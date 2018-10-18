AnTuTu en iyi akıllı telefonlar listesini açıkladı

Puanlama sistemi ile birçok kesim tarafından eleştirilen AnTuTu, Eylül ayı en iyi telefon sıralamasını açıkladı. Açıklanan yeni sıralamada ROG Phone birinci sıraya konulmuş.

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AnTuTu: Note 9 yedinci sırada

Açıklanan listenin ilk iki sırasında oyun telefonlarına yer verilmiş. Birinci sırada ROG Phone yer alırken ikinci sırada Çinli üretici Xiaomi’nin Mi Black Shark modeli yer alıyor. Listenin 3. sırasında ise amiral gemisi katili olarak adlandırılan OnePlus 6 yer alıyor. Bu telefonların puanlarının birbirine yakın olduğunu söyleyelim.

Telefonların Eylül ayı puanlarının ortalamasını alan benchmark sistemine göre sıralamanın çoğunluğu Çin markalı telefonlardan oluşuyor. Samsung’un en güçlü telefonu olan Note 9 ise listede kendine 7. sırada yer bulmuş.