Android uygulama önerileri arayan okurlarımız için yine harikulade bir içerik ile karşınızdayız. Bu içerik serimizde sizlerle beraber aylık olarak en iyi Android uygulamaları için oluşturduğumuz listelere göz atacağız. En iyi Android uygulamaları neler diye soranlar, kıyıda köşede pek de bilinmeyen ama bir o kadar da yararlı olan uygulamaları bu yazımızda bulacaksınız. İşte Android uygulama önerileri.

Android Uygulama Önerileri, İşte En İyi Android Uygulamaları

Android uygulama önerileri yazımıza geçmeden önce kısaca uygulamalar için bir bilgilendirme yapalım. Bu uygulamalar farklı kategorilerde olacakları gibi, aynı zamanda bazıları Google Play Store‘dan değil, çok daha güvenli ve açık kaynak kodlu uygulamaları barındıran F-Droid uygulama mağazasından da indirilebilecek uygulamalar olacak. Ayrıca tüm uygulamaların ücretsiz olduğunu da söyleyelim.

Android özgür bir platform olduğu için farklı uygulama mağazaları kullanabilir ve bağımsız geliştiricilerin GitHub gibi platformlar üzerinden yayınladıkları açık kaynak kodlu uygulamaları cihazınıza indirebilirsiniz. Bizler de içeriğimizde Android’in özgür bir platform olmasından yararlandık. Şimdi hemen Android uygulama önerileri listemize geçelim.

Cromite

Shizuku

Hail

Droid-ify

K-9 Mail

AntennaPod

Cromite: Tarayıcı Deneyiminizi Bir Üst Seviyeye Taşıyın

Android uygulama önerileri listelerinin vazgeçilmezi olan tarayıcı kategorisiyle içeriğimize başlayalım. Bu listedeki ilk önerimiz sizler için Cromite olacak. Birçoğumuzun telefonda en çok kullandığı uygulamaların başında tarayıcı uygulamaları geliyor. Birçok listede klasik olarak Chrome, Samsung İnternet, Firefox gibi artık kabak tadı veren önerileri görüyoruz.

Biz ise sizleri yepyeni bir uygulamayla tanıştırıyoruz: Cromite. Bu uygulama, birçok kişinin önceden kullandığı ancak geliştiricinin artık bıraktığı Bromite uygulamasının devamı olarak dikkat çekiyor. Kısaca açıklamak gerekirse, Cromite uygulaması hepimizin cihazında önyüklü gelen Chrome uygulamasının Google özelliklerinden arındırılmış ve güvenliği geliştirilmiş hali.

Cromite sayesinde sinir bozucu reklam ve pop-up’ları engelleyebilir, tarayıcınızın hızını artırabilir ve aynı zamanda internet tüketiminizi de azaltabilirsiniz. Google’ın açık kaynak kodlu Chromium tarayıcı moturunu kullanan bu proje, açık kaynak kodlu uygulama tutkunlarının gözdesi olmuş durumda. Eğer çöplerden arınmış bir tarayıcı deneyimi istiyorsanız bu uygulama sizin için.

Artıları: Açık kaynak kodlu, güvenli, hızlı, dahili reklam engelleyicisi var, sürekli güncelleniyor, Windows gibi farklı platformlar için de uygulaması var

Eksileri: Google ekosistemine derinlemesine entegre olmuş kişiler için Google şifre yöneticisi, senkronizasyon gibi özellikleri yok, Google Play Store’da bulunmuyor

İndirme Bağlantısı – GitHub (arm64.apk dosyasını indirin)

Universal Copy: Her Uygulamadan İstediğiniz Metni Kopyalayın

Android uygulama önerileri listemizdeki diğer bir uygulama ise üretkenlik kategorisinden. iPhone cihazlarda Canlı Metin adı verilen oldukça yararlı bir özellik bulunuyor. Android cihazlarda da Samsung gibi bazı markalar bu özelliğe yer verseler de, özellikle eski cihazlarda tarayıcı dışındaki uygulamalardan metin kopyalamak tam bir eziyet haline gelmiş durumda.

