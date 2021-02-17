Android 12 beta çıkış tarihi ve yeni özellikleri

Artık sadece yeni özellikler getiren basit bir güncelleme değil arayüz tasarımı da değimiş yeni bir Android zamanı. Karşınızda Android 12!

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Android 12

Tüm sızıntılar Android‘in bir sonraki en büyük güncellemesinin sadece yeni özellikler değil, aynı zamanda geç kalmış bir arayüz değişimini de getireceğini söylüyor.

Google, sadece Android 12 arayüz sızıntısının ortaya çıktığını söylemekle kalmadı. Google bu ay geliştiricilere Android 12‘yi tanıtabileceğini ve beta sürümünün lansmanını bahardaki I/O etkinliğinde yapabileceğini de söyledi. Bütün bu bilgiler ışığında tahmini tarihler şöyle:

Android 12 geliştirici ( beta ) sürümü yayınlanması: 17 Şubat 2021

geliştirici ( ) sürümü yayınlanması: Android 12 nihai sürümün yayınlanması: 2 Eylül 2021

Google, şu an büyük ihtimalle yeni Android sürümünün Beta önizlemesini hazırlıyor. Bu sırada yeni özelliklerin çoğu test edilmek üzere hazır hale geliyor. Bu özellikler resmi olarak ilkbaharın ilerleyen günlerinde kamuoyuna duyrulur. Geçtiğimiz yıl Android 11 geliştirici önizlemesi 19 Şubat Çarşamba günü dağıtıldı. Bu mantıkla bakarsak Android 12 geliştirici önizleme sürümünün 17 Şubat Çarşamba günü yani bugün duyrulması ve yayınlanması gerekiyor.

Yeni Android 12 özellikleri

Uygulama Çiftleri bölünmüş ekran modu

Kaydırarak ekran görüntüsü alma

Akıllı döndürme kilidi

Uygulamayı hazırda bekletme

Çift tıklayarak gezinme

Yeni bildirim arayüzü

Gelişmiş tema desteği

Android Runtime (ART) anahat modülünü Play Store üzerinden güncelleyebilme imkanı

Dış kaynaklı emoji desteği (işletim sistemi dışından güncelleyebilmek için)

Ultra geniş bant API

Nearby Share ile WiFi şifre paylaşımı

Linux Kernel 4.19 ve 5.4 sayesinde WireGuard VPN desteği

Takip önleme özellikleri ve gizlilik geliştirmeleri

Üçüncü parti uygulama mağazalarıyla daha iyi bir entegrasyon

Gamepad desteği

Yeni kullanıcı arayüzü

Google‘ın yeni tasarım konsepti, Android 12‘de mevcut şeffaf görünümü açık bej opak bir görünüm ile değiştiren yeni bir bildirim arayüzü olacağını ortaya koydu. Koyu mod aktif hale geldiğinde renk tonu değişiyor; her bildirimin köşeleri daha da yuvarlak bir hal alacak. Google, Hızlı Ayarlar simgelerinin sayısını altıdan dörde düşürdü ve bunlar, bildirim paneli genişletildiğinde ortaya çıkacak.

Daha az sayıda simge kullanıldığından simgeler eskisinden daha büyük olacak. Ekranın ön tarafında tarih ve saatin konumları değişmiş. Sağ üst köşede yeni gizlilik göstergeleri var. Bu simgelere dokunduğunuzda, cihazınızdaki mikrofonu ve kamerayı tam olarak hangi uygulamaların kullandığını göreceksiniz. Hızlı Ayarlar’daki “Sensörler kapalı” simgesi, kullanıcının tek bir dokunuşla telefonundaki tüm sensörleri kapatmasına ve devre dışı bırakmasına olanak tanır; Bu simgeyi görmek için Geliştirici seçenekleri menüsünün etkinleştirilmesi gerekir.

Bir Görüşmeler widget’ı kullanıcıların mesajlarını, cevapsız aramaları ve daha fazlasını gösterecek. Küçük boyutu nedeniyle, pencere öğesi bir seferde yalnızca bir öğe gösterebiliyor. Ayrıca ekranda, kamera ve mikrofon kullanılırken kamera ve mikrofon simgeleri yer alacak. Apple‘ın iOS 14.2‘ye benzer bir özellik eklemişti. Bir iPhone ekranının sağ üst köşesindeki küçük yeşil nokta, bir uygulamanın telefonun kamerasını kullandığı anlamına gelirken, turuncu nokta bir uygulamanın telefon mikrofonunu kullandığını gösteriyor.

Yeni “uygulamayı hazırda bekletme” özelliği

Sistem, uygulamaların kullanılmadıklarında bir hazırda bekletme durumuna girmesine izin verir ve depolama alanının boşaltılmasına yardımcı olur. Şu anda bu yeni özellik hakkında çok az şey biliyoruz. Bu özelliğin tam olarak nasıl çalışacağı ve uygulamaların nasıl hazırda bekletileceği net değil. Bu otomatik olarak mı belirlenecek yoksa kullanıcılar hazırda bekletme için uygulamaları manuel olarak seçebilecek mi bilmiyoruz. Ek olarak, otomatik olarak olursa Android‘in kullanıcıları hazırda bekletme durumundan nasıl haberdar edeceğini de henüz bilmiyoruz. Sızdırılan kod aynı zamanda depolama optimizasyonundan da bahsediyor: Bu optimizasyonun, Android telefonunuzda depolama alanını boşaltmak için uygulama paketlerinin veya diğer uygulama kaynaklarının sıkıştırılmasını içerip içermediği hala belirsiz.

Çift dokunarak gezinme hareketi

Android 11 için söylentide kalan çift dokunma hareketi artık Pixel 4a , Pixel 4a 5G ve Pixel 5’te bulunmayan eski Active Edge (HTC amiral gemilerinden alışık olduğumuz Edge Sense) sıkma özelliğinin yerini alarak Android 12‘ye giriyor olmalı. Çift dokunma, Pixel kullanıcılarının Asistan‘ı etkinleştirmesine, ekran görüntüsü almasına, medya oynatmayı kontrol etmesine, bildirim çubuğunu aşağı indirmesine, son uygulamalar görünümünü ve diğer programlanabilir komutları açmasına veya gerekmediği takdirde devre dışı bırakılmasına olanak tanıyacak. Bildirildiğine göre, Android 12‘ye gelen Çift dokunma hareketi, yanlış algılamaları önlemek için de hassasiyet önlemine sahip.

Android 12’de yeni Uygulama Çiftleri bölünmüş ekran özelliği

Görünüşe göre Google, Android 12 için bölünmüş ekran modunu yeniden tasarlıyor. Bu, Android kullanıcıları için daha iyi ve daha sezgisel bir çoklu görev deneyimi sağlayacak. Kullanıcılar, bir uygulamayı açmak ve ardından Son Aramalar görünümü aracılığıyla o uygulama için bölünmüş ekran modunu etkinleştirmek yerine iki uygulamayı “görevler” altında gruplayabilecek ve ardından bu çiftleri hızlıca başlatabilecek veya bir çift uygulama ile tek bir uygulama arasında geçiş yapabilecek.