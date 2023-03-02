Amerika’nın Huawei’ye ambargo uygulamasından sonra, şirket aceleyle kendi işletim sistemini kullanıma sundu. Şirket bu işletim sistemine Hongmeng (Çin’de) ve HarmonyOS (küresel olarak) adını vermişti. Lansmanından bu yana Huawei bu sistemi sürekli olarak yükseltiyor ve şimdi çok daha eski iOS ve Android sistemlerinin bile sahip olmadığı özelliklerle birlikte geliyor.

Ancak, yaklaşık üç yıllık geliştirmeden sonra Harmony OS henüz Çin’den çıkmadı. Şirket, küresel kullanıma sunulmadan önce bazı şeylerin yerinde olması gerektiğini söylüyor. Bu sistemin en son güncellemesi Harmony OS 3.1 herkese açık olarak test edilmeye başlandı.

Şu anda birçok model Harmony OS 3.1‘in testinin bir parçası. Huawei P60 serisi, gelişiminin hızından bu sistemi piyasaya sürmelidir. Dizi için tam zamanında hazır olmalı. Harmony OS’nin dünyadaki diğer sistemleri geride bıraktığı bir yönü de derin entegrasyonudur.

Harmony OS’de çoğu özellik üçüncü taraf uygulamalara ihtiyaç duymuyor. Şu anda Harmony OS, pazar payının yaklaşık yüzde 2’sine sahip. Ancak şirket, güncellemeleriyle büyük bir açıklama yapmaya hazır olduğu konusunda iyimser.

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Özetle, Harmony OS 3.1 yükseltmesi Huawei’nin sistemi için büyük bir artı oldu. Bu sistemi test eden kullanıcıların raporları çok olumlu. Güncellemenin ana özellikleri aşağıda yer alıyor;

Güncellemenin ana odağı uygulamaların başlangıç ve çalışma süresinin artık daha kısa ve daha sorunsuz olmasıdır. Uygulamalar eskisinden neredeyse iki kat daha kısa sürede açılıyor. Güncelleme ayrıca kullanıcı deneyimini birçok açıdan optimize eder. Bildirim merkezinde dinamik özel efektlerle birlikte geliyor. Birden fazla arayüz aracılığıyla pencere döndürme ve alan sorgusu yeteneklerini geliştiren pencere hizmeti gibi bazı iyileştirmeler de var. HarmonyOS 3.1 yeni bir kamera ayarı ve önizleme özelliği ekliyor. Giriş yöntemi iyileştiriliyor.

Bu ayın ortasında Huawei, Harmony OS 3.1 Beta 1‘in genel beta sürümünü başlattı. Huawei P50 (ABR-AL00) ve P50 Pro (JAD-AL00) cep telefonlarına sahip geliştiricileri işe alıyor. 27 Şubat’ta HarmonyOS 3.1 sistemi genel betasının Mate 50 serisine genişlediğine dair raporlar vardı. Şirket daha sonra daha fazla cihazın ekleneceğini iddia ediyor.