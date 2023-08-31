Bu yılın başlarında, Google Android 14 işletim sisteminin geliştirilmesine yönelik adımlar attı. Ağustos 2023 tarihine kadar, Android 14’ün son sürümünü ve temel AOSP (Android Açık Kaynak Projesi) sürümünü yayınlamayı planlıyorlar. Bu gelişmeye ek olarak, Samsung da One UI 6 adını taşıyan yazılımının Android 14 tabanlı yeni bir sürümünü test etmeye başlamış durumda. Bu test süreci Galaxy S23 telefonlarında sürdürülüyor ve kısa bir süre önce başlatıldı.

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Çeşitli Samsung cihazları, Android 14 tabanlı One UI 6 güncellemesini alacak. Geçmiş yıllardaki güncelleme dağıtım stratejilerine baktığımızda, hangi Galaxy telefonlarının bu yıl One UI 6 güncellemesini ilk alacağı tahmin edilebilir hale geliyor.

Samsung Galaxy S23 serisi, yeni One UI 6 güncellemesini ilk alan seri olacak. Bu güncelleme, muhtemelen Ekim 2023’teki Samsung Geliştirici Konferansı’nda (SDC 2023) duyurulduktan hemen sonra sunulacak. Ancak güncellemenin resmi olarak yayınlanmadan önce, S23 serisi ve belirli diğer modeller, yazılımın beta sürümünü test etmek üzere davet edilecekler.

Aşağından güncellemeyi ilk olarak alacak modellere ulaşabilirsiniz. Son olarak 2024 yılında tanıtılacak olan Galaxy S24 serisinin kutusundan Android 14 tabanlı One UI 6 ile çıkacağını belirtelim.

İçindekiler Android 14 Alacak Galaxy Modelleri

Android 14 Alacak Galaxy Modelleri

Galaxy S23

Galaxy S23 Plus

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S22

Galaxy S22 Plus

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S21

Galaxy S21 Plus

Galaxy S21 Ultra

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip5

Galaxy Z Fold4

Galaxy Z Flip4