Bu makalemizde, Android telefonlarınız da yer alan WiFi ile arama özelliği sorununu ele alacağız. Peki bu sorun neden kaynaklanıyor? İşte detaylar. WiFi arama, kullanıcıların geleneksel hücresel ağ yerine WiFi bağlantısı kullanarak arama yapmasını ve almasını sağlayarak başkalarıyla bağlantı kurma şeklimizi temelden değiştiren, iletişim teknolojisinde dikkate değer bir ilerlemeyi temsil eder. Bu teknoloji, sesli iletişimi kolaylaştırmak için internetin gücünden yararlanarak, özellikle hücresel sinyalin zayıf olduğu veya hiç olmadığı bölgelerde kullanışlı bir alternatif sunuyor.

Önemli avantajlarına rağmen, WiFi arama özellikle Android cihazlarda zaman zaman yaşanan sorunlardan muaf değildir. Bu sorunlar çağrı düşmesi, düşük ses kalitesi veya bazı durumlarda özelliğin tamamen çalışmaması şeklinde ortaya çıkabilir. Özellikle iletişim ihtiyaçlarınız için bu özelliğe bağımlı olduğunuzda, bu tür sorunlarla karşılaşmak gerçekten sinir bozucu olabilir.

İlginizi çekebilir: iOS 17 Betadan iOS 16’ya Nasıl Dönülür?

Ama endişelenmeyin! Bu kılavuz, bu tür sorunların üstesinden gelmenize yardımcı olmak için özel olarak hazırlanmıştır. WiFi arama özelliğinizin normal işleyişini engelleyen sorunları belirlemenize ve gidermenize yardımcı olmak için her biri açıkça detaylandırılmış en yaygın sorun giderme adımlarından oluşan kapsamlı bir koleksiyonla doludur. Dolayısıyla, Android cihazınızda WiFi arama sorunlarıyla boğuşuyorsanız, doğru yerde olduğunuzdan emin olabilirsiniz. Bu kılavuzu takip ederek, bu sorunları çözme ve bir kez daha sorunsuz WiFi aramasının keyfini çıkarma yolunda ilerleyebilirsiniz.

1. WiFi Aramasının Etkin Olduğunu Doğrulayın

İlk adımınız cihazınızda WiFi arama özelliğinin etkin olup olmadığını doğrulamak olmalıdır.

Telefon uygulamanızı açın: Ana ekranınızdan veya uygulama çekmecenizden telefon simgesine dokunun.

üAyarlar menüsüne erişin: Ekranınızın sağ üst köşesindeki üç noktalı menüye (‘hamburger menü’ olarak da bilinir) dokunun ve açılır menüden “Ayarlar “ı seçin.

üAyarlar menüsüne erişin: Ekranınızın sağ üst köşesindeki üç noktalı menüye (‘hamburger menü’ olarak da bilinir) dokunun ve açılır menüden “Ayarlar “ı seçin. WiFi Aramasını Bul: Bu ayarın konumu cihaz üreticinize bağlı olarak değişebilir. Genellikle ‘Aramalar’ veya ‘Gelişmiş arama’ altında bulunur. Üzerine dokunun.

WiFi Aramasını Etkinleştirin: WiFi araması zaten etkin değilse, açın.

2. İnternet Bağlantınızı Kontrol Edin

WiFi arama özelliğiniz büyük ölçüde İnternet bağlantınıza bağlıdır. Bu nedenle, WiFi bağlantınızın sabit olduğundan emin olun. Çeşitli çevrimiçi araçları kullanarak WiFi’nizin internet hızını kontrol edebilirsiniz. Hız yavaş veya dengesizse, yönlendiricinizi sıfırlamayı veya internet servis sağlayıcınızla iletişime geçmeyi düşünün.

3. Cihazınızı Güncelleyin

Bazen eski bir sistem, WiFi araması da dahil olmak üzere çeşitli özelliklerde sorunlara neden olabilir.

Cihazınızın ayarlarını açın: Bunu ekranınızın üst kısmından aşağı kaydırıp dişli simgesine dokunarak yapabilir veya ayarlar uygulamasını uygulama çekmecenizde bulabilirsiniz.

