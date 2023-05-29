COVID-19 salgını, iletişim şeklimizi değiştirdi ve çalışma arkadaşlarımız, dostlarımız ve ailemizle olan ilişkimizi etkiledi. Video konferans uygulamaları, uzaktan çalışma ve çevrimiçi toplantılar için büyük bir öneme sahip oldu. Ancak, herkesin yüksek kaliteli bir web kamerası bulunmamakta ve bazı kişiler telefonlarının kameralarını kullanarak görüntülü aramalara katılmak zorunda kalmakta. Neyse ki, Android 14 bu soruna bir çözümü olabilir.

9to5 Google’ın raporuna göre, Google, Android 14 cihazlarının dizüstü ve masaüstü bilgisayarlar için web kamerası olarak kullanılmasını sağlayacak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Bu özellik, telefonunuzu USB üzerinden bilgisayarınıza bağlayarak ve video verilerini bilgisayarınıza ileterek çalışacak. Bu da kullanıcıların telefonlarının kameralarını yüksek kaliteli bir web kamerası olarak kullanabilmelerini sağlayacak, ayrı bir web kamerası satın almalarına gerek kalmadan.

XDA Developers’ın genel yayın yönetmeni Mishaal Rahman, Reddit’te DeviceAsWebcam özelliği hakkında bazı bilgiler paylaştı. Rahman’a göre bu özellik, UVC web kameralarını destekleyen herhangi bir uygulama ile çalışacak, bu da çoğu video konferans uygulamasıyla uyumlu olacağı anlamına geliyor. Ayrıca, bu özelliğin yerel olarak çalışacağı ve kullanıcıların herhangi bir sürücü veya ek yazılım yüklemelerine gerek olmadığı anlamına geldiğini belirtiyor. DeviceAsWebcam özelliği, telefonunuzu web kamerası olarak kullanmanın sınırlamaları olmadan size imkan tanıyacak.

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Google’ın belirli bir uygulama üzerinde çalışmadığını, bu nedenle üreticilerin kendi uygulamalarını sağlamaları gerekeceğini belirtmek önemlidir, bu da kullanıcılara tercih ettikleri uygulamayı seçme özgürlüğü sağlayacak.

Hangi telefonların DeviceAsWebcam özelliğini destekleyeceği şu anda net değil. Ancak, Chrome Unboxed’a göre, bu özellik Android 14’e bir hizmet olarak eklenmesi planlanıyor, bu da çoğu Android 14 cihazında bulunması gerektiği anlamına geliyor. Ayrıca, bu özelliğin bir USB video aygıtı sınıfı (UVC) olarak çalışacağını belirtmek önemlidir. Bu, çoğu modern web kamerasının kullandığı bir standarttır.

Android 14’teki DeviceAsWebcam özelliği heyecan verici bir gelişme diyebiliriz. Telefon kamerasına güvenmek zorunda kalan görüntülü arama kullanıcıları için daha da heyecan vericidir. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, telefonlarını yüksek kaliteli bir web kamerası olarak kullanabilecekler. Ayrı bir web kamerası satın almak zorunda kalmadan bu imkanı elde edebilecekler.

DeviceAsWebcam özelliği yerel olarak çalışacak ve çoğu Android 14 cihazında bulunması beklenmektedir. Hangi telefonların bu özelliği destekleyeceği tam olarak bilinmemekle birlikte, çoğu modern Android telefonunun uyumlu olması muhtemel. DeviceAsWebcam özelliği, Android 14’e hoş bir ek olacak ve birçok insan için görüntülü konferansları daha kolay hale getirecek.