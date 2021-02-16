Bitcoin
Dogecoin internetin para birimi olacak mı? Elon Musk’tan bir destek daha!
Elon Musk Dogecoin isimli kripto para biriminin internetin parası olması için elinden geleni yapıyor. Sadece 20 kişi, var olan tüm memden esinlenen kripto para biriminin yarısından fazlasına sahip. İşte son gelişmeler…
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Elon Musk balinalara çağrı yaptı
Elon Musk, Dogecoin kripto para birimini “internetin para birimi” haline getirmek istiyor. Bunun için büyük Dogecoin sahiplerinin Dogecoin‘lerini satın alacağını söyledi.
Geçtiğimiz ay Amazon‘un kurucusu Jeff Bezos‘u geride bırakarak dünyanın en zengin insanı olan SpaceX ve Tesla CEO’su Musk, büyük miktarda Dogecoin stoklayan kripto balinalarını hedef alan birkaç tweet attı.
Daha önce “halkın kripto parasının” Mars‘ta resmi para birimi olabileceğini öne süren Musk’a göre, bu büyük sahipler Dogecoin‘in ana para birimi haline gelmesinin önünde duran tek şey.
“Büyük Dogecoin sahipleri coinlerinin çoğunu satarsa, tam desteğimi alacak. Tek gerçek mesele çok fazla konsantrasyon, ”
“Hesaplarını iptal ederlerse tam anlamıyla gerçek $ ödeyeceğim.”
Dijital cüzdanların analizi, sadece bir kişinin dolaşımdaki 128 milyar Dogecoin (DOGE) tokeninin dörtte birinden fazlasına sahip olduğunu ortaya koyuyor. 36 milyardan biraz fazla Dogecoin bakiyesi bugünün fiyatlarında yaklaşık 2 milyar doların üzerinde.
Elon Musk‘ın tweet’lerine yanıt veren bir Dogecoin savunucusu şöyle yazdı: “Balinalar burada Elon’un ültimatomunu düşünmek zorunda kalacak. Uyarlarsa, Dogecoin internetin para birimi olur. Paralarını birden fazla cüzdana dağıtarak ‘hile yaparlarsa’ o zaman Elon’un desteğini kaybederler. Balinalar için kolay karar. Doğru şeyi yapmak.”
Musk, bu tweet’e “Evet … şimdilik düşük, uzun vadede yükselir” yazarak yanıt verdi.
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Dogecoin nasıl bu seviyeye geldi?
Dogecoin‘in son fiyat artışı, yılın başında 0,01 doların altındayken geçen hafta 0,08 doların üzerinde bir seviyeye yükseldi. Geçen haftadan bu yana 0,06 dolara düştü. Buna rağmen 8 milyar dolara yakın bir piyasa değeri ile dünyanın en değerli 13. kripto para birimi olmaya devam ediyor.
Fiyatı kısmen, Tesla‘nın bir kripto para birimine 1,5 milyar dolarlık yatırım yapmış olmasıyla ve Elon Musk tarafından paylaşılan tweetler sayesinde yükseldi.
Musk, Clubhouse uygulamasındaki son soru-cevap oturumunda “En eğlenceli sonuç genellikle en olası olanıdır” dedi. “Muhtemelen en eğlenceli ve en ironik sonuç, Dogecoin’in gelecekte Dünya’nın para birimi haline gelmesi olacaktır.”
Kripto paralar ile ödeme almayı kabul eden online mağazalar artıyor. Dogecoin‘in bu mağazalarda ödeme yöntemi olması için ise daha fazla yol alması gerekiyor.
Bitcoin
PancakeSwap’a 10 Bin TL Yatırdık
Pancakeswap olarak geçen kripto para swap platformlarında bir deneme yapıyoruz. Bakalım nasıl bir sonuç alacağız. Hep beraber görelim. Kripto para dünyasının son zamanlarda en merak edilen, üzerine en çok konuşulan ve tabii ki en riskli yatırım araçları Swap platformları. Bu platformlarla ilgili şimdiden şehir efsanesine dönen “X500 kazanmış” gibi söylentiler olduğu gibi tüm parasını kaybedenlerin olduğunu da unutmamalısınız.
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PancakeSwap’a 10 Bin TL Yatırdık
Son birkaç ayın en popüler Swap platformu ise kesinlikle PancakeSwap. Sosyal medyada birçok yatırımcı PancakeSwap üzerinde ne kadar para kazandığını paylaşıyor. Bazı yatırımcılar ise bu platformdan ne kadar umutlu olduklarını dile getiriyorlar.
