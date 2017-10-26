Android Kullanıcıları Uygulamalarda 3 Ayda 325 Milyar Saat Harcamış!

İnsanlığın merkezine oturan akıllı telefonların ne denli insanların hayatına girdiği ortaya çıktı. 2017 3. çeyrek raporlarına göre 3 ayda Android kullanıcıları toplamda 325 milyar saat süre boyunca uygulama kullanımı sağlamış.

Son dönemde ön plana çıkan ve birçok oyun geliştiricisi ve yapımcıların yöneldiği mobil oyunculuğun ne kadar önemli olduğu Q3 raporlarına göre ortaya çıktı. Android dünyasında Temmuz-Ekim ayları arasında toplamda 325 milyar saat uygulama kullanım süresi ortaya çıkarken bunun 32 milyon yıl ettiğini de belirtmek gerekiyor.

Geçen seneki bu döneme göre %40 artış sağlanan durumunda Android ve iOS tarafında toplam 26 milyar uygulama indirildiği ve bunun da geçen seneye göre %8 daha fazla olduğu görülüyor.

Toplamda 17 Milyar Dolar gibi uygulama içi para harcamasının yapıldığı belirtilen raporda Android kullanıcılarının Google Play Store’dan iOS kullanıcılarının App Store’dan yaptığı indirmeden daha fazla indirme rakamına ulaştığı bilgisi de veriliyor.