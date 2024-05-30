Çinli teknoloji devi OnePlus, dünya genelinde akıllı telefonları ile sevilen bir marka. Bu bağlamda marka birçok modeline uzun süreli güncellemeler sunuyor. Geldiğimiz noktada bugün ise Çinli dev, Android 15 tabanlı OxygenOS 15 güncellemesini almayacak cihazlarını açıkladı. Detaylara bakalım.
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Hangi OnePlus cihazlar Android 15 güncellemesi almayacak?
Android 15 tabanlı OxygenOS 15 güncellemesini almayacak cihazların listesi şu şekilde:
- OnePlus 9
- OnePlus 9 Pro
- OnePlus 9R
- OnePlus 9RT 5G
- OnePlus Nord N30
- OnePlus Nord N300
- OnePlus Nord N20 SE
- OnePlus Nord 2T
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- OnePlus Nord N20 5G
- OnePlus Nord CE 2 Lite 5G
- OnePlus Nord CE 2 5G
- OnePlus Nord 2 5G
- OnePlus Nord N200 5G
- OnePlus Nord CE 5G
- 2021’den önce tanıtılan tüm modeller