HWP Olarak Biz de PancakeSwap’a Yatırım Yaptık
Konu çok popüler olunca HWP olarak biz de PancakeSwap platformuna yatırım yapma kararı aldık. Daha doğrusu öncelikle platforma nasıl yatırım yapılacağını öğrendik, sonra da 10 bin TL’lik bir yatırım yaptık.
2 Şubat 2021 tarihinde yaptığımız yatırım için belirlediğimiz vade ise 8 Mart 2021. Neden bu tarihi seçtik? Çünkü yaptığımız yatırımı bankaya bir aylık vadeli mevduat olarak yatırsaydık vade bitimi 8 Mart 2021 olacaktı.
O nedenle kendimize ölçüt olarak aylık banka faizinin getirisini ve T.C. Merkez Bankası tarafından belirlenen USD değerini alacağız.
Bu arada unutmadan başta PancakeSwap olmak üzere benzer tüm platformlara yatırım yapmanın çok riskli olduğunu lütfen unutmayın.
2 Şubat 2021 Yatırım Başlangıcı
1 USD = 7,2 TL
EnPara’da 32 gün vadeli (vade sonu hafta sonuna geldiği için) vade bitişi 8 Mart 2021 olan hesabın getirisi net 143,80 TL
PancakeSwap platformuna giriş yaptığımızda 1 Cake = 2,3 USD
48,727 Cake – BNB çiftini PancakeSwap platformunda bağlayarak Farm yatırıma başladık. Yatırım sonucunda kazanacağımız Cake token’ların tamamını da yine platformun Farms veya Pools bölümlerinde yatırıma aktaracağız.
Cake/BNB çiftinin Binance borsasındaki değerini https://www.binance.com/en/trade/CAKE_BNB adresinden günlük olarak siz de takip edebilirsiniz. Cake’in BNB karşısında değerlenmesi bizim için daha çok kazanç anlamına gelecek.
Ayrıca merak edenler BNB/TRY çiftinin değerini de https://www.trbinance.com/trade/BNB_TRY adresinden günlük olarak takip edebilir. BNB’nin TL karşısında değerlenmesi de bizim için daha çok kazanç anlamına gelecek.
PancakeSwap platformunda yaptığımız yatırımın kârla veya zararla sonuçlanmasını genel anlamda bu iki çiftin (Cake/BNB ve BNB/TRY) hareketi belirleyecek.
1.gün 3 Şubat 2021
1 USD = 7,1 TL
1 Cake = 2,3 USD
1. gün değerlendirmesi: Doların düşmesi olumlu, Cake’in USD fiyatının artmamış olması iyi değil ama en azından düşmemesi sevindirici. Farm ettiğimiz için Cake kazanmaya devam ediyoruz. Yani toplam Cake coin sayımız artıyor bu da sevindirici.
2. gün 4 Şubat
1 USD = 7,1 TL
1 Cake = 2,3 USD
2. gün değerlendirmesi: Değerlendirecek bir şey yok 😊 Ülkemizdeki USD kuru bir önceki günle aynı. Cake’in USD değeri de aynı. Yani değişen bir şey yok!!!
Yanlış!!! Değişen şey sahip olduğumuz Cake sayısı. Her gün düzenli olarak artıyor 😉 Çünkü biz Cake farm ediyoruz 👍
3. gün 5 Şubat
1 USD = 7,1 TL
1 Cake = 2,6 USD
3. gün değerlendirmesi: Kurda değişiklik olmaması bizim yaptığımız yatırım için olumlu 👍 Cake fiyatının dolar bazlı artışı olumlu 👍 Her geçen gün Cake sayımızın artması olumlu 😊😊😊
4. gün 6 Şubat
1 USD = Merkez Bankası hafta sonları ve resmi tatillerde kur açıklamıyor
1 Cake = 3,0 USD
4. gün değerlendirmesi: TCMB hafta sonları kur açıklamıyor ama serbest piyasada gerçekleşen rakamlar bizim pozisyonumuzun aleyhine değil. Üstelik Cake fiyatında da dolar bazlı artışlar var. Dördüncü güne de umutlu uyanıyoruz 😉😉😉 Bir yandan da Cake kazanmaya devam ediyoruz. Ofisteki arkadaşlar iş günleri “Kaç Cake kazandık?” veya “Cake fiyatı ne oldu?” diye sorarken bugün hafta sonu olduğu için kimsenin aklına Cake gelmedi sanırım. Çünkü kimse sormadı 😊
Öte yandan ben PancakeSwap platformundaki Cake BNB çiftinin faiz oranına da toplamda kaç Cake kazandığımıza da bakmıyorum. Hedef 8 Mart 2021 👍 👍 👍
5. gün 7 Şubat
1 USD = Merkez Bankası hafta sonları ve resmi tatillerde kur açıklamıyor
1 Cake = 3,2 USD
5. gün değerlendirmesi: Günlük değerlendirmelerin yavaş yavaş eski Türk filmlerindeki iyi aileler tarafından mürebbiyeler eşliğinde yetiştirilen kızların günlüğüne dönmesine korkuyorum. Çünkü sanırım bir süre sonra kısır bir döngüye girecek 😰
Farm’dan ve Pool’dan Cake kazanmaya devam ediyoruz. Farm’dan ve Pool’dan kazandığımız Cake’leri doğrudan Pool yatırımına devam ediyorum. Ödediğimiz komisyonun artmaması için her 15 Cake kazanımında bir Harvest etmeye karar verdim. 15 rakamı üzerinde çalışarak bulduğum bir rakam değil bu arada. Tamamen atmasyon 🤣 🤣 🤣 O nedenle lütfen aranızda mantıklı olan rakamı hesaplayan varsa yorumlarda belirtsin.