Universal Copy uygulaması tam da bu noktada devreye giriyor. Universal Copy sayesinde istediğiniz her uygulamadan, aklınıza gelebilecek her türlü metni kopyalamak mümkün. Herhangi bir galeri uygulamasından herhangi bir ekran görüntüsünde yer alan metni seçebilirsiniz, veya YouTube uygulamasında videolarda gördüğünüz bir metni dahi kopyalabilirsiniz.

Sonuç olarak Universal Copy her Android telefonda bulunması gereken demirbaş uygulamalardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Uygulamanın kendi menüsünde ufak tefek hiç de rahatsız edici olmayan reklamlar var, bu reklamlar kopyalama yaptığınız ekranlarda asla karşınıza çıkmıyor.

Ayrıca uygulamanın internet bağlantısını keserek bu reklamlardan kurtulabilirsiniz, internet olmadan da uygulama sorunsuz çalışıyor. Ancak geliştiriciye destek olmak için reklamların önemli olduğunu hatırlatalım. Uygulama ücretsiz olsa da ufak bir ödeme yaparak reklamlardan kurtulmak da mümkün Yıllardır telefonumda bu uygulamayı kullanıyorum ve birçok durumda işimi kolaylaştırdığını söyleyebilirim.

Sadece uygulamayı kullanırken tarayıcı modunu çalıştırmayı unutmayın, bu mod sayesinde ekrandaki her şeyi uygulama sizin yerinize seçiyor. Android uygulama önerileri listemizdeki en güçlü uygulamalardan biri kesinlikle Universal Copy uygulaması.

Artıları: İnternet bağlantısı olmadan çalışma, her uygulamada metin kopyalama, tam Türkçe desteği, Google Play Store üzerinden indirilebilir, pil harcaması yok denecek kadar az

Eksileri: Uygulama arayüzü biraz karışık olabilir, arkaplanda erişilebilirlik servisi üzerinden çalışması gerekiyor

İndirme Bağlantısı – Google Play Store

Shizuku: ADB ile Yapabileceklerinizin Sınırı Yok

Android uygulama önerileri listemizdeki diğer bir uygulama olan Shizuku ise yazılım kategorisinden. Özellikle Android uygulama geliştirme ile içli dışlı olanların aşına olduğu Android Debug Bridge (Android Hata Ayıklama – ADB) sistemini, cihaz üzerinden çalıştırarak markaların size sunduğu sınırların ötesine geçebilirsiniz.

ADB’ye cihazı direkt olarak bilgisayara bağlayarak ulaşabileceğiniz gibi, cihaz üzerinden kablosuz hata ayıklama yöntemi ile de kullanabilirsiniz. Listemizdeki üçüncü uygulama olan Shizuku, tam da bunu sağlıyor. Shizuku sayesinde aklınıza gelebilecek her türlü ayarı değiştirebilir ve cihazınızın tam potansiyelini ortaya çıkarabilirsiniz.

Shizuku kurulumu nasıl yapılır, Shizuku nasıl kurulur sorusu burada çok soruluyor. Uygulama ile neler yapabileceğiniz geçmeden önce bunu anlatalım.

Shizuku Kurulum Adımları:

Google Play Store’dan Shizuku uygulamasını yükleyin.

Cihazınızda Ayarlar uygulamasını açın.

Sistem > Telefon Hakkında bölümüne gidin.

Gizli geliştirici seçeneklerini etkinleştirmek için Yapı numarası bölümüne dokunun.

PIN kodunuzu veya parolanızı gerektiği gibi girin.

“Artık bir geliştiricisiniz!” şeklinde bir bildirim açılır penceresi göreceksiniz.

Bu adımların ardından, Shizuku uygulaması üzerinden Shizuku Kurulum Adımları gerçekleştirilecek:

Shizuku uygulamasını açın.

Kablosuz hata ayıklama ile başlat bölümüne ilerleyin.

Eşleştirme düğmesine dokunun.

En alttaki Geliştirici seçenekleri öğesine dokunun.

