Xiaomi Mi 10 Ultra, 120x dijital zoom ile geliyor!

Realme, geçtiğimiz aylarda tanıtımını gerçekleştirdiği Narzo ailesini nihayet Türkiye’ye getiriyor.

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Realme Narzo Türkiye’ye geliyor

Aslında Narzo‘yu tamamen yeni bir akıllı telefon ailesi olarak nitelendirmek doğru olmaz. Realme bu seriyi, global pazarda, hatta ülkemizde de satışta olan Realme 6i ve Realme 3C modellerinin Hindistan’a özel çıkartılmış versiyonları olarak sunmuştu. Şimdi ise şirket, bu serisini Türkiye‘ye de getirme kararı aldı. Narzo10‘un globalde Realme 6i; Narzo10A‘nın ise Realme C3 modeline tekabül ettiğini de ekleyelim.

Realme Narzo serisinin, firma için aslında özel bir anlamı da var. Realme, iki ay önce tanıtımı yaparken Narzo isminin; “Next-Level Camera, A Class Processor, Remarkable Battery, Zenith of Design and Outstanding Display” ifadelerinin baş harflerinden yola çıkılarak konulduğunu aktarmıştı. Bu ifadelerin Türkçe anlamının; “İleri Seviye Kamera, A Seviye İşlemci, Dikkat Çekici Batarya, Üst Düzey Dizayn, Muhteşem Ekran” olduğunu söyleyebiliriz.

Narzo 10 teknik özellikleri

Narzo 10 modeli, Mediatek Helio G80 yonga setinden gücünü alıyor. Ekran tarafında 6.5 inç HD+ tercih edilen telefon, ayrıca 4 GB RAM ve 128 GB depolama seçenekleriyle kullanıcıların beğenisine sunulacak. Ön kameranın damla çentik tasarımı ile konumlandırıldığı Narzo 10, 16 MP çözünürlüklü f/2.0 diyafram değerine sahip bir selfie kamerası ile geliyor. Cihazın arka tarafında ise; 48 MP ana kamera ile beraber 8 MP ultra geniş açılı, 2 MP makro ve 2 MP B/W filtresi bulunan dörtlü kamera kurulumu yer alıyor.

Narzo 10‘un 5.000 mAh kapasiteli bataryası, USB Type-C bağlantı noktası üzerinden şarj olan 18W hızlı şarj desteği ile güç ihtiyacını giderecek.

Narzo 10A teknik özellikleri

Realme Narzo 10A modeli de kardeşine benzer şekilde 6.5 inç HD+ ekrana sahip. Yonga seti olarak ise Helio G70 tercih edilmiş. Bu sayede cihaz, kardeşine göre nispeten daha uygun fiyatlı olacak. Arka tarafında 12 MP ana kamera ile beraber, 2 MP makro ve 2 MP derinlik sensörü bulunan cihazın; ön tarafında da 5 MP çözünürlüğe sahip f/2.4 diyafram aralığında kamera bulunuyor.

Narzo 10A‘da bulunan 5.000 mAh batarya, bu sefer Micro-USB portu üzerinden 10W ile şarj olacak.

Her iki cihazda da arka tarafta bir parmak izi sensörü yer alıyor. Ayrıca Narzo serisinin, Android 10 tabanlı Realme UI ile karşımıza çıkacağını belirtelim.

Realme Narzo 10 ve Narzo10A Türkiye fiyatı nedir?

Her iki cihazın da Türkiye fiyatı resmî olarak açıklanmadı. Ancak Narzo 10, Hindistan‘da 11.999 rupi (yaklaşık 1137 TL); Narzo 10A ise 8.499 rupi (yaklaşık 825 TL) fiyatla satışa sunulmuştu. Elbette ülkemizde de bu kadar ucuz olmayacak.

Realme 6i‘nin ülkemizde 2600 – 3000 TL civarlarında olduğunu düşünürsek, muhtemelen Narzo serisi de buna benzer fiyatlarla satışa sunulacak.