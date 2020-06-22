Akıllı Telefonlar
POCO F2 Pro için Android 11 Beta 1 yayınlandı!
Xiaomi, birkaç gün önce Android 11 Beta sürümü ile ilgili kullanıcılarına müjdeli bir haber vermişti. Redmi K30 Pro ve POCO F2 Pro kullanıcıları için en yeni Android sürümünü deneme fırsatı veren güncelleme bugün dağıtıma çıktı!
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Türkiye’de satışa sunulan POCO F2 Pro için sürpriz güncelleme!
Xiaomi, geçtiğimiz hafta Mi 10 serisi için Android 11 Beta 1 sürümünü yayınlamıştı. Geçtiğimiz günlerde Türkiye’de satışa sunulan POCO F2 Pro da söz konusu beta sürüm güncellemesini almaya başladı. “RKQ1.200512.002” derleme numaralı güncelleme şaşırtıcı şekilde MIUI arayüzü giydirilmiş şekilde değil, saf Android arayüzü ile geliyor. Oppo Find X2 için yayınlanan beta sürümü ise ColorOS 7.2 sürümü ile sunulmuştu.
POCO F2 Pro için sunulan Android 11 Beta 1 güncellemesi herhangi bir ön kayıt süreci gerektirmiyor. Dolayısıyla bootloader kilidi açık olan bütün kullanıcılar beta sürümü deneme şansına erişebiliyor. Güncellemeyi cihazınıza kurmak isteyen kullanıcıların ise MiFlash Tool aracı ve doğrulanmış ROM dosyalarını bilgisayarına indirmesi gerekiyor. Daha sonra herhangi bir ROM kurar gibi Android 11 Beta sürümünü cihazınıza yükleyebilirsiniz. Bu arada yapılan işlemlerin belirli teknik bilgi gerektirdiğini ve yapacağınız bir hatada cihazınızın kullanılamaz hale gelebileceğini unutmayın.
Ülkemizde geçtiğimiz günlerde satışa sunulan POCO F2 Pro’da 6.67 inç Full HD+ AMOLED ekran yer alıyor. Gücünü Qualcomm Snapdragon 865 işlemciden alan telefonda 6 GB RAM ve 128 GB depolama bulunuyor. 64+13+5+2 megapiksel çözünürlüklü dörtlü arka kameraya 20 megapiksellik pop-up ön kamera eşlik ediyor. 30W hızlı şarj destekli 4.700 mAh batarya, ekrandan parmak izi okuma ve IP53 sertifikası ise diğer önemli özellikleri tamamlıyor.
Akıllı Telefonlar
Huawei Mate 40 Pro, ultra ince cam kullanacak!
Ekim ayında çıkmasını beklediğimiz Huawei Mate 40 Pro ile ilgili yeni sızıntılar ortaya çıktı. Bu sızıntılar, cihazın ekranını ilgilendiriyor. Sızıntının sahibi Huawei P40 Pro çıkmadan gerçek fotoğraflarını paylaşmıştı. Bu yüzden güvenilir bir kaynak olarak kabul ediliyor.
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Huawei Mate 40 Pro nasıl bir ekrana sahip olacak?
Mate 40 Pro, özellikle esnek ve kavisli telefonlar için üretilen ultra ince bir ekrana sahip olacak. Sızıntıların doğruluğu halinde cihazın kavisli olacağını söyleyebiliriz. Bu tip ekranları daha çok esnek olduğu için katlanabilir telefonlarda görüyoruz. Şimdi ise Mate serisi ile yeni nesil üst segment telefonlarda göreceğiz. Huawei Mate 40 serisi, Pro ve taban model olarak iki telefon ile çıkacak. Bazı kaynaklar lansmanda Huawei‘nin yeni bir katlanabilir telefon tanıtacağını belirtiyor. Aynı ekran bu katlanabilir telefonda da kullanılabilir.
Yeni Mate serisi hakkında başka neler biliniyor?
Mate 40 serisinin 5 nm ile üretilecek olan Kirin 1020 yonga seti ile geleceğine kesin gözüyle bakılıyor. Fakat bazı söylentiler TSMS fabrikalarındaki sorunlar nedeniyle gecikeceği yönündeydi. Bu söylenti Huawei tarafından reddedildi. Bu sebeple Mate serisi lansmanının Ekim ayında yapılacağı tahmin ediliyor. Yakın tarihli bir rapora göre Huawei, hem lansman tarihini ertelemeyecek hem de dördüncü çeyrekte 8 milyon adet Mate 40 serisi telefon satmayı hedefleyecek. Lansman tarihi yaklaştıkça ortaya daha fazla bilgi çıkacağını umuyoruz.
