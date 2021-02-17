Akıllı Telefonlar
Android 12 beta çıkış tarihi ve yeni özellikleri
Artık sadece yeni özellikler getiren basit bir güncelleme değil arayüz tasarımı da değimiş yeni bir Android zamanı. Karşınızda Android 12!
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Android 12
Tüm sızıntılar Android‘in bir sonraki en büyük güncellemesinin sadece yeni özellikler değil, aynı zamanda geç kalmış bir arayüz değişimini de getireceğini söylüyor.
Google, sadece Android 12 arayüz sızıntısının ortaya çıktığını söylemekle kalmadı. Google bu ay geliştiricilere Android 12‘yi tanıtabileceğini ve beta sürümünün lansmanını bahardaki I/O etkinliğinde yapabileceğini de söyledi. Bütün bu bilgiler ışığında tahmini tarihler şöyle:
- Android 12 geliştirici (beta) sürümü yayınlanması: 17 Şubat 2021
- Android 12 nihai sürümün yayınlanması: 2 Eylül 2021
Google, şu an büyük ihtimalle yeni Android sürümünün Beta önizlemesini hazırlıyor. Bu sırada yeni özelliklerin çoğu test edilmek üzere hazır hale geliyor. Bu özellikler resmi olarak ilkbaharın ilerleyen günlerinde kamuoyuna duyrulur. Geçtiğimiz yıl Android 11 geliştirici önizlemesi 19 Şubat Çarşamba günü dağıtıldı. Bu mantıkla bakarsak Android 12 geliştirici önizleme sürümünün 17 Şubat Çarşamba günü yani bugün duyrulması ve yayınlanması gerekiyor.
Yeni Android 12 özellikleri
- Uygulama Çiftleri bölünmüş ekran modu
- Kaydırarak ekran görüntüsü alma
- Akıllı döndürme kilidi
- Uygulamayı hazırda bekletme
- Çift tıklayarak gezinme
- Yeni bildirim arayüzü
- Gelişmiş tema desteği
- Android Runtime (ART) anahat modülünü Play Store üzerinden güncelleyebilme imkanı
- Dış kaynaklı emoji desteği (işletim sistemi dışından güncelleyebilmek için)
- Ultra geniş bant API
- Nearby Share ile WiFi şifre paylaşımı
- Linux Kernel 4.19 ve 5.4 sayesinde WireGuard VPN desteği
- Takip önleme özellikleri ve gizlilik geliştirmeleri
- Üçüncü parti uygulama mağazalarıyla daha iyi bir entegrasyon
- Gamepad desteği
Yeni kullanıcı arayüzü
Google‘ın yeni tasarım konsepti, Android 12‘de mevcut şeffaf görünümü açık bej opak bir görünüm ile değiştiren yeni bir bildirim arayüzü olacağını ortaya koydu. Koyu mod aktif hale geldiğinde renk tonu değişiyor; her bildirimin köşeleri daha da yuvarlak bir hal alacak. Google, Hızlı Ayarlar simgelerinin sayısını altıdan dörde düşürdü ve bunlar, bildirim paneli genişletildiğinde ortaya çıkacak.
Daha az sayıda simge kullanıldığından simgeler eskisinden daha büyük olacak. Ekranın ön tarafında tarih ve saatin konumları değişmiş. Sağ üst köşede yeni gizlilik göstergeleri var. Bu simgelere dokunduğunuzda, cihazınızdaki mikrofonu ve kamerayı tam olarak hangi uygulamaların kullandığını göreceksiniz. Hızlı Ayarlar’daki “Sensörler kapalı” simgesi, kullanıcının tek bir dokunuşla telefonundaki tüm sensörleri kapatmasına ve devre dışı bırakmasına olanak tanır; Bu simgeyi görmek için Geliştirici seçenekleri menüsünün etkinleştirilmesi gerekir.
Bir Görüşmeler widget’ı kullanıcıların mesajlarını, cevapsız aramaları ve daha fazlasını gösterecek. Küçük boyutu nedeniyle, pencere öğesi bir seferde yalnızca bir öğe gösterebiliyor. Ayrıca ekranda, kamera ve mikrofon kullanılırken kamera ve mikrofon simgeleri yer alacak. Apple‘ın iOS 14.2‘ye benzer bir özellik eklemişti. Bir iPhone ekranının sağ üst köşesindeki küçük yeşil nokta, bir uygulamanın telefonun kamerasını kullandığı anlamına gelirken, turuncu nokta bir uygulamanın telefon mikrofonunu kullandığını gösteriyor.
