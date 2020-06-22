POCO F2 Pro için Android 11 Beta 1 yayınlandı!

Xiaomi, birkaç gün önce Android 11 Beta sürümü ile ilgili kullanıcılarına müjdeli bir haber vermişti. Redmi K30 Pro ve POCO F2 Pro kullanıcıları için en yeni Android sürümünü deneme fırsatı veren güncelleme bugün dağıtıma çıktı!

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Türkiye’de satışa sunulan POCO F2 Pro için sürpriz güncelleme!

Xiaomi, geçtiğimiz hafta Mi 10 serisi için Android 11 Beta 1 sürümünü yayınlamıştı. Geçtiğimiz günlerde Türkiye’de satışa sunulan POCO F2 Pro da söz konusu beta sürüm güncellemesini almaya başladı. “RKQ1.200512.002” derleme numaralı güncelleme şaşırtıcı şekilde MIUI arayüzü giydirilmiş şekilde değil, saf Android arayüzü ile geliyor. Oppo Find X2 için yayınlanan beta sürümü ise ColorOS 7.2 sürümü ile sunulmuştu.

POCO F2 Pro için sunulan Android 11 Beta 1 güncellemesi herhangi bir ön kayıt süreci gerektirmiyor. Dolayısıyla bootloader kilidi açık olan bütün kullanıcılar beta sürümü deneme şansına erişebiliyor. Güncellemeyi cihazınıza kurmak isteyen kullanıcıların ise MiFlash Tool aracı ve doğrulanmış ROM dosyalarını bilgisayarına indirmesi gerekiyor. Daha sonra herhangi bir ROM kurar gibi Android 11 Beta sürümünü cihazınıza yükleyebilirsiniz. Bu arada yapılan işlemlerin belirli teknik bilgi gerektirdiğini ve yapacağınız bir hatada cihazınızın kullanılamaz hale gelebileceğini unutmayın.

Ülkemizde geçtiğimiz günlerde satışa sunulan POCO F2 Pro’da 6.67 inç Full HD+ AMOLED ekran yer alıyor. Gücünü Qualcomm Snapdragon 865 işlemciden alan telefonda 6 GB RAM ve 128 GB depolama bulunuyor. 64+13+5+2 megapiksel çözünürlüklü dörtlü arka kameraya 20 megapiksellik pop-up ön kamera eşlik ediyor. 30W hızlı şarj destekli 4.700 mAh batarya, ekrandan parmak izi okuma ve IP53 sertifikası ise diğer önemli özellikleri tamamlıyor.