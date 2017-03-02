AOC’nin şimdiye kadar çıkardığı en hızlı ekran olan AGON oyun monitörü uzun zaöamdor bekleniyordu ve sonunda piyasaya çıktı.

AOC’nin AGON AG251 FZ modeli 240 Hz’lik yenileme hızı ve 1 milisaniye tepki süresine sahip. Ayrıca Adaptatif Sync teknolojisi sayesinde görüntüde herhangi bir bulanıklık, yırtılma, kırılma ya da tutukluk olmadan akıcı bir keyif sunuyor. Ergo Dial Base ve QuickSwitch gibi özellikleriyle de özellikle oyunculara büyük bir keyif sunuluyor.

AGON AG251FZ, 25 inç büyüklüğünde ve Full HD TN panele sahip. 16:9 formatında ve 1920 x 1080 çözünürlüğe sahip. Monitörün 240 Hz’lik yenileme hızı ve 1 ms’lik tepki süresi özellikle e-spor oyuncularının tercihi haline gelmesini sağlıyor. 499 dolardan satışa çıkan monitörün üzerinde toplanabilir kulaklık askısı yer alıyor. Ergo Dial Base sayesinde kolay taşınan monitör Flicker Free teknolojisi sayesinde uzun süreli kullanımlarda gözü yoracak kurulmaların önüne geçiyor.