Yeni “uygulamayı hazırda bekletme” özelliği
Sistem, uygulamaların kullanılmadıklarında bir hazırda bekletme durumuna girmesine izin verir ve depolama alanının boşaltılmasına yardımcı olur. Şu anda bu yeni özellik hakkında çok az şey biliyoruz. Bu özelliğin tam olarak nasıl çalışacağı ve uygulamaların nasıl hazırda bekletileceği net değil. Bu otomatik olarak mı belirlenecek yoksa kullanıcılar hazırda bekletme için uygulamaları manuel olarak seçebilecek mi bilmiyoruz. Ek olarak, otomatik olarak olursa Android‘in kullanıcıları hazırda bekletme durumundan nasıl haberdar edeceğini de henüz bilmiyoruz. Sızdırılan kod aynı zamanda depolama optimizasyonundan da bahsediyor: Bu optimizasyonun, Android telefonunuzda depolama alanını boşaltmak için uygulama paketlerinin veya diğer uygulama kaynaklarının sıkıştırılmasını içerip içermediği hala belirsiz.
Çift dokunarak gezinme hareketi
Android 11 için söylentide kalan çift dokunma hareketi artık Pixel 4a , Pixel 4a 5G ve Pixel 5’te bulunmayan eski Active Edge (HTC amiral gemilerinden alışık olduğumuz Edge Sense) sıkma özelliğinin yerini alarak Android 12‘ye giriyor olmalı. Çift dokunma, Pixel kullanıcılarının Asistan‘ı etkinleştirmesine, ekran görüntüsü almasına, medya oynatmayı kontrol etmesine, bildirim çubuğunu aşağı indirmesine, son uygulamalar görünümünü ve diğer programlanabilir komutları açmasına veya gerekmediği takdirde devre dışı bırakılmasına olanak tanıyacak. Bildirildiğine göre, Android 12‘ye gelen Çift dokunma hareketi, yanlış algılamaları önlemek için de hassasiyet önlemine sahip.
Android 12’de yeni Uygulama Çiftleri bölünmüş ekran özelliği
Görünüşe göre Google, Android 12 için bölünmüş ekran modunu yeniden tasarlıyor. Bu, Android kullanıcıları için daha iyi ve daha sezgisel bir çoklu görev deneyimi sağlayacak. Kullanıcılar, bir uygulamayı açmak ve ardından Son Aramalar görünümü aracılığıyla o uygulama için bölünmüş ekran modunu etkinleştirmek yerine iki uygulamayı “görevler” altında gruplayabilecek ve ardından bu çiftleri hızlıca başlatabilecek veya bir çift uygulama ile tek bir uygulama arasında geçiş yapabilecek.
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Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 10T Lite 64GB’lık modelinin Türkiye fiyatı belli oldu
Xiaomi Mi 10T Lite için beklenen Türkiye satışı geçtiğimiz hafta başlamış, ilk olarak 128 GB gelmişti. Çinli şirket şimdi de 64 GB‘lık model için fiyat açıkladı.
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Mi 10T Lite, 6.67 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlük sunan bir ekrana sahip. NTSC renk gamının yüzde 84’üne sahip olan bu ekran, kullanıcılara 120 Hz’e kadar tazeleme hızını destekliyor. Qualcomm’un Snapdragon 750G işlemcisinden gücünü alan telefon, grafik tarafında ise Adreno 619 yongasını kullanıyor.
4820 mAh kapasiteli bataryasıyla dikkat çeken ve 33W hızlı şarj desteği sunan Xiaomi Mi 10T Lite modelinin ön yüzünde; 16 MP çözünürlüklü bir selfie kamerası bulunuyor. Ayrıca yan tarafına monte edilen parmak izi okuyucu sensörüne sahip olan telefon; Android 10 tabanlı MIUI 12 arayüzü ile birlikte geliyor.
Telefonun arka kısmında dörtlü kamera kurulumu bizleri karşılıyor. Bu kamera kurulumunda 64 MP ana kamerayı, 8 MP geniş açılı kamerayı, 2 MP makro kamerayı ve 2 MP de derinlik kamerasını görüyoruz. Ayrıca bu akıllı telefonun arka ve ön tarafında Corning Gorilla Glass 5 korumasına sahip.
Xiaomi Mi 10T Lite modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 6.67 inç LCD, FHD+ çözünürlük, 120 Hz’e kadar tazeleme oranı
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 750G
- RAM: 6 GB (LPDDR4x)
- Depolama: 64 GB ya da 128 GB (UFS 2.1)
- Ön Kamera: 16 MP (f/2.45)
- Arka Kamera: 64 MP (f/1.89) + 8 MP (f/2.2) + 2 MP (f/2.4) + 2 MP (f/2.4)
- Batarya: 33 watt hızlı şarj destekli 4.820 mAh
- İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı MIUI 12
- Bağlantı: 5G, Çift SIM, Wi-Fi, Bluetooth, NFC
- Boyutlar: 165,3 mm x 76,8 mm x 9,0 mm
- Ağırlık: 214,5 gram
Son olarak Xiaomi Mi 10T Lite; Türkiye’de 6 GB RAM + 128 GB depolama için 3.899 TL resmi satış fiyatına sahip. Ayrıca Mi 10T Lite için 6 GB RAM + 64 GB depolama için belirlenen Türkiye fiyatı ise 3.699 TL seviyesinde yer alıyor.
