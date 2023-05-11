Google I/O 2023 bazıları için tatmin edici olmasa da, Google’ın tonlarca duyuru yaptığını söylemek yanlış olmaz. Bunlardan biri de şirketin Android’i nasıl yenilediği ve onu birçok yapay zeka özelliğiyle güçlendirmesi oldu. Şirket, Android cihazınızı gerçekten istediğiniz gibi kişiselleştirebileceğiniz ve üretken yapay zekanın gücüyle bu yetenekleri daha da ileriye taşıyabileceğiniz gerçeğiyle gurur duyuyor.

Android’e gelen ilk yeni özellik Magic Compose. Bu yeni Google Mesajları özelliği, üretken yapay zekayı kullanacak ve sohbetlerinize fazladan bir kişilik eklemenize yardımcı olacaktır. Yeni özellik, mesajın içeriğine göre öneriler sunacak ve hatta çeşitli stillerde yazmanıza yardımcı olabilir. Mesajlarınızı kısa ve profesyonel hale getirebilir veya Shakespeare’in yazdığı gibi ünlü bir oyun yazarı gibi görünmesini sağlayabilirsiniz.

Buna ek olarak, bu yılın sonlarında Android 14’te yapılacak güncellemelerle, kullanıcılar kilit ekranlarını yeni saatler, kısayollar, tek renkli renk şemaları ve daha fazlasıyla özelleştirebilecekler. Ayrıca en sevdiğiniz görüntüleri 3D görüntülere dönüştürebilecek emoji duvar kağıdı ve sinematik duvar kağıtları da alıyorsunuz. Hatta duvar kağıtlarınızı oluşturmak için üretici yapay zekayı kullanarak Android’i daha da iyi hale getirebilirsiniz.

Son olarak Google, Instagram gibi uygulamaların Gece Modu ve 10 bit HDR video alacağını da duyurdu. Üstelik Android 14, Ultra HDR desteği sunacak ve kullanıcıların harika görünen çok daha iyi görüntüler çekmesine olanak tanıyacak.

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Google, Android 14’e ne geleceği hakkında daha fazla açıklama yapmadı, ancak önümüzdeki günlerde her şeyi ve daha fazlasını duymayı bekliyor. Bu nedenle, Google cephesinin Android 14 hakkında yeni duyuru yapmasını beklemekten başka çaremiz yok.