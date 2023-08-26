Google geçtiğimiz haftalarda Android 14 Beta 5’i yayınlamıştı. Bu güncellemenin son Android 14 Beta güncellemesi olması bekleniyordu. Ancak Google cephesi, geçtiğimiz Cuma günü Android 14 test kullanıcılarına Beta 5.1 güncellemesini yayınlayarak hepimizi hazırlıksız yakaladı. Bu sefer de bunun son olacağını düşünmüştük. Şimdiyse Android 14 Beta 5.2 yayınlanmaya başladı. Google ne yapmaya çalışıyor?!

Android 14 Kararlı Sürümü İçin Gün Sayıyoruz!

Google yeni güncellemeyi geçtiğimiz gün bir sosyal medya platformu üzerinden duyurdu ve bu, bir beta sürümünün Cuma günü yayınlandığı üst üste ikinci hafta oldu. Google’ın işletim sistemi güncellemelerini genellikle hafta başında yayınladığı düşünüldüğünde bu ilginç bir adım. Zira Cuma günü yayınlanan bir güncellemede büyük bir hata varsa, çalışanlar bu hatayı en erken Pazartesi düzeltebilecek durumda.

Bu sürümün yapı numarası UPB5.230623.006 ve güvenlik yaması seviyesi de son iki sürümde olduğu gibi Ağustos 2023. Google’ın Beta 5.2 sürüm notları bunun “küçük bir güncelleme” olduğunu kabul ediyor, ancak Pixel Fold ve Pixel Tablet’e özgü birçok düzeltmeden bahsediyor. Kullanıcı raporları bunun küçük bir güncelleme olduğunu ve bazı cihazlarda yalnızca 6,25 MB’lık bir indirme yapıldığını gösteriyor.

Android 14 Beta 5’i temel alan bu küçük güncelleme aşağıdaki düzeltmeleri içeriyor:

Bazen cihazların yeniden başlatılırken durmasına neden olan çeşitli sorunlar düzeltildi.

E-UTRAN Yeni Radyo – İkili Bağlantı (ENDC) kullanan cihazlar 5G NR düşük bant frekansları üzerinden bağlandığında hücresel bağlantıyı kesintiye uğratabilen sorunlar giderildi.

Pixel Fold ve Pixel Tablet cihazlarında bazı durumlarda parmak izi sensörünün yanıt vermemesine neden olan bir sorun düzeltildi.

Pixel Fold cihazlarında Perfetto izleme verilerinin eksik olmasına neden olan bir sorun düzeltildi.

Pixel Fold cihazlarda, devam eden bir arama için bildirimi görüntülerken veya bildirime dokunurken animasyonların takılmasına neden olan bir sorun düzeltildi.

Pixel Fold cihazlarda parmak izi sensörünü kullandıktan sonra bazen sistem kullanıcı arayüzünün çökmesine neden olan bir sorun düzeltildi.

Pixel Fold cihazlarda, cihazı açarken bazen ekranın kısa süreliğine titremesine neden olan bir sorun düzeltildi.

Pixel Tablet cihazlarda, cihazın kilidi açıldıktan sonra bazen renkli bir çubuğun görüntülenmesine veya titremesine neden olan bir sorun düzeltildi.

Pixel Tablet cihazlarda, cihazı yerleştirirken veya kilidini açarken sistemin yanlış sesler çalmasına neden olan bir sorun düzeltildi.

Bunun Android 14’ün beta geliştirme döngüsündeki son sürüm olduğu söyleniyor. Ancak geçen hafta da böyle düşünüyorduk. Böyle giderse, Android 14 kararlı sürümü için biraz beklememiz gerekebilir. Bu süreçte birçok diğer Android üreticisi de kendi sürümlerini kararlı hale ulaştırmaya çalışıyor. Google’ın gecikmeleri, diğer firmaların güncellemelerinde de gecikmelere yol açabilir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce ne zaman kararlı sürümü göreceğiz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!