Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 10 Ultra, 120x dijital zoom ile geliyor!
Xiaomi, 11 Ağustos’ta 10.yılını etkinliklerle kutlayacak ve bununla birlikte iki adet amiral gemisi düzeyinde akıllı telefon tanıtacak. Gerçekleşecek lansmanda şirketin kurucu ortağı Lei Jun özel bir konuşmanın ardından bu telefonları kullanıcılara sunacak.
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Xiaomi Mi 10 Ultra hangi kamera özellikleri ile gelecek?
Söylentiye göre Xiaomi Mi 10 Ultra, oldukça yenilikçi bir kamera teknolojisine sahip olacak. Cihazın kamerası hakkında öne çıkan söylentilerden biri ekran altı ön kamera bulunacak olması. Telefon gerçekten gelişmiş bir ekran altı ön kamera ile gelebilir. Eğer bu sızıntı gerçek ise Mi 10 Ultra, ekran altı ön kamera kullanan ilk telefon olacak. Cihazın bir diğer sızıntısı ise depolama ve RAM seçeneklerinde karşımıza çıkıyor. Geçtiğimiz gün ortaya çıkan görselde 8/12 GB RAM ve 256/512 GB depolama alanı seçenekleri bulunacağı görüntülenmişti.
Elimizdeki son sızıntı ise güvenilir bir kaynak olan Ross Young‘dan geliyor. Yapılan paylaşıma göre cihaz büyük ihtimalle bir konsept ürünü olacak. Ekran altı kamera ve oldukça yenilikçi arka kamerası bize Mi Mix Alpha isimli konsept telefonu hatırlatıyor. Sızdırılan bir Weibo görselinde, arka tarafın kamera dizilimini net bir şekilde görebiliyoruz. Cihazın arka tarafında dörtlü oldukça geniş bir kamera kurulumu bulunuyor. Bu kurulumdaki en dikkat çekici şey ise 120x yazısı oluyor. Cihaz, dünyadaki ilk 120x dijital zooma sahip akıllı telefon olarak satışa çıkabilir.
Akıllı Telefonlar
Kirin 1000, 5 Eylül’de resmi olarak tanıtılacak!
Yeni nesil Kirin serisi yonga seti her zaman olduğu gibi Qualcomm’un Snapdragon yonga setinin hemen ardından Eylül ayında tanıtılacak. Huawei, Kirin 1000 ile birlikte Android dünyasının en güçlü yonga setini kullanıcılara sunmayı hedefliyor. Yeni yonga setinin kullanılacağı ilk telefonlar ise Huawei Mate 40 serisine ait olacak.
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Kirin 1000 ne zaman ve nerede tanıtılacak?
Huawei, ABD yaptırımlarına rağmen sürekli yeni teknolojiler ve ürünler ile karşımıza çıkıyor. Şirket, TSMC ile yaşadığı ABD kaynaklı sorunu şimdilik aşmış durumda. Önceden yeterince çip siparişi verildiği için bu sorun Mate 40 serisini etkilemeyecek ve Mate 40 ailesi zamanında çıkış yapacak. Ünlü muhabir @RODENT950‘ye göre Kirin 1000, 5 Eylül tarihinde tanıtılacak. Tanıtım, IFA 2020 sergisinin bir parçası olarak Berlin‘de gerçekleştirilecek. Ayrıca kaynağa göre bu yeni yonga seti 15 milyon adet yeni stoğa sahip. Yani şimdilik Huawei’nin elinde yeterince stok bulunuyor.
Kirin 1000, 5 nm teknolojisine sahip ilk resmi mobil çip olacak. Yonga setinin mimarisi, Kirin 990’a göre yüksek bir performans artışı sağlayacak. Bu mimari Cortex-A78 çekirdeklerini içerecek. Yeni yonga setinin boyutunun ve maliyetinin Apple’ın A14 Bionic yonga setinden yüksek olacağı biliniyor. Geçtiğimiz günlerde Huawei Mate 40 serisinin dört telefondan oluşacağı ile ilgili söylentiler ortaya çıktı. Cihazlar, Mate 40, Mate 40 Pro, Mate 40 Pro+ ve Mate 40 Porsche Design olarak sıralanıyor. Umuyoruz ki bütün Mate 40 serisi telefonlarda Kirin 1000 yonga seti kullanılır.
Akıllı Telefonlar
Realme Narzo Türkiye’ye geliyor
Realme, geçtiğimiz aylarda tanıtımını gerçekleştirdiği Narzo ailesini nihayet Türkiye’ye getiriyor.
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Realme Narzo Türkiye’ye geliyor
Aslında Narzo‘yu tamamen yeni bir akıllı telefon ailesi olarak nitelendirmek doğru olmaz. Realme bu seriyi, global pazarda, hatta ülkemizde de satışta olan Realme 6i ve Realme 3C modellerinin Hindistan’a özel çıkartılmış versiyonları olarak sunmuştu. Şimdi ise şirket, bu serisini Türkiye‘ye de getirme kararı aldı. Narzo10‘un globalde Realme 6i; Narzo10A‘nın ise Realme C3 modeline tekabül ettiğini de ekleyelim.
