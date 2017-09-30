Android 8.0 Oreo Güncellemesi Yakında OnePlus 5’e Geliyor

Android 8.0 Oreo Güncellemesi Yakında OnePlus 5’e Geliyor

30 Eylül, 2017 İşletim Sistemleri 0 yorumlar

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Android 8.0 Oreo güncellemesini akıllı telefon modellerine geleceğini ilk duyuran üreticilerden bir tanesi de OnePlus olmuştu.

Yeni Android sürümünün telefonlara ne zaman geleceği henüz belli değil ancak OnePlus son çıkardığı bayrak gemisi modeline yakında geliyor.

Yeni Oreo sürümleri için beta programında olan OnePlus 3 ve OnePlus 3T modellerine güncelleme gelmişti. Geekbench’te yer alan bilgiye göre OnePlus 5 de yakında ilk beta sürümünü alacak. Üç modelinde yıl sonuna kadar Oreo sürümü ile gelen değişikleri OxygenOS güncellemesi ile alacak.

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