Google’ın Pixel kullanıcıları için Android 15 Geliştirici Önizlemesi’ni yayınlaması, Pixel olmayan kullanıcıların da yeni güncellemeye erişebilme ihtimalini gözler önüne serdi. Özellikle Samsung gibi büyük bir markanın, geniş bir cihaz yelpazesine sahip olması, Android 15’in ne zaman ve hangi cihazlara geleceği konusunda merak uyandırdı. İşte Android 15 alacak Galaxy modelleri.

Kararlı Android 15’in bu yılın Temmuz ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ancak, Samsung kullanıcıları için bu güncellemeyi almak biraz daha zaman alabilir. Yıl sonuna kadar beklemek gerekebilir, ancak Samsung’un önceki güncellemelerde olduğu gibi beta programıyla bu süreci hızlandırması bekleniyor. Şirketin kararlılığı göz önüne alındığında, büyük olasılıkla uygun cihazlar için beta programı bu yılın ilerleyen dönemlerinde başlayacak ve kararlı sürümün yayınlanmasına kadar devam edecek.

Şimdi gelin, Android 15 güncellemesi alması muhtemel olan Samsung Galaxy cihazlarını gözden geçirelim. Ancak, belirtmekte fayda var ki, bu listedeki cihazlar şu anda piyasada bulunanlarla sınırlıdır. Yakında çıkacak olan modeller, örneğin Galaxy A55 ve A35 gibi, varsayılan olarak bu listeye dahil edilmemiştir.

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Samsung kullanıcıları için Android 15’in ne zaman geleceği ve hangi cihazları kapsayacağı konusunda heyecan dorukta. Güncellemelerin zamanında ve sorunsuz bir şekilde gelmesi, kullanıcıların deneyimlerini daha da geliştirecek ve Samsung’un sadık müşteri kitlesini memnun edecektir.

İçindekiler Android 15 alacak Galaxy modelleri

Android 15 alacak Galaxy modelleri

Galaxy S serisi

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24+

Galaxy S24

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23+

Galaxy S23

Galaxy S23 FE

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22+

Galaxy S22

Galaxy S21 FE

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21+

Galaxy S21

Galaxy Z serisi

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Galaxy A serisi

Galaxy A73

Galaxy A72

Galaxy A54

Galaxy A53

Galaxy A34

Galaxy A33

Galaxy A25

Galaxy A24

Galaxy A23

Galaxy A15 (LTE+5G)

Galaxy A14 (LTE+5G)

Galaxy Tab serisi

Galaxy Tab S9 FE+

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S9 Ultra (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S9+ (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S9 (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8 Ultra (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8+ (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8 (Wi-Fi/5G)

Galaxy F serisi

Galaxy F54

Galaxy F34

Galaxy F15

Galaxy M serisi