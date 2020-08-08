Haber
AnTuTu en güçlü mobil işlemcileri açıkladı!
Mobil ürünler için sentetik test uygulaması olan AnTuTu, bu yılın ilk yarısındaki en güçlü mobil işlemcileri açıkladı. Listenin ilk sırasında beklendiği üzere Qualcomm yer alırken, MediaTek ise herkesi şaşırtan bir sonuca imza atmış gibi görünüyor!
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AnTuTu Benchmark’a göre en güçlü işlemci Snapdragon 865!
AnTuTu Benchmark, her ay geleneksel olarak en güçlü Android telefonları içeren bir sıralama listesi yayınlıyor. Popüler uygulamanın yayınlanan yeni listesi ise 2020’nin ilk yarısı için en yüksek puanı toplayan ilk 10 işlemciyi meraklılarıyla paylaşıyor. CPU ve GPU puanlarının yayınlandığı listenin ilk sırasında tahmin edilebileceği üzere Qualcomm Snapdragon 865 yer alıyor. Toplamda 401.108 puan toplayan işlemcinin 182.123 puanı CPU gücünden gelirken, 218.985 puanı ise grafik yongası alıyor.
Listede ikinci sırayı MediaTek’in yeni nesil işlemcilerinden Dimensity 1000+ kazanıyor. 7 nm üretim tekniğinde üretilen işlemcinin başarılı bir performansa sahip olduğu biliniyordu. AnTuTu’nun yayınladığı sonuçlar da bu bilgiyi bir anlamda doğruluyor. MediaTek Dimensity 1000+ CPU performansıyla 150.341 puan alırken, grafik yongası ise 191.373 puana ulaşıyor. Böylece işlemci genel performansıyla 341.714 puan toplamayı başarıyor.
Listede üçüncü sırayı alan işlemci ise Qualcomm Snapdragon 855+ oluyor. Yaklaşık 2 yaşında olan amiral gemisi işlemci, 327.796 puan toplayarak güncel rakipleriyle rekabet etmeyi başarıyor. Snapdragon 855+’ın CPU performansı 139.193 puan alırken, grafik yongasının ise 188.603 puan kazandığı belirtiliyor. AnTuTu listesinin devamında da Kirin 990 5G, Snapdragon 855, Kirin 990 4G, Dimensity 1000L ve Kirin 980 gibi işlemciler sıralanıyor.
Bununla birlikte listede 2 önemli eksiklik de göze çarpıyor. Bunlardan biri, listedeki işlemciler arasında Samsung’un Exynos serisinin bulunmaması. AnTuTu yetkilileri bunun sebebini Exynos işlemcilere sahip telefonların Çin pazarında satışa sunulmaması şeklinde açıklıyor. Apple’ın A serisi mobil yongaları ise markanın politikaları nedeniyle listede yer almıyor. iPhone 11 serisine güç veren Apple A13 Bionic işlemcinin AnTuTu’dan ortalama 340.000 ile 360.000 arası puan aldığını belirtelim.
Oyun
Rocksteady, Suicide Squad oyunu ile geliyor!
Batman Arkham serisini geliştiren ünlü oyun stüdyosu Rocksteady, yeni bir DC oyunu ile hayranların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Firma yeni Suicide Squad oyununu sosyal medyadan duyurdu.
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Suicide Squad oyunu geliyor!
Ünlü çizgi roman firması DC Comics‘in önemli markalarından biri olan Suicide Squad, oyun oluyor. Batman Arkham serisi ile adından sıkça söz ettiren ve süper kahraman oyunlarına yeni bir bakış açısı getiren Rocksteady, şimdide Suicide Squad için bir oyun hazırlığında. Twitter hesaplarından sevindirici haberi hayranları ile paylaşan stüdyo, 22 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek DC FanDome etkinliği ile birlikte oyun hakkında yeni bilgiler paylaşacak. Ayrıca paylaşım ile alakalı bir poster yayınlanırken, posterde Bizzaro yer almakta.
Target locked – #DCFanDome – August 22. #suicidesquadgame pic.twitter.com/HrXZNKwo0f
— Rocksteady Studios (@RocksteadyGames) August 7, 2020
İnternet üzerinden yapılacak etkinlikte bir adet de Batman oyunu görmeyi bekleyen hayranlar, özellikle Suicide Squad ile alakalı yapılan bu duyuru karşısında şaşkınlıklarını ve heyecanlarını gizleyemediler. Daha önceden ortaya atılan bazı ipuçları bu oyunun geleceğini gösterse de çoğu hayran için heyecan bir gelişme olduğu kesin. Yapım arkasında Rocksteady gibi bir markanın yer almasından ötürü beklentilerin yüksek olduğu şu aşamada, 22 Ağustos tarihi merakla beklenmekte. Oyunun içeriği hakkında kesin bilgilere henüz yer verilmese de Warner Bros. tarafından alındığı düşünülen bazı internet adresleri işi ilginç bir yere götürecek gibi gözüküyor. Özellikle de “suicidesquadkillthejusticeleague.com” adresi hayranların heyecanlarını arttırmakta. Bakalım firma, yeni oyunu ile birlikte Arkham serisinde yakaladığı sinerjiyi koruyabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Haber
TikTok, ABD’nin yasaklama kararına sert tepki gösterdi
TikTok, Beyaz Saray’ın aldığı ABD şirketleriyle iş yapma yasağı kararı hakkında resmi açıklama yayınladı. Şirket, ABD yönetiminin aldığı karardan ötürü şok olduğunu ifade etti.