Bu arada tahmin edeceğiniz gibi Cake üretimi tam gaz devam ediyor. Dolar kurunda üzülmemizi gerektirecek bir hareketlilik yok gibi. Yarın sabah TCMB’nın açıklayacağı rakama bakarak daha mantıklı bir yorum yapmak mümkün olacak.
6. gün 8 Şubat
1 USD = 7 TL (Evet ondalık farkıyla 😊 😊 😊 ama olsun. Sonuç olarak virgülden sonra tek basamak kullanıyorum 😉 😉 😉)
1 Cake = 3,4 USD
6. gün değerlendirmesi: Merkez bankası kuru olumlu, Cake fiyatı olumlu. Dünya bana güzel 👍👍👍 Daha fazla konuşup nazar değdirmek istemiyorum.
7. gün 9 Şubat
1 USD = 7 TL
1 Cake = 4,6 USD
7. gün değerlendirmesi: Cake token dünden bugüne çok güzel prim yaptı. Dolarda da olumsuz bir gelişme yok. Keyifler yerinde yani 👍👍👍
Ancak ben bugün GEÇİCİ KAYIP denilen şeyi keşfettim ve bu nedenle yatırımımızı Farms’dan daha az riskli olan Polls’a geçirmeye karar verdim. Evet Farm’a göre daha az kazanacağız ama bugünden sonra toplam kazancımız sadece kazandığımız Cake token sayısına ve Cake’in fiyatına bağlı olacak.
8. gün 10 Şubat
1 USD = 7 TL
1 Cake = 7,4 USD
8. gün değerlendirmesi: Açıkça söylemek gerekirse bu kadar erken “tüm zamanların en yükseği” bir Cake fiyatı göreceğimizi hiç düşünmemiştim. Cake bir anda patladı ve biz de o patlamayı yakaladık gibi görünüyor; 8. günde yatırdığımız para neredeyse 3 misline çıktı. Ülkemizdeki dolar kurunun artmıyor olması da bu açıdan bizim elimizi kuvvetlendiriyor. Umutluyuz 👍👍👍
9.gün 11 Şubat
1 USD = 7 TL
1 Cake = 6,4 USD
9. gün değerlendirmesi: Dolar cephesinde bizi üzecek bir şey yok. Cake fiyatına bakacak olursak dün yaşanan tüm zamanların en yükseğinden sonra epey volatil anlar yaşandı. Şu an 6,4 USD değerinde. Biz yatırıma 2,3 USD iken başladığımız ve sürekli Cake ürettiğimiz için bizim için bir sakınca görmüyorum. Çünkü her geçen saat Cake üretmeye devam ediyoruz. Cake sayımız artarken Cake’in de fiyatını artıyor olması (en azından düşmüyor olması) bence süper 😊 😊 😊
10. gün 12 Şubat
1 USD = 7 TL
1 Cake = 6 USD
10. gün değerlendirmesi: Dolar cephesinde bizi üzecek bir şey yok. Ama Cake fiyatı iki gündür çok güçlü durmuyor. “Merakla izliyorum” derken maliyetimiz çok aşağılarda olduğu için pek de dert etmiyorum 😉 😉 😉 Hatta bana soracak olursanız önümüzdeki bir hafta içinde biraz daha aşağı sarkması uzun vadeli Cake yatırımcısının yararına olacaktır. Ancak biz o kadar uzun kalmayacağımız için çok derin bir düzeltmenin gelmemesini umuyorum. Cake sayımızın düzenli olarak artmasına seviniyoruz 👍👍👍
11. gün 13 Şubat
1 USD = Merkez Bankası hafta sonları ve resmi tatillerde kur açıklamıyor
1 Cake = 6,8 USD
11. gün değerlendirmesi: Hafta sonu olduğu için dolar konusunu geçiyorum ama ani bir yükseliş için sanırım geçerli bir neden de yok Cake ise USD bazında yükseliyor ve ben buna tabii ki seviniyorum 😉 😉 😉 Daha önce de belirttiğim gibi aniden yükselmesindense her gün 10 – 20 cent, veya 5 cent artmasının daha sağlıklı olacağını düşünüyorum.
