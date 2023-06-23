Bilgisayar belleği ve depolama cihazları üreten bir şirket olan Micron Technology, yeni UFS 4.0 depolama standardını duyurdu. Bu yeni teknoloji, akıllı telefon ve tablet gibi cihazlarda bilgi depolamak için kullanılıyor. Micron, test için telefon üreticilerine ve yonga seti şirketlerine örnekler gönderdi. Başlangıçta, UFS 4.0 kullanan depolama sürücüleri 256 GB, 512 GB ve 1 TB boyutlarında olacak. 2023’ün ikinci yarısında bu depolama sürücülerinden çok sayıda üretmeye başlayacaklar. Bu nedenle Micron’un UFS 4.0’ına sahip telefonları mağaza raflarında görmemiz biraz zaman alabilir.

Yeni UFS 4.0 depolama standardı, akıllı telefonlar gibi mobil cihazları daha da geliştirecek! İşleri daha hızlı ve daha verimli hale getirecek gerçekten şaşırtıcı iyileştirmelere sahip. Öncelikle Micron’un UFS 4.0 depolamasına sahip bir cihazda uygulama açtığınızda eskisinden %15 daha hızlı açılıyor. Böylece en sevdiğiniz oyunu oynamak veya en sevdiğiniz uygulamaları kullanmak için uzun süre beklemek zorunda kalmayacaksınız.

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Ayrıca, bu depolamaya sahip cihazlar, önceki standartlara göre %20 daha hızlı açılır veya önyüklenir olacak. Yeni depolama aynı zamanda daha fazla güç tasarrufu sağlıyor ve bu, cihazımızın pil ömrü için gerçekten önemli. UFS 4.0’a sahip cihazlar %25 daha az güç kullanabilir.

UFS 4.0 ile ilgili bir başka harika şey de, bilgileri depolamaya eskisinden daha hızlı yazabilme yeteneği oluyor. Bilgilerin ne kadar hızlı kaydedilebileceğini belirleyen yazma bant genişliği, önceki nesle göre %100 daha yüksek. Bilgiye ne kadar hızlı erişilebileceğini belirleyen okuma bant genişliği de %75 daha yüksek. Bu, her şeyin daha hızlı yükleneceği ve resimlerinizin, videolarınızın veya oyunlarınızın yüklenmesi için uzun süre beklemenize gerek kalmayacağı anlamına geliyor. Genel olarak, UFS 4.0 depolama teknolojisi önemli bir gelişmedir. Cihazlarımızı daha hızlı, daha verimli ve daha güçlü hale getirir.

Micron’un UFS 4.0 depolaması, 4.300 Mbps’ye kadar sıralı okuma hızları ve 4.000 Mbps’ye kadar sıralı yazma hızları sunar. Karşılaştırma için bu, Samsung’un UFS 4.0 standardından daha hızlıdır. Samsung’un modeli, 4.200 MB/sn sıralı okuma hızları ve 2.800 MB/sn yazma hızları sunuyor. Gördüğünüz gibi, Micron’un standart yazma hızları, Samsung’un standardından çok daha yüksek görünüyor.