Realme Narzo serisinin, firma için aslında özel bir anlamı da var. Realme, iki ay önce tanıtımı yaparken Narzo isminin; “Next-Level Camera, A Class Processor, Remarkable Battery, Zenith of Design and Outstanding Display” ifadelerinin baş harflerinden yola çıkılarak konulduğunu aktarmıştı. Bu ifadelerin Türkçe anlamının; “İleri Seviye Kamera, A Seviye İşlemci, Dikkat Çekici Batarya, Üst Düzey Dizayn, Muhteşem Ekran” olduğunu söyleyebiliriz.
Narzo 10 teknik özellikleri
Narzo 10 modeli, Mediatek Helio G80 yonga setinden gücünü alıyor. Ekran tarafında 6.5 inç HD+ tercih edilen telefon, ayrıca 4 GB RAM ve 128 GB depolama seçenekleriyle kullanıcıların beğenisine sunulacak. Ön kameranın damla çentik tasarımı ile konumlandırıldığı Narzo 10, 16 MP çözünürlüklü f/2.0 diyafram değerine sahip bir selfie kamerası ile geliyor. Cihazın arka tarafında ise; 48 MP ana kamera ile beraber 8 MP ultra geniş açılı, 2 MP makro ve 2 MP B/W filtresi bulunan dörtlü kamera kurulumu yer alıyor.
Narzo 10‘un 5.000 mAh kapasiteli bataryası, USB Type-C bağlantı noktası üzerinden şarj olan 18W hızlı şarj desteği ile güç ihtiyacını giderecek.
Narzo 10A teknik özellikleri
Realme Narzo 10A modeli de kardeşine benzer şekilde 6.5 inç HD+ ekrana sahip. Yonga seti olarak ise Helio G70 tercih edilmiş. Bu sayede cihaz, kardeşine göre nispeten daha uygun fiyatlı olacak. Arka tarafında 12 MP ana kamera ile beraber, 2 MP makro ve 2 MP derinlik sensörü bulunan cihazın; ön tarafında da 5 MP çözünürlüğe sahip f/2.4 diyafram aralığında kamera bulunuyor.
Narzo 10A‘da bulunan 5.000 mAh batarya, bu sefer Micro-USB portu üzerinden 10W ile şarj olacak.
Her iki cihazda da arka tarafta bir parmak izi sensörü yer alıyor. Ayrıca Narzo serisinin, Android 10 tabanlı Realme UI ile karşımıza çıkacağını belirtelim.
Realme Narzo 10 ve Narzo10A Türkiye fiyatı nedir?
Her iki cihazın da Türkiye fiyatı resmî olarak açıklanmadı. Ancak Narzo 10, Hindistan‘da 11.999 rupi (yaklaşık 1137 TL); Narzo 10A ise 8.499 rupi (yaklaşık 825 TL) fiyatla satışa sunulmuştu. Elbette ülkemizde de bu kadar ucuz olmayacak.
Realme 6i‘nin ülkemizde 2600 – 3000 TL civarlarında olduğunu düşünürsek, muhtemelen Narzo serisi de buna benzer fiyatlarla satışa sunulacak.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 10 Ultra, teknik özellikleri ve tasarımıyla sızdırıldı!
Bu yıl bitmeden Xiaomi, güçlü amiral gemileri ile kullanıcıların karşısına çıkacak. Bu cihazlar 11 Ağustos tarihinde resmi olarak tanıtılacak. Cihazların Xiaomi Mi 10 Ultra ve Redmi K30 Extreme Edition olarak adlandırılması bekleniyor. Telefonlar, Xiaomi‘nin 10.yıl kutlamaları ile birlikte kullanıcılara sunulacak.
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Xiaomi Mi 10 Ultra hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Bugün Weibo üzerinden cihazın bazı teknik özelliklerini ortaya çıkaran bir görsel paylaşıldı. Paylaşılan görselde cihazın 8/256 GB, 12/256 GB ve 16/512 GB’lık modellerinin bulunacağı belirtiliyor. Ancak bu modellerin fiyatları hakkında bir bilgi bulunmuyor. Cihazın arka kapak tasarımı ile ilgili de bazı görüntüler bulunuyor. Şirket, telefonun özellikle birinci sınıf malzemeden üretilmesini istediği için arka kapakta seramik veya cam kullanılacağı tahmin ediliyor.
Mi 10 Ultra için arka tarafın görselleştirildiği bir fotoğraf yayınlandı. Bu fotoğrafta geçtiğimiz hafta yayınlanan ve cihazın kabı olduğu tahmin edilen fotoğraf ile oldukça benzer bir tasarım gözüküyor. Her ne kadar etkileyici bir tarafı olsa da tasarım olarak göze büyük geliyor. Telefonun 100x veya 120x dijital zoom yapabilen bir periskop kamerasına sahip olması bekleniyor. Bunun haricinde Snapdragon 865+ 5G ve 120 Hz ekran tazeleme hızı gibi amiral gemilerindeki popüler özellikler de bu cihazda bulunabilir.
Mi 10 Ultra için ortaya atılan bir başka söylenti ise cihazın 100W veya 120W değerinde hızlı şarj ile gelebilecek olması. Ayrıca 55W değerinde kablosuz hızlı şarj da cihazın temel donanımında bulunabilir. 11 Ağustos‘ta tüm bilgileri net bir şekilde özel bir lansmanla öğreneceğiz.