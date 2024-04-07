Android 15 masaüstü modu özelliği ile telefonunuzu resmen bilgisayar olarak kullanmanıza izin veriyor. Teknoloji dünyasında Android’in masaüstü moduyla ilgili heyecan verici gelişmeler yaşanıyor. Genellikle masaüstü modu denince Samsung DeX akla gelse de, aslında Android’in de kendine ait bir masaüstü modu var. Yıllardır sınırlı özelliklere sahip olan bu mod, Android 15 ile çok daha gelişecek. Android 15 masaüstü modu harika olacak.

İçindekiler Android 15 Masaüstü Modu Telefonunuzu Resmen Bilgisayara Çevirecek

Android 15 Masaüstü Modu Telefonunuzu Resmen Bilgisayara Çevirecek

Android 10 ile birlikte tanıtılan bu mod, başlangıçta sadece geliştiricilerin uygulamalarını çoklu ekran senaryolarında test etmelerine olanak tanıyordu. Masaüstü modu, zaman içinde gelişerek şimdi artık ekranda iki uygulamayı yan yana çalıştırma gibi daha gelişmiş özellikler sunuyor.

Google, şimdi ise çoklu pencere deneyimini daha da geliştirmek üzerine çalışıyor. En son Android 14 QPR3 2.1 beta yapılarında yapılan keşifler, Google’ın bu alandaki ilerlemelerini gösteriyor. Android 14 ile ipuçları verilen yeni özellikler, masaüstü modunun Android 15 ile gelişeceğinin sinyallerini veriyor.

Yeni çoklu pencere deneyimi, kullanıcıların bir uygulamayı tam ekran yaparken küçük bir menüye erişmelerini sağlıyor. Bu menü, tam ekran, bölünmüş ekran veya serbest form modu seçeneklerini sunuyor. Serbest form modu, pencerelerin sürüklenebilmesine ve yeniden boyutlandırılabilmesine olanak tanıyor.

“Kenara yasla” özelliği ise pencereyi ekranın sol veya sağ yarısına yaslamak için kullanılıyor. Ayrıca, tam ekran bir uygulamadan doğrudan serbest biçimli bir pencereye geçiş yapmak da mümkün. Ancak bu özellikler şimdilik test aşamasında diyebiliriz.

Bu önemli güncellemelerin Android 15 ile birlikte gelmesi bekleniyor. Hatta belki de Google, bu özellikleri Pixel 9 serisinin bir parçası olarak pazara sunabilir. Google’ın Pixel 8 serisinde ekran çıkışını etkinleştirmesi, bu özelliklere olan ilginin arttığını gösteriyor gibi görünüyor.

Android 15 masaüstü modu, kullanıcıların üretkenliğini artırmak ve çoklu görev yapabilme yeteneklerini iyileştirmek için heyecan verici bir adım olarak görülüyor. Google’ın masaüstü modundaki bu yenilikler, Android kullanıcılarının deneyimini daha da zenginleştirecek gibi duruyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Android 15 masaüstü modu Samsung DeX ile yarışabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!