Aşağı kaydırın ve “Sistem” üzerine dokunun: Ardından, ‘Sistem güncellemesi’ni bulun ve dokunun.

Güncellemeleri kontrol edin: Mevcut bir güncelleme varsa, ‘İndir ve Yükle’ye dokunun.

Cihazınızı güncellemek, genellikle hata düzeltmeleri ve özellik geliştirmeleri içeren en son yazılımla çalışmasını sağlar.

4. Ağ Ayarlarını Sıfırlama

Yukarıdaki adımları denediniz ancak başarılı olamadıysanız, ağ ayarlarınızı sıfırlamak yardımcı olabilir. Lütfen bunun tüm kayıtlı WiFi ağlarınızı ve Bluetooth eşleştirmelerinizi sileceğini unutmayın.

Ayarları açın: Bunu ekranınızın üst kısmından aşağı kaydırıp dişli simgesine dokunarak veya uygulama çekmecenizde ayarlar uygulamasını bularak yapabilirsiniz.

Aşağı kaydırın ve “Sistem” üzerine dokunun: Ardından, ‘Seçenekleri sıfırla’ya dokunun.

Ağ ayarlarını sıfırlayın: ‘WiFi, mobil ve Bluetooth’u sıfırla’ veya ‘Ağ ayarlarını sıfırla’ üzerine dokunun ve ardından onaylayın.

Ağ ayarlarınızı sıfırladıktan sonra, WiFi ağınıza yeniden bağlanın ve WiFi aramayı tekrar etkinleştirmeyi deneyin.

5. Operatörünüzle İletişime Geçin

Yukarıdaki adımlar sorununuzu çözmediyse, cep telefonu operatörünüz size yardımcı olabilir. Tüm operatörler WiFi aramayı desteklemez ve destekleyenlerin bile belirli gereksinimleri veya ayarları olabilir. Operatörünüzün müşteri hizmetleri departmanıyla iletişime geçin ve cihazınızda WiFi aramayı etkinleştirmek için yardım isteyin.

6. Fabrika Ayarlarına Sıfırlama

Yukarıdaki çözümlerden hiçbiri işe yaramazsa, son çare olarak fabrika ayarlarına sıfırlamayı düşünebilirsiniz. Fabrika ayarlarına sıfırlamanın cihazınızdaki tüm verileri sileceğini unutmayın, bu nedenle devam etmeden önce önemli dosyalarınızı, fotoğraflarınızı veya bilgilerinizi yedeklemeniz çok önemlidir.

Ayarları açın

Aşağı kaydırın ve “Sistem” üzerine dokunun

‘Seçenekleri sıfırla’ üzerine dokunun: Ardından, ‘Tüm verileri sil (fabrika ayarlarına sıfırla)’ seçeneğini seçin.

Sıfırlamayı onaylayın: ‘Tüm verileri sil’ üzerine dokunun. Devam etmek için PIN kodunuzu, parolanızı veya deseninizi girmeniz gerekebilir.

Sıfırlama tamamlandığında, cihazınızı yeni olarak ayarlamanız gerekecektir. WiFi aramayı etkinleştirmeyi unutmayın ve doğru çalışıp çalışmadığını kontrol edin.

Sonuç

WiFi araması kullanışlı bir özellik olsa da, her teknoloji gibi zaman zaman sorunlarla karşılaşabilir. Bu makalede özetlenen adımlar, Android cihazınızdaki çoğu WiFi arama sorununu çözmenize yardımcı olacaktır. Sorunu çözemezseniz, ek yardım için servis sağlayıcınıza ulaşmanın her zaman iyi bir fikir olduğunu unutmayın. Android’de çalışmayan WiFi Aramasının nasıl düzeltileceğine ilişkin kılavuzumuzu yararlı bulacağınızı umuyoruz, herhangi bir yorumunuz, sorunuz veya öneriniz varsa, lütfen aşağıdaki yorumlar bölümünde bize bildirin.