Bu arada bazı arkadaşlar özel mesajla Farm kazancının daha fazla olduğunu belirtip, neden Farm’dan çıktığımızı soruyorlar. Haklılar Farm’ın yıllık faiz kazancı bizim şu an kullandığımız Pool kazancına göre daha fazla. Ancak biz göreceli olarak daha garantili bir yatırım yapmak istediğimiz için Farm ile giriş yaptığımız PancakeSwap platformuna şu an sadece Pool ile devam ediyoruz. Yani platformdaki tüm paramızı (Cake’lerimizi) Cake Pool’una bağladık ve karşılığında Cake kazanıyoruz 👍👍👍 Kazandığımız Cake sayısı 20’ye ulaştığında da Compound komutu vererek kazandıklarımızı anaparamıza ekliyoruz.
Burada dikkat edilmesi gereken şöyle bir konu var: Her ne kadar PancakeSwap platformunun en büyük özelliği düşük komisyon olsa da kazandığınız Cake’leri önce Harvest edip (toplayıp) sonra anaparanızın üzerine eklerseniz iki kere komisyon verirsiniz. Compound tuşunu kullanırsanız tek bir komisyonla aynı işlemi yaparsınız. Benim kazandığımız Cake sayısının 20’ye ulaşmasını bekleme nedenim de tamamen ödediğimiz komisyon oranı ile ilgili. Kendimce en mantıklı yatırımı yapmak için 20 Cake kazanmayı beklediğimi söyleyebilirim.
12. gün 14 Şubat
1 USD = Merkez Bankası hafta sonları ve resmi tatillerde kur açıklamıyor
1 Cake = 6,8 USD
12. gün değerlendirmesi: İstanbul’a kar yağdı, acaba yarın dolar yükselir mi? Şaka şaka, hiç böyle endişelerim yok. Çünkü kurun büyük oranlı değişimler yaşaması için mantıklı bir neden görünmüyor. Cake fiyatı ise kafasına göre 7,1 – 6,7 arasında dolaşıyor ki bu beni hiç rahatsız etmiyor. Pool sayesinde akmasa da damlayan pasif bir Cake gelirimiz var. Allah bin bereket versin 👍👍👍
13. gün 15 Şubat
1 USD = 7 TL
1 Cake = 6,4 USD
13. gün değerlendirmesi: Ülkemizdeki dolar kurunda bariz bir değişiklik yok. Cake ise biraz volatil olmaya başladı. Türkiye saati ile sabah başka bir değer akşam başka bir değer görüyoruz. Bence bu hayra alamet değil. Sanırım geçen hafta yaşanan yükselişin sancıları bunlar. Beklemeye, beklerken de Cake kazanmaya devam.
14. gün 16 Şubat
1 USD = 6,9 TL
1 Cake = 7,1 USD
14. gün değerlendirmesi: Dolar kuruş bazında da olsa 6 TL’ye düştü 😊 Bizim Cake yatırımı yaptığımız günden bu yana 20 kuruş değer kaybetti. Cake de bugün 7,1 dolara tekrar yükseldi. Bugünün özel yanı ise Berry isimli coin’in PancakeSwap platformunda işleme açılması. Bu yeni coin’in platforma daha fazla güven getirmesi bekleniyor. Olumlu bir şey yani 👍👍👍
Ben IFO konusunda dersime çalışmadığım için Berry IFO’suna katılmadık. Muhtemelen arzdan daha fazla talep olacak ve Berry, PancakeSwap platformundaki hayatına çok kârlı başlayacak ama dediğim gibi biz bu işi sadece Cake’in değerini arttıracağı için gönülden destekliyoruz 😊
Her yeni gün başlangıç yatırımımıza bağlı olarak Cake sayımız artıyor, dolar düşüyor (çok düşmese bile yükselmiyor), Cake tekrar 7 USD’nin üzerinde. Keyfimiz bugün de yerinde 👍👍👍
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Bitcoin
Bu hastanede COVID-19 aşı kayıtları blockchain ile tutuluyor!