Shizuku uygulamasında Kablosuz hata ayıklama için Eşleştirme düğmesine dokunun.

Shizuku uygulamasında Geliştirici seçenekleri düğmesine dokunun.

Kablosuz hata ayıklama seçeneğini etkinleştirin.

Bu ağda her zaman izin ver onay kutusunu işaretleyin.

Özelliği açmak için İzin ver öğesine dokunun.

Cihaz ile eşleştir açılır penceresini açmak için Eşleştirme kodu ile cihazı eşleştir öğesine dokunun.

Ardından Shizuku Wi-Fi Eşleştirme adımlarına geçiyoruz:

Altı haneli benzersiz Wi-Fi eşleştirme kodunu Shizuku Eşleştirme kodu bildirim metin kutusunda göründüğü gibi girin. Gerekirse, durum çubuğunuzu aşağı kaydırarak Shizuku bildirimine gidin ve ardından Eşleştirme kodunu girin öğesine dokunun.

Wi-Fi eşleştirme kodunuzu girin ve onaylamak için sağdaki Gönder düğmesine dokunun. Eşleştirme kodu doğruysa Eşleştirme başarılı mesajını görürsünüz.

Cihazınız artık Shizuku uygulaması ile senkronize edilmiştir.

Cihazınız Shizuku uygulaması ile senkronize edildiğine göre, Shizuku arka plan hizmetini başlatma zamanı gelmiştir.

Shizuku hizmetini başlatmak için aşağıdakileri yapın:

Shizuku uygulaması ana ekranına dönene kadar geri okuna veya hareketine birkaç kez dokunun. Bunu yapmadan önce Eşleştirme başarılı bildirimini kaydırarak kaldırmanız gerekebilir.

Kablosuz hata ayıklama ile başlat bölümünün altında Başlat düğmesine dokunun.

Shizuku hizmeti otomatik olarak yeni bir ekranda başlar. İşlem tamamlandığında kapanır.

Shizuku için Kablosuz hata ayıklama bölümünün altındaki Başlat düğmesine basılması.

Shizuku hizmeti ana ekranı başlatılacaktır.

En üste geri döndüğünüzde, Shizuku’nun adb’yi takip eden bir sürüm numarasıyla birlikte çalışıyor durumunu göreceksiniz.

Shizuku kurulum adımları gördüğünüz gibi biraz meşakkatli, ancak zamanınızı ayırarak bu adımları harfiyen tekrar ederseniz sorunsuz bir şekilde Shizuku kurulumu gerçekleşecektir. Artık cihazınız tamamen sizin kontrolünüzde. Bu uygulama oldukça güçlü, bu yüzden eğer ne yaptığınızı bilmiyorsanız Shizuku ile çok oynamamak gerekiyor.

Bu nedenle bu uygulamayı kullanırken çok dikkatli olmanız gerektiğini hatırlatalım. Aslında, Shizuku tek başına güçlü bir uygulama değil. Bu uygulama, ADB gerektiren uygulamaları kullanmanız için bir köprü görevi görüyor. Bir sonraki uygulamamız tam da Shizuku ile çalışabilecek bir uygulama.

Artıları: Açık kaynak kodlu, Android’in en güçlü yazılım uygulamalarından biri, cihazla ilgili ayarları değiştirme imkanı, Google Play Store’da bulunuyor

Eksiler: Bilmeyen kişiler için fazla güçlü bir uygulama, zor kurulum aşaması

İndirme Bağlantısı – Google Play Store

Hail: İstediğiniz Tüm Uygulamaları Devre Dışı Bırakın

Android uygulama önerileri listemizdeki bir başka uygulama ise Shizuku ile alakalı. Shizuku ile Hail gibi başka güçlü uygulamaları kullanmak mümkün. Android telefon üreticileri, cihazımıza birçok gereksiz uygulama yüklüyor. Bu uygulamaların bazıları kaldırılabilirken, bazılarını ise kaldırmak veya devre dışı bırakmak mümkün değil.

