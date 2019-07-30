Soundcore Wakey: Anker’den başucu kullanımı için harika hoparlör

Soundcore Wakey adındaki hoparlör modelini Türkiye’ye getiren Anker, BT hoparlör, dijital saat, kablosuz hızlı şarj istasyonu ve FM radyo dörtlüsünü tek bir üründe sunmayı başarıyor.

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Türkiye’de resmi olarak ürün satışına başlayan Anker, hızlı şarj cihazlarının yanı sıra ses konusunda da oldukça iddialı konumda. Bunun en güzel örneklerinden biri olan Soundcore Wakey, 4 farklı işleve sahip özel bir hoparlör olmayı başarıyor.

Soundcore Wakey müzik için ideal

Üzerinde bulunan iki adet 5W hoparlör ile stereo ses deneyimi sunan Anker Soundcore Wakey, hem Bluetooth bağlantısı ile hem de Aux bağlantı üzerinden müzik deneyimini dolu dolu sunabiliyor. Bluetooth 5.0 desteği bulunan cihazda kapalı alanda 20 metreye varan bağlantı desteği mevcut.

Radyo severler için tercih sebebi

Hoparlör deneyimini aynı zamanda sevdiği radyo kanalları ile hem takip ettiği programları hem de sevdiği radyo kanallarında çalan şarkıları dinlemek isteyenler 87 MHz ve 108 MHz arası FM desteğine sahip ürün ile deneyimleyebilecekler. Meraklıları için bir hoparlörden radyo dinlemek adına ekstra bir ürün bağlama gereksinimi Soundcore Wakey’de bulunmuyor.

Kablolu ve kablosuz cihaz şarjı

Anker Soundcore Wakey FM radyo be BT hoparlör olmasının yanı sıra aynı zamanda üzerinde bulunan kablosuz şarj padi ve USB çıkışı ile hem kablolu hem kablosuz şarj desteği sunuyor. PowerIQ protokolü ile 10 W kablosuz ve kablolu olarak şarj edebilme yeteneğine sahip üründe yatarken telefonu hoparlörün üzerine koymanız yeterli.

Dijital bir çalar saat

Yukarıda madde madde belirttiğimiz özelliklerin yanı sıra bir de dijital çalar saat görevi gören Wakey ile alarm kurarak 15 farklı alarm çeşidi ve 10 farklı ton ile kendinizi uyandırabilirsiniz. Bunun yanı sıra uykuya dalmak için istediğiniz sesler ile size özel bir efekt yaparak rahat bir uyku da Anker Soundcore Wakey ile mümkün.