Blockchain ve ilgili teknolojiler gün geçtikçe daha çok hayatımızın içine giriyor. Hâlâ toplumun çoğunluğu için yabancı olan bu kavramlar, yaşamakta olduğumuz COVID-19 pandemisiyle hayatımızın içine girebilir. Zira blockchainlerin kullanım alanlarını somut bir şekilde ortaya koyan bir örnek çok yakınımızdan, Güney Kıbrıs’tan geldi. Ülkede yer alan Medditerranean Hospital of Cyprus, bünyesinde çalışan ve aşılanan 100 çalışanın aşı kayıtlarının blokchain tabanlı VeChain üzerinde kurulu bir uygulamada tutulduğunu duyurdu.
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VeChain (VET) ile aşı kayıtları güvende!
VeChain, birçok kripto para projesi gibi blockhain üzerinde yapılandırılmış bir proje. Günlük hayatımızda blockchainin gücünden faydalanmamızı amaç edinen VET, bunun özellikle tedarik zincirinin doğrulanmasında başarılı olacağını düşünüyor. Üretimi sırasında birçok adımdan geçen meyve sebze gibi ürünlerin her üretim adımının kendi zinciri üzerinde kaydedilerek kullanıcıya sağlıklı bilgi sunulmasını hedefleyen proje bu kez karşımıza aşı kayıtlarında çıkıyor.
The first 100 COVID-19 vaccination records for medical personnel at The Mediterranean Hospital of Cyprus are now securely stored on the #VeChain public blockchain.
With this tech, govs and individuals are assured of the quality and validity of results.https://t.co/yKzLuF06mj
— VeChain Foundation (@vechainofficial) January 5, 2021
Güney Kıbrıs’ta yer alan bir hastane 4 Ocak 2021 tarihinde 100 adet doktorunun ve personelinin COVID-19 aşısının ilk dozunu olduğunu duyurdu. Hastane, bu kayıtların değiştirilemez ve güvende saklanılabilir olmasından emin olmak için ise VeChain tabanlı bir uygulama olan E-HCert App üzerinde tüm personele dijital sertifikaların verildiğini duyurdu. Bu uygulama ilk olarak Haziran 2020’de tanıtılmış ve yine Kıbrıs’ta 8000’den fazla hastanın COVID-19 RT-PCR test sonuçlarını saklamak için kullanılmıştı. Hayatın birçok alanında olduğu gibi sağlıkta da dijitalleşme gelecek için önemli bir konsept. Bu bağlamda VeChain gibi blockchain teknolojileri çok daha sık karşımıza çıkabilir.
Bitcoin
Londra Merkezli EAK Digital’den Türkiye Yatırımı
Markaların halkla ilişkiler süreçlerinde yol arkadaşlığına başvurduğu ve iletişim süreçlerini emanet ettiği Pr ajansları dijitalleşen dünya ile kendini yenilemeye hızla devam ediyor. Özellikle büyük ölçekli şirketlerin yöneticilerinin Blockchain ve kripto para piyasasına olan ilgileri her geçen gün artıyor. Son olarak dört kıtada faaliyetlerini sürdüren Blockchain Pr ajansı EAK Digital Türkiye’ye girme kararı aldı. Türkiye’nin ilk Blockchain Pr Ajansı olma özelliğine sahip EAK Digital, Blockchain yatırımcılarını ve markalarını buluşturacak, projeleri ve uluslararası iletişim stratejileriyle sektöre yeni bir soluk getirecek.
EAK Digital Türkiye’de Blockchain Zirveleri düzenleyecek
Türkiye’de kripto para yatırımcılarını ve Blockchain girişimcilerini buluşturacak Blockchain Zirveleri yapmayı hedefleyen EAK Digital, ilk hamlesini özel Türkçe çevirilerle Nisan ve Haziran aylarında Blockdown 2020 3D Sanal Konferansla yaptı. Katılımcılarına 3D deneyimi yaşatan EAK Digital’in yatırımcıların sorularına cevaplar aradığı konferansına ilgi oldukça yoğundu. EAK Digital’in yeni ürünü olan 3D sanal konferansını geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü Binance Borsası da kullanmıştı.
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