Google’ın Android 14 güncellemesi, bir süredir Android telefon kullanıcıların en çok merak ettiği konulardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Birçok Android telefon üreticisi Android 14 tabanlı yeni güncellemeleri için başlangıç düğmesine basarak beta testlerini başlatmıştı. Ancak Google, bu sene kullanıcıları biraz üzerek Android 14 sürümünü biraz geciktirebilir. Firmanın yeni güncellemeyi Google Pixel tanıtımında duyuracağı konuşuluyor!

Android 14 Gecikmesi Diğer Firmaların Planlarını Aksatabilir!

Geçen yıl Eylül ayında yayınlanan kararlı Android 13 güncellemesinin ardından, Android kullanıcıları heyecanla Android 14 güncellemesini bekliyor. Ancak son raporlar, güncellemenin gecikebileceğini gösteriyor. Google, Android 14 için kesin bir lansman tarihi açıklamamış olsa da, güncellemenin başlangıçta 5 Eylül’de geleceği iddia ediliyordu. Ancak görünen o ki, Google bu planları yeniden gözden geçiriyor.

Ünlü yazılım araştırmacısı ve teknoloji editörü Mishaal Rahman, güncellemenin kaynak kodunun ertelendiğini ve yeni güncellemenin 4 Ekim 2023’te yayınlanacağını söylüyor. Bu nedenle yeni çıkış tarihi bu olabilir. Bu yeni tarih, Google Pixel 8’lerin tanıtım tarihiyle aynı, yani Google cephesi bir ilke imza atarak yeni Pixel telefonlarıyla yeni Android sürümü duyurusunu birleştirecek.

Ancak bu kararın çok geç alındığı ve bazı telefon üreticilerinin planlarının aksayacağı söyleniyor. Google, Android 14’ün gecikmesinin nedenini henüz açıklamış değil. Ancak bu gecikme, güncellemeyi cihazlarına getirmeyi planlayan bazı telefon üreticilerini etkileyebilir. Örneğin OnePlus, OxygenOS 14’ü 25 Eylül’de piyasaya sürmeyi planlıyordu. Ancak son gelişmelerle beraber bu plan değişebilir.

Samsung ise hala Android 14 beta sürümü üzerinde çalışıyor, bu da güncellemeyi hazırlamak için daha fazla zaman kazanacakları anlamına geliyor. Ancak Google’ın kararlı sürüm öncesinde yeni beta sürümleri yayınlamayı planlayıp planlamadığı henüz belli değil.

Sonuç olarak, Android kullanıcıları Android 14 güncellemesini biraz daha beklemek zorunda kalabilirler. Ancak güncelleme geldiğinde, yeni özellikler ve iyileştirmelerle birlikte geleceği için bu bekleyişin değerli olacağına inanılıyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Google’ın bu kararının arkasında ne yatıyor? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!