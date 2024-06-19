Google, en son işletim sistemi güncellemesi olan Android 15 Beta 3 güncellemesini Pixel cihazlarına sunmaya başladı. Bu güncelleme, Android 15’i Platform Kararlılığı seviyesine yükseltiyor. Bu durum, geliştirici API’lerinin (API Seviye 35) ve uygulamalara yönelik tüm davranışların nihai hale geldiği anlamına geliyor. Artık geliştiriciler bu değişiklikleri inceleyebilir ve uygulamalarına entegre edebilir. Ayrıca, Android 15’i hedefleyen uygulamalar Google Play Store’da yayınlanabilir.

Android 15 Beta 3 neler sunuyor?

Android 15 Beta 3, kullanıcıların yüz tanıma, parmak izi veya ekran kilidi gibi biyometrik yöntemlerle tek adımda geçiş anahtarlarını kullanarak uygulamalara giriş yapmalarına olanak tanıyor. Eğer oturum açma istemi reddedilirse, Passkey ve diğer Kimlik Bilgisi Yöneticisi önerileri klavyenin öneri satırında ve kullanıcı adı/şifre açılır menülerinde görüntülenecek. Bu, kullanıcıların alternatif kimlik doğrulama yöntemlerine daha hızlı ve kolay erişim sağlamalarını hedefliyor.

Yeni güncellemeyle birlikte, bir uygulama zorla kapatıldığında, yeniden başlatılana kadar süresiz olarak durdurulacak. Bu tür uygulamaların widget’ları gri renkte gösterilecek, böylece kullanıcılar uygulamanın durdurulduğunu kolayca anlayabilecekler.

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Android 15, artık normalde 4KB olan bellek sayfa boyutunu 16KB’a kadar destekleyebiliyor. Bu özellik, daha büyük RAM kapasitelerine sahip telefonların daha verimli çalışmasına olanak tanıyacak ve cihaz performansını artıracak.

Varsayılan olarak etkin olan bu özellik, geliştiricileri uygulamalarında bu animasyonları desteklemeye teşvik ediyor. Kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi amaçlayan tahmine dayalı geri animasyonlar, uygulama geçişlerinde daha akıcı ve sezgisel bir deneyim sunacak.

Samsung’un Güvenli Klasör özelliğine benzer bir şekilde, Android 15’te de belirli uygulamaların ekstra kimlik doğrulamanın arkasına kilitlenmesine izin verilecek. Bu özellik, hassas bilgilerin daha güvenli bir şekilde saklanmasını sağlarken, geliştiricilerin profil mantığını ayarlamaları gerekecek. Ayrıca, bu uygulamaları ana ekrandan ve uygulama çekmecesinden gizlemek için özel başlatıcıların güncellenmesi gerekecek.

Android 15 Beta 3, geliştiriciler için birçok yeni fırsat ve zorluk sunuyor. Geliştiriciler, yeni API’ler ve özelliklerle uygulamalarını optimize etmeye odaklanırken, kullanıcı deneyimini iyileştirecek yenilikleri de entegre etme şansına sahipler. Google Play Store’da Android 15’i hedefleyen uygulamaların yayınlanması, kullanıcıların en yeni özelliklere sahip uygulamalara erişimini hızlandıracak.

Android 15 Beta 3 güncellemesi, Pixel kullanıcıları ve geliştiriciler için büyük bir adım. Bu güncelleme ile birlikte, Android ekosisteminin daha güvenli, verimli ve kullanıcı dostu bir hale gelmesi hedefleniyor.