Android 11 ile daha detaylı izinler geliyor.

Geçtiğimiz gün Honor 30 ile ilgili sızdırılmış bir sunum ortaya çıktı. Sunumda, cihazın kamera sensörünün Sony tabanlı ve 1/1.3 inç büyüklüğünde olacağı ortaya çıktı. Telefonun kamera sensörünün, Galaxy S20 Ultra‘nın 1/1.33 inçlik sensörü ile neredeyse aynı boyutta olması dikkat çekti.

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Honor 30 ile Galaxy S20 Ultra sensörü arasındaki fark ne?

Öncelikle iki sensör arasında boyut farkı yok denecek kadar az görünüyor. Fakat Honor 30 yine de daha büyük bir sensöre sahip. Başka bir farka gelecek olursak, Honor‘un kullandığı Sony sensör 1.2µm piksel boyutuna sahipken Galaxy S20 Ultra‘da piksel boyutu 0.8µm değerinde. Bu, düşük ışık çekimlerinde Honor‘a avantaj sağlıyor olacak. Ayrıca cihazın, yine Sony yapımı 1/1.43 inç, 1.12µm piksel sensör kullanan Oppo Find X2 Pro‘dan daha iyi düşük ışık çekimleri yapması bekleniyor.

Sunumda sensörün çözünürlük detayına yer verilmemiş ancak sensörün ve pikselin boyutları OmniVision‘un 48 MP sensörü ile eşleşiyor. Yani 48 MP çözünürlüğünde bir kamera bulunacağı tahmin ediliyor. Bu sensörün bazı farklı avantajlarının olabileceği konuşuluyor. Yeni Sony IMX yongası sayesinde, tıpkı Oppo‘nun “Çok yönlü AF” olarak adlandırdığı sistem gibi yeni bir 2×2 OCL otomatik odaklama sistemi bulunabilir.

Bu sensör, Honor 30 telefonlarda bulunacak. Ayrıca 30 Mart‘ta gelecek olan 30S ile ilgili bu tarz bir sensör sızıntısı bulunmamakta.