Hail bu noktada yardıma yetişiyor. Hail sayesinde sürekli olarak kullanmadığınız veya cihazınızda bulunmasını istemediğiniz ama cihazdan kaldıramadığınız uygulamaları devre dışı bırakabilirsiniz. Hail’i kullanırken de dikkatli olmanızı öneriyoruz, zira sistem için yararlı olabilecek bir uygulamayı devre dışı bırakmamak gerekiyor.

Hail uygulamasını çalıştırmak için önce uygulamayı indirmeniz gerekiyor. Ardından Shizuku’ya giderek yetkilendirilmiş uygulamalar kısmından Hail’ı bulmanız ve yetki vermeniz gerekiyor. Ardından Hail uygulamasına giderek Ayarlar kısmına girmeniz ve çalışma yöntemi kısmında Shizuku – Devre Dışı Bırak seçeneğini işaretlemeniz gerekiyor.

Bundan sonra uygulamalar menüsüne giderek uyutulmasını istediğiniz uygulamaları seçebilir ve bunları Ev menüsüne giderek tek tıkla uyutabilirsiniz. Bunun için köşedeki kar kristali ikonun dokunmanız gerekiyor. Bu uygulamaları donduracaktır. Hail’ı kullanırken sistem uygulamalarını uyutmamanızı öneriyoruz.

Uygulamaları uyutarak rahatsız edici bildirimlerden kurtulabilir ve pil ömrünüzü koruyabilirsiniz. Hail modern Greenify alternatifi gibi çalışıyor desek yanlış olmaz. Android uygulama önerileri listesinde vazgeçilmez olan Greenify yerine bu uygulamayı kullanmayı deneyin.

Artıları: İstediğiniz her uygulamayı uyutma, açık kaynak kodlu, pil ömrünü uzatır, bildirimleri azaltır

Eksileri: Yanlış uygulamaları uyutmak cihazda beklenmeyen sorunlara neden olabilir, Google Play Store’da bulunmuyor

İndirme Bağlantısı – GitHub

Droid-ify: Açık Kaynak Kodlu Uygulama Mağazası

Android uygulama önerileri listemizdeki diğer bir uygulama ise Android alternatif uygulama mağazası olan Droid-ify olarak karşımıza çıkıyor. Basitçe anlatmak gerekirse, Droid-ify açık kaynak kodlu uygulamaların bulunduğu F-Droid uygulama mağazasının bir istemcisi. Bu uygulama, F-Droid uygulama mağazasındaki tüm uygulamaları size uygu modern bir görünümle sunuyor.

Listede bahsettiğimiz uygulamaların bazılarının GitHub üzerinden bağlantılarını verdiğimizi farketmişsinizdir. Bu durumda kara kara beğendiğiniz uygulamaları nasıl güncelleyeceğinizi düşünüyor olabilirsiniz. Droid-ify size burada yardımcı olacak. Droid-ify sayesinde tüm bu uygulamaları Google Play Store’dan güncellermiş gibi otomatik olarak güncelleyebilirsiniz.

Burada bazı uygulamaların GitHub depolarını Droid-ify sistemine eklemeniz gerekiyor. Neyse ki bu da çok kolay. Bunu yapmak için Droid-ify uygulamasını açın, ardından üç noktalı menüye giderek depolar kısmında gidin. Buradan F-Droid depolarında olmayan, ancak sonradak eklenebilecek olan beğendiğiniz uygulamaların depolarını ekleyebilirsiniz.

Mesela, ben Cromite uygulamasını kullanıyorum ve Cromite uygulamasının deposu bende ekli şekilde. Sizler de beğendiğiniz uygulamaların deposunu yükleyebilirsiniz. Birçok uygulama için bunu yapmanıza gerek bile yok. Sonuç olarak Droid-ify, Google Play Store alternatifi olan ve açık kaynak kodlu uygulamaların bulunduğu bir uygulama mağazası diyebiliriz.

Burada siz de yeni uygulamalar keşfedebilirsiniz. Bir sonraki Android uygulama önerileri listemizde Droid-ify üzerinden çok daha fazla uygulamaya yer vereceğiz.

