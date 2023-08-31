Samsung Türkiye, yeni eğitim döneminin yaklaşmasıyla birlikte öğrencilere destek olmak amacıyla önemli bir indirim kampanyası başlatıyor. Şirket, tüm cep telefonlarında yüzde 18 ve tüm tabletlerde yüzde 20 indirim uygulayarak gençlerin teknolojiye daha erişilebilir bir şekilde sahip olmalarını hedefliyor. İşte Samsung’un öğrenci ve öğretmenlere kıyağı!

Samsung, Öğrencilere Özel İndirim Kampanyasıyla Eğitim Dönemine Destek Oluyor!

Açıklamaya göre, Samsung Galaxy S21 FE akıllı telefonunda indirimine ek olarak Buds2 kablosuz kulaklık ve şarj adaptörü hediyeli özel bir paket sunacak. Bu özel paket Eylül ayı boyunca sürecek kampanyada öğrencilere sunulacak. Kampanyadan öğrencilerin yanı sıra öğretmenler de eş zamanlı olarak faydalanabilecek.

Samsung Electronics Türkiye Mobil İş Birimi Başkan Yardımcısı Murat Azdemir, “lider ve öncü” marka olduklarını ve tüketicilerin beklentilerini karşılamayı birinci öncelikleri olarak gördüklerini belirtti. Azdemir, “Akıllı telefonlar, eğitim gibi alanlarda sınırsız ilerlemeye açılan bir kapı. Samsung Electronics Türkiye olarak akıllı telefon ve tablet pazarında öğrenci ve öğretmenler için ürünlerimizi daha da ulaşılabilir kılmak en büyük hedefimiz. Önümüzdeki dönemde yapılacak düzenlemelerde de kullanıcılarımıza üstün teknolojileri en uygun şartlarla sunmak için çalışacağız.” şeklinde konuştu.

Öğrencilere ve öğretmenlere özel indirim kampanyasından faydalanmak için “shop.samsung.com.tr” adresinden yapılacak alışverişlerde e-devlet üzerinden alınacak öğrenci/öğretmen belge numarasının doğrulanması yeterli olacak. Samsung’un bu özel kampanyası, gençlerin teknolojiye daha kolay erişebilmelerini sağlarken aynı zamanda eğitim alanındaki ilerlemelerine de destek olmayı amaçlıyor.

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