Çinli teknoloji devi OnePlus, dünya genelinde akıllı telefonları ile sevilen bir marka. Bu bağlamda marka birçok modeline uzun süreli güncellemeler sunuyor. Geldiğimiz noktada bugün ise Çinli dev, Android 15 tabanlı OxygenOS 15 güncellemesini almayacak cihazlarını açıkladı. Detaylara bakalım.

Hangi OnePlus cihazlar Android 15 güncellemesi almayacak?

Android 15 tabanlı OxygenOS 15 güncellemesini almayacak cihazların listesi şu şekilde:

OnePlus 9

OnePlus 9 Pro

OnePlus 9R

OnePlus 9RT 5G

OnePlus Nord N30

OnePlus Nord N300

OnePlus Nord N20 SE

OnePlus Nord 2T

İlginizi çekebilir: Snapdragon 8s Gen 3 ne kadar güçlü? | 8 Gen 2 ve 8 Gen 3 ile kıyasladık!