Akıllı Telefonlar
Oppo Find X2 serisi için Android 11 Beta dağıtımı başladı!
Oppo, amiral gemisi cihazları Find X2 modelleri için Android 11 beta güncellemesini dağıtmaya başladı. Teste kaydolan kullanıcılar internet sitesi üzerinden yeni sürümü indirebilir.
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Find X2 serisi için güncelleme dağıtımı başladı!
Oppo Find X2 serisi kullanıcıları için müjdeli haber geldi. Firma bir süredir beklenen Android 11 beta güncellemesini kullanıcılarına dağıtmaya başladı. Oppo kullanıcılarının yer aldığı geliştirici platformundan paylaşılan yeni güncelleme sayesinde, Find X2 serisi sahipleri bilgisayarları üzerinden veya telefonlarına dosyaları atarak yeni güncellemeye kavuşacaklar. Güncelleme ile birlikte kullanıcıların Android 11 tabanlı ColorOS 7.2 sürümünü de deneyimleme fırsatları olacak. Android 11 özelliklerini kullanma fırsatına sahip olacak kullanıcıların ileride yeni beta versiyonlarına da ulaşabilecekleri bildirildi.
Google‘ın yürüttüğü Android 11 beta sürecine, ASUS, Nokia, Huawei, LG, OnePlus, Realme, Sony, Tecno, Vivo, ve Xiaomi gibi firmalar katılıyor. OnePlus, Xiaomi ve Vivo gibi firmaların arasına katılan Oppo, yeni güncelleme ile birlikte kullanıcılardan aldığı geri dönüşleri olumlu yönde kullanmak istiyor. Tasarımsal anlamda bir önceki Android sürümüne göre büyük farklar oluşturması beklenmeyen yeni sürümün, kullanıcıların hayatlarını kolaylaştıracak yeni özelliklerle gelmesi bekleniyor. Özellikle Google tarafının üzerine çok düştüğü gizlilik ve güvenlik konusunun da bu Android 11 güncellemesi ile birlikte daha gelişmiş bir halde olacağı düşünülüyor. Bakalım OnePlus, Xiaomi, Vivo ve Oppo gibi firmaların yanında başka hangi telefonlarda yeni beta güncellemesini deneyimleme fırsatı bulacağız bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy M31s, batarya sertifikası aldı!
Samsung, batarya konusunda başarılı yeni bir M serisi telefon üzerinde çalışıyor. Samsung Galaxy M31s olarak isimlendirilecek cihaz yeni bir sertifika aldı. Cihazı ilk kez geçtiğimiz günlerde Geekbench testinde görmüştük. Şimdi ise Galaxy M31s, TUV Rheinland sertifikası alarak batarya özelliklerini açığa çıkarıyor.
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Samsung Galaxy M31s kaç mAh bataryaya sahip olacak?
TUV Rheinland tarafından paylaşılan sertifika belgesinde Galaxy M31s‘in 6.000 mAh pile sahip olacağı ortaya çıktı. Bu demek oluyorki Galaxy M31s, iyi bir optimizasyon ile oldukça uzun bir pil ömrüne sahip olacak. Geçtiğimiz günlerde cihazın Geekbench testi sonuçları ortaya çıkmıştı. Samsung, bu sefer yeni M serisi telefonunu orta segmentin üstüne taşımayı hedefliyor gibi görünüyor.
Galaxy M31s, Geekbench testinde ortaya çıkan sonuçlara göre Exynos 9611 yonga setini kullanacak. Ayrıca cihazın 6 GB RAM ile geleceği biliniyor. Galaxy M31s, tekli çekirdekte “347”, çoklu çekirdekte ise “1256” puan alıyor. Taban model Galaxy M31‘in aldığı skorlarla karşılaştırdığımızda benzer sonuçlar ortaya çıkıyor. Galaxy M31, tekli çekirdekte “348”, çoklu çekirdekte ise “1214” skor almıştı. Telefonun arayüzü Android 10 tabanlı OneUI 2.1 olacak. Kamera tarafında ise bu sefer Samsung‘un önemli iyileştirmeler yapacağı tahmin ediliyor.
Galaxy M31s hakkında hızlı bir şekilde sertifika belgeleri ortaya çıkıyor. Bu demek oluyor ki yakın zamanda cihazın tanıtım tarihini görebiliriz.