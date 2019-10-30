Anker Soundcore Wakey | Saat, şarj cihazı, radyo ve dahası!

Logitech G513 Carbon incelemesi ile karşınızdayız. Birçok kişi için piyasanın en iyisi kabul edilen G513 Carbon’un detayları videımuzda!

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En iyi mekanik klavye bu mu? | Logitech G513 Carbon incelemesi

Çevre birimleri noktasında en popüler ve en güvenilir marka olarak kabul edebileceğimiz Logitech’in oyunculara yönelik ailesi G serisine bir yeni ürün daha eklendi. Klavye seçenekleri arasına dahil edilen G513 Carbon, gelişmiş Romer-G Dokunmatik, Romer-G Lineer ve GX Blue mekanik anahtar seçenekleri ile geliyor.

Bizim test ettiğimiz üründe Romer-G Lineer versiyonu bulunurken akıcı performans odaklı anahtar seçimi olarak dikkat çekerken, doğrusal hareket seçme çift dokunuş, art arda hızlı tuş vuruşları ve kesintisiz yarım basmalar için ideal olduğunu belirtebiliriz. MMO ve aksiyon oyunları için ideal bir anahtar diyebiliriz.

Klavyeye geri dönecek olursak dayanıklı 5052 alüminyum-magnezyum alaşımından üretilen G513 Carbon, sağlamlık ve şıklık katmayı başarırken hafızalı köpük adı verilen el desteği ile farklı ve oldukça rahat bir konfor elementine sahip oluyor. Piyasada bulabileceğiniz en iyi avuç içi desteğine sahip diyebileceğimiz G513 Carbon, bu tarz parçaları sevmeyenler için çıkarılabiliyor.

Lightsync RGB desteği sayesinde 16,8 milyon renkle aydınlatma seçeneği sunan klavye, oyunlar, ses veya ekranınız tarafından yönetilebiliniyor. Ayrıca üzerindeki USB yönlendirici sayesinde bilgisayardaki USB yönlendirici bağlantı noktasını klavyenin üzerindeki kendi girişine bağlayarak tam güç çıkışı ve veri hızı sağlıyor. Bu sayede bir cihazı şarj etmek ve USB bağlantısı sağlamak için bilgisayarınıza uzanmanız gerekliliği de ortadan kalkıyor.

Sonuç olarak; Logitech G513 Carbon, hafızalı avuç içi desteği ile konforlu, RGB destekli özellikleri ve Romer-G Lineer anahtarları ile oyun dünyasına uygun ve alüminyum-magnezyum alaşımı tasarımı ile şık ve sağlam yapısıyla fark yaratmayı başarmış.