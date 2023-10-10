Bildiğiniz gibi Pixel 6, Google’ın Pixel serisinin yeni bir dönemini başlattığı önemli bir telefonu olmuştu. Çünkü bu model yeniden tasarlanmış ve zeka odaklı Tensor G1 çipi ile gelmiş ve Apple’a rakip olabileceğini göstermişti. Ancak Tensor donanımlı telefonlarının ısınma sorunları, kullanıcılar arasında hayal kırıklığı yaratmış gibi görünüyor. Tensor G2’li Pixel 7 serisi de aynı sorunu yaşadı. Pixel 8 serisi, aşırı ısınma konusundaki şikayetlerin çözümünü bekliyor gibi görünüyor. Bazı Reddit kullanıcıları, Google’ın Android 14 güncellemesiyle eski Pixel modellerindeki sorunları gidermiş olabileceğini iddia ediyor.

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Reddit’teki Pixel 6 ve Pixel 7 kullanıcıları, telefonlarının artık daha az ısındığını ve Android 14’ün daha akıcı bir deneyim sunduğunu belirtiyorlar. CPU’nun daha az çalıştığını ve pil ömrünün arttığını öne sürüyorlar. Google, aşırı ısınma endişelerini gidermeye yönelik Android 14’te yapılan özel ayarlamalar hakkında herhangi bir ayrıntı vermemiş olsa da, bazı spekülasyonlar, Google’ın güçlü CPU çekirdeklerinin kullanımını daha iyi optimize etmek için CPU zamanlamasını ayarlamış olabileceği yönünde.

Pixel akıllı telefonların artık daha az ısındığını duymak olumlu bir gelişme. Söylentilere göre, yeni Pixel 8 serisi de aşırı ısınma sorunu yaşamıyor gibi görünüyor. Ancak bu, Tensor G3 çipinin performansının düşürüldüğü anlamına geliyor. Bu, zaten rekabetçi olmayan bir çip olan Tensor G3’ün, rakip çiplerle karşılaştırıldığında düşük performansa sahip olduğu gerçeğiyle birleşince endişe verici bir durum ortaya çıkıyor. Eğer söylentiler doğruysa, Pixel 8 serisi, sadece bütçeye uygun bir akıllı telefon kadar güçlü bir yonga setine sahip olabilir.