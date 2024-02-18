Android 15 geliştirici önizleme sürümü yayınlanmış durumda. Bir bakıma Android 15 beta olarak adlandırabileceğimiz bu sürümde, bazı hatalar bulunuyor. Her sürümde olduğu gibi, Google da ilk Android 15 beta sürümü için kullanıcıların dikkatle incelemesi gereken bir hata listesi yayınladı. Bu hatalar zamanla düzeltilecek olsa da, Android 15 beta yüklemek isteyenlerin bu listeleri dikkatle incelemesi gerekiyor.

Android 15 Beta Hata Listesi, Okumadan Yüklemeyin

İlk Android 15 Geliştirici Önizlemesi desteklenen tüm Pixel cihazlarında yayınlandığına göre, ilk Android 15 beta sürümünü yüklemek için sabırsızlanıyor olabilirsiniz. Ancak, bazı kritik hatalardan korktuğunuz için Android 15 Beta sürümünü cihazınıza yükleme konusunda hala kararsızsanız, bilinen tüm sorunları listelediğimiz için bu yazı tam size göre.

Bu bilinen sorunların Google tarafından rapor edildiğini unutmayın. Bu da şirketin bunları düzeltmek için aktif olarak çalıştığı anlamına geliyor. Büyük ihtimalle halka açık Android 15 beta sürümlerinde bu hataların çok büyük bir kısmı düzeltilmiş olacak. Lafı fazla uzatmadan sorunlara geçelim.

Android Platformu

Android 15 beta 1 yapısının sideloading ile yüklenmesi ile ilgili bir sorun, bazen yükleme işlemi tamamlandıktan sonra cihazın “Cihaz bozuk” mesajı göstermesine neden olabilir. Bu sorunun neden olabileceği potansiyel aksaklık nedeniyle, sorunu daha fazla giderene kadar OTA görüntülerinin indirilmesini geçici olarak devre dışı bıraktık. Bu sorunu aşmak için geliştiricilerin test cihazlarına bir fabrika imajı yüklemelerini öneriyoruz.

1 yapısının sideloading ile yüklenmesi ile ilgili bir sorun, bazen yükleme işlemi tamamlandıktan sonra cihazın “Cihaz bozuk” mesajı göstermesine neden olabilir. Bu sorunun neden olabileceği potansiyel aksaklık nedeniyle, sorunu daha fazla giderene kadar OTA görüntülerinin indirilmesini geçici olarak devre dışı bıraktık. Bu sorunu aşmak için geliştiricilerin test cihazlarına bir fabrika imajı yüklemelerini öneriyoruz. Yüz Tanıma Kilidi için bir yüz modeli eklerken, önizleme ekranı kesilmiş veya kırpılmış gibi görünüyor.

Bir uygulama penceresi resim içinde resim (PiP) moduna geçerken, PiP geçişi tamamlanmadan önce cihaz döndürülürse PiP penceresi kaybolur.

Kilitli bir SIM kart kilidi açık bir cihaza takıldığında, kullanıcıdan SIM kartın kilidini açmak için PIN girmesi istenmez. Bu sorunu aşmak için cihazı manuel olarak kilitleyin ve kilidini açın.

Android Studio ve Araçları

Android 15 önizleme API seviyesi (VanillaIceCream) Önizleme Yapılandırma penceresinde görüntülenmiyor.

Bazı durumlarda Android Studio’da güncellemeleri kontrol ederken, Android 15 önizleme SDK’sını içeren Android SDK Build-Tools’un en son sürümü sunulmuyor.

Bazı durumlarda Android Studio’da güncellemeleri kontrol ederken, Android 15 önizleme SDK’sını içeren Android SDK Build-Tools’un en son sürümü sunulmuyor. Android Studio’da yeni bir proje yapılandırılırken, Android 15 önizleme SDK sürümü Hedef SDK Sürümü ve Min SDK Sürümü açılır menülerinde listelenmez.

Bazen Android 15 sistem görüntüsü kullanan bir Android Sanal Cihazı (AVD), AVD gömülü modda başlatılırsa başlatılamıyor.

Android 15 sistem görüntüsü kullanan bir Android Sanal Cihazı (AVD), AVD başlatılıp adb reboot veya diğer yöntemler kullanılarak yeniden başlatılırsa çevrimdışı olarak görüntülenir.

Android Emülatörü ile ilgili bir sorun bazen AVD kapatıldıktan sonra bir uygulamanın Android Sanal Cihazına (AVD) yeniden dağıtılmasını engeller.

Android Emülatörü ile ilgili bir sorun, işitme cihazı erişilebilirlik kısayolunun birden fazla ayar uygulaması penceresi başlatmasına neden olur.

Android Emülatörü ile ilgili bir sorun, doğrudan yanıt yazarken bildirim penceresinin titremesine neden olur.

Android Emülatörü ile ilgili bir sorun bazen uygulamalardaki kimlik doğrulama akışlarının başarısız olmasına ve “Google Play hizmetleri durmaya devam ediyor” mesajının görüntülenmesine neden olur.

Android Emülatörü ile ilgili bir sorun, bir CPU profili çalıştırırken Simpleperf’in çökmesine neden olur.

Android Emülatörü ile ilgili bir sorun, sistem dil ayarlarında listelenen dillerin yanlış karakterler göstermesine neden olur.

Android Emülatörü ile ilgili bir sorun bazen QR Kod tarayıcısının “Bir şeyler yanlış gitti” mesajı görüntülemesine ve başlatılamamasına neden oluyor.

Android QR Kod tarayıcı için vizör bazen bazı Android Sanal Cihazlarda kırpılır veya daha küçük bir boyuta yeniden boyutlandırılır.

Skia henüz Android 15 önizleme SDK’sı ile uyumlu değildir, bu da Düzen Denetçisi’nde 3D modunun etkinleştirilmesini engeller.

Android Studio ile ilgili bir sorun, SDK Yöneticisi kullanılarak bir SDK Platformu eklendikten veya kaldırıldıktan sonra Aygıt Yöneticisinin “Eksik sistem görüntüsü…” uyarı mesajlarını görüntülemeyi geçici olarak durdurmasına neden olur.

Android Emülatörü ile ilgili bir sorun, bazı durumlarda Google Discover beslemesinin yüklenmesini engeller.

Uygulamalar

Google Play Store, uygulamaları güncellemeye çalışırken bazen bir null pointer istisnası ile çöküyor.

Google TV uygulaması bazen video oynatmayı başlatamıyor ve bunun yerine “Play Movies & TV geçici olarak kullanılamıyor” mesajını görüntülüyor.



Google tüm bu sorunların bilindiğini ve çözüm geliştirildiğini söylüyor. Bu da Android 15 beta kullanıyorsanız, bu sorunları bildirmeniz gerekmediği anlamına geliyor. Bu güncellemeyi yalnızca burada mevcut olan sorunlar sizin için önemli değilse yüklemelisiniz. ,

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