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Akıllı Telefonlar
Oppo Find X3 Geekbech üzerinde görüntülendi!
Oppo Find X3 için artık geri sayıma geçebiliriz. Firmanın yeni nesil amiral gemisi akıllı telefonu Geekbench platformuna uğradı.
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Oppo Find X3 Geekbench 4’e küçük bir ziyaret gerçekleştirdi!
Oppo 2021 yılı için akıllı telefon dünyasında iddialı olmak istiyor. Geniş yelpazesiyle daha fazla kullanıcıya ulaşmak isteyen firma, çalışmalarını sürdürüyor. Find X3 serisi ile amiral gemisinde iddialı olmak isteyen akıllı telefon üreticisi artık geri sayıma geçti. Geçtiğimiz günlerde baz modeliyle Geekbench 4‘e uğrayan firma, yeni cihazının yeteneklerini gözler önüne serdi. Tekli çekirdek performansında 4280 puan alan akıllı telefon, çoklu çekirdek performansında ise 12843 puanı hanesine yazdırdı. Bununla birlikte akıllı telefonun kullanacağı işlemci de kesinleşti.
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Snapdragon 870 işlemcisi ile piyasaya çıkacak akıllı telefon, çoklu çekirdek performansında Snapdragon 865 işlemcisi bazı cihazların gerisinde kaldı. Ancak akıllı telefon tekli çekirdek performansında eski nesli geride bıraktı. Ayrıca akıllı telefonun 8 GB RAM ile geleceği de kesinleşti. Depolama alanında ise 256 GB‘lık hafızanın bizleri karşılaması bekleniyor. Android 11 ile piyasaya çıkacak akıllı telefon FullHD+ ekran ile gelecek. Amiral gemisi akıllı telefonun önümüzdeki ay piyasaya çıkacağı tahmin ediliyor. Öte yandan cihazın fiyatı ile alakalı ne yazık ki kesinleşen bir bilgi yer almıyor. Bakalım Oppo Find X3 amiral gemisi akıllı telefon dünyasında bekleneni verecek mi merakla takip edeceğiz.
Akıllı Telefonlar
Galaxy Z Fold 3, ekran altı kameralı ilk Samsung telefon olabilir!
Bugün, Ice Universe tarafından paylaşılan sızıntıya göre Galaxy Z Fold 3, ekran altı kameralı ilk Samsung akıllı telefon olacak. Halihazırda ZTE, ekran altı kameralı akıllı telefonlar geliştiriyor. Fakat ortaya çıkan sonuçlara göre bu telefonların kamerası önemli ölçüde performans düşüklüğü yaşıyor. Kameranın herhangi bir performans düşüklüğü yaşamaması, bu teknolojinin kilit noktalarından biri. Samsung ise bu teknolojiyi geliştirirken fotoğraf kalitesini en üst düzeye taşımayı hedefliyor.
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Galaxy Z Fold 3, nasıl bir tasarıma sahip olacak?
Popüler tasarımcı Ben Geskin, sızdırılan bilgilere dayanarak Galaxy Z Fold 3‘ün ilk görüntülerini oluşturdu. Kesinleşmiş sızıntı ve kaynaklar ile oluşturulan bu renderlar, yeni katlanabilen telefonla ilgili önemli detayları ortaya çıkardı. Renderlara göre Galaxy Z Fold 3, ana kamera ünitesi olarak Galaxy S21 Ultra ile benzerlik taşıyacak. Ayrıca cihazın akıllı kalem desteği de mevcut olacak. Bununla birlikte, daha önce hiçbir katlanabilen telefonda bulunmayan kalem desteğini yeni cihazda görebileceğiz. İlerleyen günlerde diğer firmaların da bu alanda çalışmalar yapması muhtemel gözüküyor.
Galaxy Z Fold 3’ün akıllı kalem desteği ile gelmesi, Galaxy Note serisinin satışlarını olumsuz etkileyecektir. Bu nedenle Galaxy Note serisinin rafa kaldırılması ihtimali yeniden gündeme gelebilir. Cihazın teknik özellikleri hakkında ise henüz bir bilgi bulunmuyor. Sadece bazı kaynaklar telefonun Snapdragon 888 yonga seti ile geleceğini tahminlerinde paylaşıyor. Yaz aylarına doğru Samsung’un yeni katlanabilen telefonu ile ilgili daha fazla detayın ortaya çıkmasını bekliyoruz.
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