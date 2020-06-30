Android 11 KURDUK! – Yeni özellikler neler?

Android 11 kurulumunu gerçekleştirdiğimiz bu videomuzda, işletim versiyonunun yeni sürümü, bize neler sunuyor? Yakından bakıyoruz.

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Android 10’un yavaş yavaş birçok üretici tarafından üst ve orta-segment cihazlara gönderildiği bugünlerde, Android 11’in de yavaş yavaş beta dağıtım sürecine girdiğini görüyoruz. Android 11, ilk olarak Google’ın satışa sunmuş olduğu Pixel cihazlara gelmişti. Şimdi ise yeni versiyon, Xiaomi kanadındaki amiral gemisi model olan Mi 10 5G’ye de yüklenebiliyor.

Android 11 ile gelen yenilikler neler?

1- Yeni “Ekran Kaydı” özelliği: İlk olarak Android 10 Beta’da gördüğümüz fonksiyon, hatırlarsınız ki gelişim sürecini tamamlayamadan, Google tarafından kaldırılmıştı. Safkan arayüzlerde bulunmayan bu özellik, Samsung gibi üreticiler sayesinde son kullanıcıya yine de ulaştırılmıştı. Ekran Kaydı özelliği sayesinde, üçüncü parti yazılımlara gerek kalmadan “Ses Kaydı ve Ekran Kaydı”nı birlikte alabiliyorsunuz. Ayrıca, telefonun mikrofonundan gelen sesi de kaydedebiliyor.

2- Bildirimler yeniden kategorize edildi: Telefonlarımızda artık gündelik olarak kullandığımız çok fazla uygulama mevcut. Hâl böyle olunca da gelen bildirimler de bir o kadar fazla oluyor. Dostlarımızdan gelen mesajlar, böyle durumlarda ulaşılmaz hale gelebiliyor. Google kanadı da bu durumu düşünmüş ve bildirim merkezine “Görüşmeler” adı verilen yeni bir bildirim alanı eklenmiş. Böylece, sevdiklerinizden gelen mesajları kaçırmadan sohbetinize devam edebiliyorsunuz. Aynı zamanda, “Baloncuklar” kısmı da bu sisteme dahil edilmiş. Facebook’un Messenger uygulamasındakine benzer bir gösterim metoduyla size aktarılıyor.

3- Medya kontrolleri: Yine bildirim merkezinde bir değişikliğe geldi sıra. Medya içeriklerini arka planda dinlerken, kontroller bildirim sekmesinin alt kısmına düşüyordu. Bu bildirimler, elbette silinemiyordu ve açıkçası beni rahatsız ediyordu. Twitter’da uzun bir süre gündem konusu olan bu fonksiyonla birlikte “Medya kontrolleri” artık bildirim panelinin üst kısmına gömülü vaziyette. Hem bildirim panelindeki karmaşıklığı engelliyor. Hem de kontrol etmek daha kolay oluyor.

4- Karanlık Mod: Android 9’dan beri, sistemin içerisine daha çok entegre edilmeye çalışılan “Karanlık Mod”, saf Android yazılımlarında sadece açma ve kapama seçeneklerine sahipti. Huawei, Samsung ve Realme gibi üreticiler, koyu mod entegrasyonuna daha hızlı adapte oldular. Şimdi ise, yeni versiyon dahilinde safkan arayüzlere bu modu “Programlama” fonksiyonu getirilmiş oldu.

5- Paylaşım Ekranı, gelişmeye devam ediyor: Paylaşım Ekranı’nda, kullandığınız uygulamaları artık sabitlemek mümkün. Tek yapmanız gereken, paylaşım yapacağınız uygulamaya basılı tutmak ve “Sabitle“yi seçmek. İşte bu kadar!

6- Geri dönüş hassasiyeti: Özellikle kavisli ekranlarda büyük bir dert olan geri dönüş hassasiyeti problemi Android 11 ile sorun olmaktan çıkıyor. Yanlışlıkla ekrana dokunuşları engellemek adına artık, ekranın sol ve sağına basış hassasiyeti ayarlanabiliyor.

7- Güç Ekranı: Tasarım değişti ve daha minimal hale getirildi.

8- Rahatsız Etmeyin Modu (Do Not Disturb): Rahatsız Etmeyin Modu, daha iyi bir şekilde organize edilerek, kolay bir yapıya kavuştu.