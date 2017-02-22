Android Wear Cihazlar iPhone ile Apple Watch Kadar Uyumlu Değil

Android Wear 2.0 çıktı ve şimdilik olumlu notlar almaya devam ediyor ancak iPhone ile kullanıldığında Apple Watch’un yanına yaklaşamıyor.

Android Wear 2.0 cihazlar neredeyse bir buçuk senedir iPhone ile çalışıyor ancak cihazın fonsiyonlarının çok azı çalışıyor. Apple politikalarından dolayı iMessage’a giriş yok. Bu yüzden gelen mesajları cevaplayamıyorsunuz. Üçüncü parti uygulamalar ve bazı saat arkaplanları da problem çıkarıyor. Android Wear 2.0 ile bazı problemlerin önüne geçen Google bu sefer saatte yer alan Google Play Store da tıkandı.

Yeni işletim sistemi ile beraber akıllı saatler artık telefondan daha bağımsız olarak çalışıyor. Akıllı saatler aktivite takibi yapıyor Google Play üzerinden müzk çalıyor, uygulamalar indiriyor ve bunların bir çoğunu direkt olarak Wi-Fi’dan ya da hücresel bağlantıdan yapıyor. Ancak Apple’ın telefonlarıyla bu mümkün değil.

Problemlerin bir çoğu Apple’ın kısıtlayıcı politikalarından kaynaklanıyor. Bu problemlerden birisi de takvim. Android Wear, Google Takvim ve Apple Takvim ile çalışabiliyor. Bunun için telefondan hangisini kullanacağınızı seçmeniz lazım. Ancak Google Takvimi seçtiğinizde sadece Google hesabında yer alan etkinliklere erişim sağlanırken Apple Takvim seçildiğinde bütün doğum günlerine, tatillere bütün hesaplarda hangi etkinlikler varsa erişim sağlanabiliyor.