Google, mobil işletim sistemi alanında çıtayı yükseltmeye devam ediyor. Henüz Android 15‘in heyecanı tazeyken, Android 16 yeni özelliği ile kullanıcıların karşısına çıktı. İlk Geliştirici Önizlemesi (DP1) yayınlanan Android 16, ekran parlaklığını en düşüğün daha da altına getirmek isteyeneler için harika bir özellik sunuyor.

İçindekiler Android 16 Yeni Özelliği Parlaklık Ayarı Üzerinde Daha Fazla Kontrol Sağlayacak

Android 16 Yeni Özelliği Parlaklık Ayarı Üzerinde Daha Fazla Kontrol Sağlayacak

Android 16 yeni özelliği olarak tanıtılan “Even Dimmer” modu, ekran parlaklığını varsayılan ayarların da altına düşürebilme yeteneğiyle dikkat çekiyor. Android kullanıcılarının düşük ışık koşullarında ekran kullanımını kolaylaştırmak için uzun süredir sunduğu Extra Dim adı verilen Ekstra Karanlık modu, yeni sürümde yeniden tasarlandı.

Bu yenilik, artık doğrudan ekran ayarlarına entegre edildiği için erişilebilirlik menülerinde gezinmeyi gerektirmiyor. Android 13’ten beri hayatımızda olan bu özelliği bulması artık çok daha kolay hale gelmiş durumda. Gece telefondan kitap okuyanlar Android 16 yeni özelliği ile bayram edecekler.

Bu yeni özellik şu anda yalnızca Google Pixel 9 serisinde aktif durumda. Ancak gelecekteki güncellemelerle diğer cihazlarda da kullanılabilir hale gelmesi bekleniyor. İlginç bir detay olarak, bu özellik geniş bir kullanıma sunulduğunda, mevcut Extra Dim modunun erişilebilirlik ayarlarından tamamen kaldırılacağı belirtiliyor.

Bunun yanı sıra, Android 16, gizlilik özelliklerine de önemli bir yükseltme getiriyor. Güncellenmiş Gizlilik Panosu, kullanıcıların uygulama izinlerini daha kolay yönetmesini sağlıyor. Ek olarak, Auracast aracılığıyla ses paylaşımı ve daha önce Android 15’te yer alan bildirim bekletme özelliği de geri dönüyor.

Yeni özelliklerle dolu Android 16, kullanıcı deneyimini her zamankinden daha erişilebilir ve kullanışlı hale getiriyor. Özellikle düşük ışık modları ve gizlilik odaklı yenilikler, bu sürümü sabırsızlıkla bekleyen kullanıcıları oldukça memnun edecek gibi görünüyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Android’in yeni özelliği nasıl olmuş? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!