Ayrıca, bu uygulamaya da Shizuku üzerinden yetki verebilir ve uygulamanın size hiçbir şey göstermeden arkaplanda güncelleme yapmasını sağlayabilirsiniz.

Artıları: Google Play Store’a iyi bir alternatif, milyonlarca açık kaynak kodlu uygulama, otomatik güncelleme özelliği

Eksileri: Çok fazla menü, bazı uygulamaların deposunun yüklenmesi gerekiyor

İndirme Bağlantısı – F-Droid

K-9 Mail: Gmail Solda Sıfır Kalacak

Android uygulama önerileri listemizdeki diğer bir uygulama olan K-9 Mail, açık kaynak kodlu bir e-posta istemcisi. K-9 Mail, birden fazla e-posta hesabınızı yönetmenize, IMAP, POP3 ve Exchange 2003/2007 protokollerini desteklemenize, e-postalarınızı şifrelemenize ve daha pek çok işlemi yapmanıza olanak tanıyor.

K-9 Mail sade uygulama arayüzü sayesinde Gmail’in o sıkışık ve bazen de reklam içeren arayüzünden sonra size ilaç gibi gelecek. K-9 mail sayesinde farklı e-posta adreslerini tek bir yerden yönetebilir ve tüm bu mail adreslerinin bildirim seslerini, yeni ileti kontrol aralıklarını değiştirebilirsiniz.

K-9 Mail hakkında söylenecek çok fazla bir şey yok, kullanın ve bir daha Gmail’in yüzüne dahi bakmayacaksınız. Bu uygulamayı da Google Play Store, F-Droid ve Droid-ify gibi kaynaklardan indirebilirsiniz.

Artıları: Sorunsuz çalışma, sınırsız kişiselleştirme özelliği, ileti kontrol sıklığı belirleme sayesinde senkronizasyon açık olmasa bile anlık mail iletimi

Eksiler: Bazı Google ekosistem özelliklerinden eksik, mail yazma menüsü fazla sade

İndirme Bağlantısı – F-Droid

İndirme Bağlantısı – Google Play Store

AntennaPod: Podcast Tutkunları Buraya

Android uygulama önerileri listemizdeki son uygulama olan AntennaPod, podcast dinlemek için basit ve güçlü bir uygulamadır. AntennaPod, podcast yayın akışınızın mobil veri kullanarak otomatik güncellenmesini engeller. Böylelikle, gereksiz yere mobil veri paketinizi harcamazsınız. Ayrıca, podcastleri indirebilir, sıralayabilir, hızlandırabilir, uyku zamanlayıcısı ayarlayabilir ve daha pek çok özelliği kullanabilirsiniz.

Sade arayüzü, podcast öneriler, podcast’lerde sessizlik atlama gibi özellikleriyle AntennaPod kesinle Android uygulama önerileri listesindeki yerini hakediyor.

Artıları: Podcast sessizlik atlama, geniş Podcast kataloğu, kişiselleştirme özellikleri

Eksileri: Çok fazla ayar var

İndirme Bağlantısı – Google Play Store

İndirme Bağlantısı – F-Droid

Android Uygulamaları Önerileri Listemizi Nasıl Buldunuz?

Android uygulama önerileri listemizin böylece sonuna geldik. Sizlerle Android’in en güçlü uygulamalarını, kuyuda köşede kalmış bilinmeyen uygulamaları paylaştık. Android uygulama önerileri sayesinde Android telefonunuzun gücünden sonuna kadar yararlanabilirsiniz.

Bütün bu uygulamalar hayatınızı kolaylaştıracak uygulamalar olmalarının yanında, açık kaynak kodlu olmaları sayesinde güvenliğinizi de ön planda tutuyorlar. Eğer Android uygulama önerileri listemizden bir uygulamayı yüklediyseniz bu uygulamayı yorumlar kısmında bizlerle paylaşın.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şu ana kadar kullandığınız en iyi uygulama neydi? Android uygulama önerileri listemizi beğendiniz mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!