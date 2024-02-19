Google’ın Pixel kullanıcıları için Android 15 Geliştirici Önizlemesi’ni yayınlaması, Pixel olmayan kullanıcıların da yeni güncellemeye erişebilme ihtimalini gözler önüne serdi. Özellikle Samsung gibi büyük bir markanın, geniş bir cihaz yelpazesine sahip olması, Android 15’in ne zaman ve hangi cihazlara geleceği konusunda merak uyandırdı. İşte Android 15 alacak Galaxy modelleri.
Kararlı Android 15’in bu yılın Temmuz ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ancak, Samsung kullanıcıları için bu güncellemeyi almak biraz daha zaman alabilir. Yıl sonuna kadar beklemek gerekebilir, ancak Samsung’un önceki güncellemelerde olduğu gibi beta programıyla bu süreci hızlandırması bekleniyor. Şirketin kararlılığı göz önüne alındığında, büyük olasılıkla uygun cihazlar için beta programı bu yılın ilerleyen dönemlerinde başlayacak ve kararlı sürümün yayınlanmasına kadar devam edecek.
Şimdi gelin, Android 15 güncellemesi alması muhtemel olan Samsung Galaxy cihazlarını gözden geçirelim. Ancak, belirtmekte fayda var ki, bu listedeki cihazlar şu anda piyasada bulunanlarla sınırlıdır. Yakında çıkacak olan modeller, örneğin Galaxy A55 ve A35 gibi, varsayılan olarak bu listeye dahil edilmemiştir.
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Samsung kullanıcıları için Android 15’in ne zaman geleceği ve hangi cihazları kapsayacağı konusunda heyecan dorukta. Güncellemelerin zamanında ve sorunsuz bir şekilde gelmesi, kullanıcıların deneyimlerini daha da geliştirecek ve Samsung’un sadık müşteri kitlesini memnun edecektir.
İçindekiler
Android 15 alacak Galaxy modelleri
Galaxy S serisi
- Galaxy S24 Ultra
- Galaxy S24+
- Galaxy S24
- Galaxy S23 Ultra
- Galaxy S23+
- Galaxy S23
- Galaxy S23 FE
- Galaxy S22 Ultra
- Galaxy S22+
- Galaxy S22
- Galaxy S21 FE
- Galaxy S21 Ultra
- Galaxy S21+
- Galaxy S21
Galaxy Z serisi
- Galaxy Z Fold 5
- Galaxy Z Flip 5
- Galaxy Z Fold 4
- Galaxy Z Flip 4
- Galaxy Z Fold 3
- Galaxy Z Flip 3
Galaxy A serisi
- Galaxy A73
- Galaxy A72
- Galaxy A54
- Galaxy A53
- Galaxy A34
- Galaxy A33
- Galaxy A25
- Galaxy A24
- Galaxy A23
- Galaxy A15 (LTE+5G)
- Galaxy A14 (LTE+5G)
Galaxy Tab serisi
- Galaxy Tab S9 FE+
- Galaxy Tab S9 FE
- Galaxy Tab S9 Ultra (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S9+ (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S9 (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S8 Ultra (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S8+ (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S8 (Wi-Fi/5G)
Galaxy F serisi
- Galaxy F54
- Galaxy F34
- Galaxy F15
Galaxy M serisi
- Galaxy M54
- Galaxy M34
- Galaxy M53
- Galaxy M33
- Galaxy M15