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Geçtiğimiz Perşembe günü ABD yönetimi, Çin menşeili mobil uygulamaların Birleşik Devletler ulusal güvenliğini ve ekonomisini tehdit ettiği gerekçesiyle TikTok’un ABD’li şirketlerle iş yapmasını yasaklamıştı. TikTok ise bugün, hem bu karara tepki göstermek hem de iddialara cevap vermek amacıyla resmi açıklama yayınladı.
Öncelikle Perşembe günü alınan karar hakkında konuşan TikTok; “Hiçbir ön süreci olmadan gelen son yürütme emri bizi şok etti.” ifadelerini kullanarak açıklamasına başladı. Devamında şirket, bir yıldır ABD hükümetiyle yapıcı çözümler üretmek için iyi niyetle iletişim kurmaya çalıştığını, ancak buna rağmen ABD yönetiminin kendilerini hiç önemsemediğinden ötürü veryansın etti.
Bilindiği üzere TikTok, kullanıcı verilerini Çin hükümeti ile paylaşmakla suçlanıyor. Ancak şirket; “TikTok’un Çin hükümeti ile asla kullanıcı verilerini paylaşmadığını açıkça belirtmiştik. Moderasyon rehberimizi ve algoritma kaynak kodumuzu, hiçbir firmada olmayan şekilde, Şeffaflık Merkezi’mizde yayınlamıştık.” açıklamasıyla, bu iddiaları da net bir şekilde yalanladı.
Ayrıca Tiktok, Perşembe günü alınan kararın ABD’de hukukun üstünlüğüne yönelik güveni zayıflatabileceğini düşünüyor. Son olarak, ellerindeki her çareyi deneyeceklerini de ifade eden Çinli şirket; “Platformumuzu evi olarak gören 100 milyon Amerikalının bilmesini istiyoruz ki, TikTok olarak asla ama asla size olan bağlılığımız zayıflamayacak.” diye ekledi.
TikTok’un bu açıklaması gösteriyor ki, ABD yönetimiyle hiçbir zaman herhangi bir konuda uzlaşma kat edilememiş. Başkan Donald Trump‘ın, Çinli uygulamalar üzerindeki baskısını devam ettirmekte kararlı olduğu da daha net bir şekilde anlaşılıyor.
Haber
Bill Gates, Microsoft’un TikTok’u satın almasını istemediğini açıkladı
Bill Gates, kurucusu olduğu Microsoft şirketinin TikTok’u satın alma girişimine hiç sıcak bakmadığını açıkladı. Gates, bunun uzun vadede kötü sonuçlar doğurabileceğini düşünüyor.
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Bill Gates, Microsoft’un TikTok’u almasını istemiyor
Geçtiğimiz hafta Microsoft, TikTok‘un ABD operasyonlarını satın almak için görüşmelere başladığını açıklamıştı. Şirketin eski CEO’su ve aynı zamanda kurucusu Bill Gates ise bu iddialara yönelik kısa bir demeç verdi. Gates, Wired dergisi ile yaptığı röportajda Microsoft’un TikTok’u satın alma girişimine sıcak bakmadığını ve bunun olumsuz sonuçlar doğurabileceğini ifade etti.
Bill Gates’e göre sosyal medya piyasasında büyük oyuncu olmak, basit bir iş değil. Zira Microsoft, TikTok’a sahip olması durumunda, pek çok şirketin uğraştığı şifreleme ve güvenlik sorunlarının da sorumluluğunu almış olacak. Gates’in tedirginliği, Microsoft‘un TikTok büyüklüğündeki bir sosyal medya uygulamasının içeriklerini denetlemekle uğraşmak zorunda kalmasından kaynaklanıyor.
Microsoft’un eski CEO‘su Bill Gates, genel olarak şirketin TikTok’u satın alması hakkında “zehirli kadeh” benzetmesi yapıyor. Zehirli kadeh deyiminin; ‘başlangıçta iyiymiş gibi görünüp, sonradan sahibi için kötü sonuçlar doğurabilecek bir şey’ anlamına geldiğini de ekleyelim.
Bunun yanı sıra Gates, TikTok ile Microsoft arasındaki görüşmelerin gidişatından da oldukça tedirgin olduğunu ifade ederek; “Bu anlaşmanın nereye varacağını kim bilebilir? Sosyal medya işinde büyük bir oyuncu olmak, tamamen yeni bir içerik denetim sistemi yapmayı gerektireceğinden dolayı kolay bir iş değil.” açıklamasını yaptı.