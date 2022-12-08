Google tarafından yönetilen Android işletim sistemi Aralık ayında büyük bir güvenlik güncellemesi aldı. Şirkete göre, mobil cihazlara yönelik platformda, dördü “kritik” olarak değerlendirilen 80 kusur giderildi.

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Google, kusurlar ve bunları düzelten yama hakkında bir güvenlik bülteni yayınladı ve bunlardan en ciddisi olarak kabul edilen bir tanesini detaylandırdı. Metne göre, Android’de bir bilgisayar korsanının kullanıcı ayrıcalıklarına veya yetkilerine ihtiyaç duymadan Bluetooth üzerinden uzaktan kod çalıştırmasına izin verebilecek bir güvenlik açığı vardı.

Kusurların sayısına ve ciddiyetine rağmen, Google bunların kötü niyetli kişiler tarafından yaygın olarak kullanıldığına dair bir rapora sahip değildir. Şirket ayrıca, insanların güncellenmemiş cep telefonlarındaki güvenlik açıklarından yararlanmaya çalışmasını önlemek için, bu tür durumlarda alışılageldiği gibi, nasıl çalıştıkları veya nasıl istismar edilebilecekleri hakkında ayrıntıya girmiyor.

İçindekiler Güncellemenin önemi

Güncellemenin önemi

Güncellenmemiş telefonlardan bahsetmişken, kusurlar halka açık ortamda istismar edilmemiş olsa da, cihazınızı güvenlik yamaları ile güncel tutmanız şiddetle tavsiye edilir. Bu kez güncelleme sadece çok sayıda güvenlik açığını değil, aynı zamanda oldukça ciddi olan dört tanesini de düzeltiyor.

Normalde telefonunuz bu tür bir güncellemeyi otomatik olarak yapar, ancak özelliği kapattıysanız, ayarlara girmeniz ve yeni güncellemeleri aramaya başlamanız gerekir. Google’ın güvenlik bülteninde, her biri hakkında biraz daha fazla bilgi içeren, ancak çok fazla ayrıntı içermeyen güvenlik açıklarının tam listesine göz atabilirsiniz.

Kaynak: Zdnet