bir parçasıdır. AORUS, oyunculara en yeni donanım ve aksesuarları sağlayarak tüm müşterileri için en üst düzey oyun deneyimini sunmaya kendini adamıştır. Yarışma, dünya çapındaki medya kuruluşlarından büyük ilgi görerek büyük bir başarıyla ilerlemektedir.

Mücadelede Türkiye’yi temsil eden ekip, en iyi modlama ekiplerinden ModArt PC, profesyonel yayıncı Pintipanda ve oyun yayıncısı Vivien’den oluşuyor. Her takım şimdiye kadar görülen en yenilikçi ve görsel olarak çarpıcı PC yapılarını oluşturmak için rekabet içinde yarışıyor. Hayranlar , Twitter ve Instagram gibi AORUS sosyal medya platformlarında en sevdikleri kurulum için oy kullanma fırsatına sahip olacaklar. Ek olarak, bir şanslı takipçi GIGABYTE M32UC Oyuncu monitörünün sahibi olacak.

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Herkesi bu meydan okuma boyunca en sevdikleri mod yapımcılarını takip etmeye ve desteklemeye davet ediyoruz.