AnTuTu en güçlü mobil işlemcileri açıkladı!

Mobil ürünler için sentetik test uygulaması olan AnTuTu, bu yılın ilk yarısındaki en güçlü mobil işlemcileri açıkladı. Listenin ilk sırasında beklendiği üzere Qualcomm yer alırken, MediaTek ise herkesi şaşırtan bir sonuca imza atmış gibi görünüyor!

İlginizi çekebilir: Xiaomi Mi 10 Ultra, 120x dijital zoom ile geliyor!

reklam

AnTuTu Benchmark’a göre en güçlü işlemci Snapdragon 865!

AnTuTu Benchmark, her ay geleneksel olarak en güçlü Android telefonları içeren bir sıralama listesi yayınlıyor. Popüler uygulamanın yayınlanan yeni listesi ise 2020’nin ilk yarısı için en yüksek puanı toplayan ilk 10 işlemciyi meraklılarıyla paylaşıyor. CPU ve GPU puanlarının yayınlandığı listenin ilk sırasında tahmin edilebileceği üzere Qualcomm Snapdragon 865 yer alıyor. Toplamda 401.108 puan toplayan işlemcinin 182.123 puanı CPU gücünden gelirken, 218.985 puanı ise grafik yongası alıyor.

Listede ikinci sırayı MediaTek’in yeni nesil işlemcilerinden Dimensity 1000+ kazanıyor. 7 nm üretim tekniğinde üretilen işlemcinin başarılı bir performansa sahip olduğu biliniyordu. AnTuTu’nun yayınladığı sonuçlar da bu bilgiyi bir anlamda doğruluyor. MediaTek Dimensity 1000+ CPU performansıyla 150.341 puan alırken, grafik yongası ise 191.373 puana ulaşıyor. Böylece işlemci genel performansıyla 341.714 puan toplamayı başarıyor.

Listede üçüncü sırayı alan işlemci ise Qualcomm Snapdragon 855+ oluyor. Yaklaşık 2 yaşında olan amiral gemisi işlemci, 327.796 puan toplayarak güncel rakipleriyle rekabet etmeyi başarıyor. Snapdragon 855+’ın CPU performansı 139.193 puan alırken, grafik yongasının ise 188.603 puan kazandığı belirtiliyor. AnTuTu listesinin devamında da Kirin 990 5G, Snapdragon 855, Kirin 990 4G, Dimensity 1000L ve Kirin 980 gibi işlemciler sıralanıyor.

Bununla birlikte listede 2 önemli eksiklik de göze çarpıyor. Bunlardan biri, listedeki işlemciler arasında Samsung’un Exynos serisinin bulunmaması. AnTuTu yetkilileri bunun sebebini Exynos işlemcilere sahip telefonların Çin pazarında satışa sunulmaması şeklinde açıklıyor. Apple’ın A serisi mobil yongaları ise markanın politikaları nedeniyle listede yer almıyor. iPhone 11 serisine güç veren Apple A13 Bionic işlemcinin AnTuTu’dan ortalama 340.000 ile 360.000 arası puan aldığını belirtelim.