AOC’den Üç Yeni Oyuncu Monitörü Daha Geliyor!

AOC, bugün büyük beğeni toplayan G2460PF ve G2460VQ6 ile temsil edilen başarılı temel oyun monitörleri grubunu genişleten üç yeni oyun monitörünü piyasaya çıkartıyor.

AOC, cazip, 3 taraftan da çerçevesiz tasarıma sahip yeni G90 serisi üst düzey bir oyun deneyimini garantileyen 144 Hz’lik yenileme hızı ve AMD FreeSync teknolojisi tutukluk, kırılma ya da hareket bulanıklığı olmadan akıcı oynanabilirlik sağlıyor ve 1 ms’lik tepki süresi de hayalet görüntüleri ortadan kaldırıyor.

Yeni G90 ekranları AOC Düşük Girdi Gecikmesi Modu (Low Input Lag Mode) ve AOC Gölge Kontrolü’nün yanı sıra herhangi bir vida olmadan kolayca takılıp çıkartılabilen kullanışlı bir ayağa da sahip. 24.5 inçlik AOC G2590VXQ ve AOC G2590PX modellerinin yanı sıra 27 inçlik AOC G2790PX, çerçevesiz 16:9 Full HD TN paneline (1920 x 1080 piksel), can sıkıcı hayalet görüntüleri ortadan kaldırmak için kısa, 1 ms’lik tepki süresine, yüksek bir yenileme hızına (G2590PX ve G2790PX: 144 Hz, G2590VXQ: 75 Hz) ve FreeSync desteğine sahip.