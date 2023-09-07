Geçtiğimiz gün sizlerle Android 14’ün gecikebileceği bilgisini paylaşmıştık. Kararlı sürümü yayınlamamak için sürekli ipe un seren Google, Android 14 güncellemesi üzerindeki çalışmalarını halen sürdürüyor. Şirket, Reddit üzerinden yaptığı bir duyuru ile Android 14 Beta 5.3‘ü kullanıcılarına sunduğunu açıkladı. Bu güncelleme, kullanıcıların deneyimini geliştirmeyi amaçlayan bir dizi düzeltme ve iyileştirmeler içeriyor. İşte yeni betadan ilk izlenimler!

İşte Android 14 Beta 5.3 Yenilikleri!

Yeni güncelleme, UPB5.230623.009 yapı numarasına ve Eylül 2023 güvenlik yaması seviyesine sahip. Ayrıca, bu güncelleme ile gelen önemli değişikliklere dair sürüm notları da paylaşıldı.

Güncellemenin değişiklik günlüğü ise şu şekilde:

CallStyle bildirimi gönderildikten sonra bazı durumlarda uygulamaların çökmesine neden olan bir sorun düzeltildi.

Arama veya operatör hizmeti kesintilerine neden olabilen çeşitli sorunlar düzeltildi.

Arka planda çalışan uygulamalara CPU kısıtlamaları yerleştirirken sistemin verimsiz bir yol kullanmasına neden olan bir sorun düzeltildi.

SurfaceFlinger ile sistem performansında kayba neden olan sorunlar düzeltildi.

Pixel Fold ve Pixel Tablet cihazlarında görev çubuğunun etkileşim sırasında bazen görünmez hale gelmesine neden olan bir sorun düzeltildi.

Pixel Fold ve Pixel Tablet cihazlarda, uygulamaları başlatırken animasyonlu duvar kağıtlarındaki animasyonun takılmasına neden olan bir sorun düzeltildi.

Pixel Fold cihazlarda Ana ekranı özelleştirirken arayüz düzeninin yanlış hizalanmasına neden olan bir sorun düzeltildi.

Pixel Fold cihazlarda kilit ekranındaki saatin animasyon sırasında titremesine neden olan bir sorun düzeltildi.

Sistem kararlılığını ve performansını etkileyen çeşitli sorunlar giderildi.

Bu güncelleme, Pixel 4a’dan itibaren tüm Pixel cihazları için dağıtılmaya başlandı. Ancak, beta güncellemelerinin cihaz türüne ve operatöre bağlı olarak bir hafta kadar sürebileceğini unutmamak önemli. Güncellemeyi manuel olarak almak isteyen kullanıcılar, Ayarlar > Sistem > Sistem Güncellemesi bölümünden güncellemeyi kontrol edebilirler. Ayrıca, Android Flash Tool’u kullanarak güncellemeyi manuel olarak yüklemek de mümkün.

Bunun Android 14’ün beta geliştirme döngüsündeki son sürüm olduğu söyleniyor. Ancak geçen hafta da böyle düşünüyorduk. Böyle giderse, Android 14 kararlı sürümü için biraz beklememiz gerekebilir. Bu süreçte birçok diğer Android üreticisi de kendi sürümlerini kararlı hale ulaştırmaya çalışıyor. Google’ın gecikmeleri, diğer firmaların güncellemelerinde de gecikmelere yol açabilir.

Google, Android 14 güncellemesi ile kullanıcılarına daha iyi bir deneyim sunmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu güncelleme ile gelen düzeltmeler ve iyileştirmeler, Android kullanıcılarının güncel ve sorunsuz bir deneyim yaşamalarına yardımcı olacak.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce kararlı sürüm ne zaman gelecek? Düşüncelerinizi yorumlar kısmınad belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!