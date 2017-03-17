Samsung Türkiye geçtiğimiz ay cihazlara gelecek olan Android 7.0 Nougat güncellemesi için detaylı bir yol haritası paylaşmıştı.

Paylaşılan bu yol haritasında Samsung Galaxy S6 ve Galaxy S6 Edge için çok beklenen güncellemesi de yer alıyordu ve bu yayınlandı. Galaxy Note 5’e ise güncellemenin Mart ortasında geleceği yer alıyordu.

Görünen o ki Android 7.0 Nougat güncellemesi ülkemizdeki Galaxy Note 5 kullanıcılarına yayınlandı. Şirket Android’in yeni versiyonunu N920CXXU3CQC7 kodlu firmware güncellemesi ile yayınladı. Ancak indirmeyi düşünüyorsanız bir Wi-Fi ağına bağlansanız iyi edersiniz çünkü güncellemenin boyutu 1.3 GB. Diğer taraftan versiyon güncellemesi olduğu için bu büyüklük kabul edilebilir olarak gözüküyor.

Güncellemenin her bölgede indirilebilir olması biraz zaman alabilir ancak Türkiye’de ki Galaxy Note 5 kullanıcıları yakında Android’in son versiyonunua kavuşacak. Bu aynı zamanda şirketin Galaxy Note 5 için Android 7.0 sürümünü yakında diğer marketlere de çıkaracağı anlamına geliyor.