Google birkaç gün önce Pixel 8 ailesini tanıttı. Ondan daha da önce Apple, iPhone 15 serisini tanıtmıştı. Bu iki akıllı telefon serisi de birbirlerinin rakibi durumunda.

YouTube’da PBKreviews isimli bir kanal iPhone 15 Pro Max, Galaxy S23 Ultra ve Pixel 8 Pro’yu sağlamlık testine soktu. Sonuçlar ise şaşırtıcı.

PBKreviews, Pixel 8 Pro’yu sağlamlık testine soktu. Bu testte kranı betona bakacak şekilde telefonu bel hizasından düşürme, baş yüksekliğinden düşürme testlerine soktu. Bu testlerin aynısını telefonun arkası yere gelecek şekilde de denedi. Sonuç ise güzel. Pixel 8 Pro bu testlerden küçük çiziklerle geçti.

Bu testten sonra ise PBKreviews, Pixel 8 Pro’yu kum ve çakıl dolu bir torbaya atarak bir test gerçekleştirdi. Akıllı telefon bu testten çiziksiz çıktı.

YouTuber, aynı düşme ve çizilme testlerine Galaxy S23 Ultra ve iPhone 15 Pro Max’i de soktu. Bu testlerde Galaxy S23 Ultra ve iPhone 15 Pro Max, Pixel 8 Pro’dan daha fazla hasar aldı. YouTuber’ın görüşüne göre Pixel 8 Pro iPhone 15 Pro Max’den daha dayanıklı. Burada asıl önemli olan nokta akıllı telefonun bel hizasından ve baş hizasından yere düşmelerden sağlam kalabilmesi. Çünkü bu iki durum da günlük hayatta başımıza gelebilecek bir durum.