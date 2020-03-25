Akıllı Telefonlar
Android 11 ile daha detaylı izinler geliyor.
Google, Android 11 geliştirmelerini sürdürüyor. Güvenlik konusunda daha sağlam bir yazılım hedefleyen firma, arayüzün kullanıcı ile olan etkileşimini izinler aracılığıyla arttırıyor.
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Mikrofon ve kamera ayarları için fazladan izin.
Android 11 geliştirici sürümü ile hayatımıza giriş yaptı. Tasarım olarak bir önceki sürümden çok farkı olmayan yeni Android, güvenlik açısından önemli gelişmelere sahip. Yeni getirilen izin sistemiyle hem güvenlik hem de kullanıcıların rahat edebileceği bir sistem oluşturuldu. Android Central‘da yer alan bir habere göre Google, gizililik konusunda en ufak taviz vermemek adına Android 11‘de kamera ve mikrofon kullanımını daha sıkı denetleyecek. Daha önceleri duyurulan “sadece uygulamayı kullanırken” izni, kamera ve mikrofon konusunda da güvenliği sağlayacak. Şöyle ki eğer bir uygulamanın kamera veya mikrofon kullanım iznini “sadece uygulamayı kullanırken” şeklinde ayarlarsanız, içerisinde casus yazılım olma ihtimali olan bu uygulama kapandığı an arka planda kamera veya mikrofonunuzu açamayacak. Bu ayar sayesinde kullanıcı farkında olmadan yapılan gizli kayıtların önüne geçmek isteyen Google, işini ciddiyetle sürdürüyor.
Geliştirici sürümü yayınlanan Android 11, 2020 yılının üçüncü çeyreğinde tam sürümüyle karşımıza çıkacak. Güvenlik konusunda geliştirmeler yapan Google, tam sürüm öncesi kullanıcı yorumlarına da önem veriyor. Android 11, Google I/O‘nun iptalinden etkilenecek mi henüz bilinmiyor. Zira ilk betanın bu ekinlikte çıkacağına kesin gözüyle bakılıyordu. Bakalım Google yeni Android sürümünü tam vaktinde çıkarabilecek mi, bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Honor 30 ile Galaxy S20 Ultra kamerasının sensör boyutu neredeyse aynı!
Geçtiğimiz gün Honor 30 ile ilgili sızdırılmış bir sunum ortaya çıktı. Sunumda, cihazın kamera sensörünün Sony tabanlı ve 1/1.3 inç büyüklüğünde olacağı ortaya çıktı. Telefonun kamera sensörünün, Galaxy S20 Ultra‘nın 1/1.33 inçlik sensörü ile neredeyse aynı boyutta olması dikkat çekti.
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Honor 30 ile Galaxy S20 Ultra sensörü arasındaki fark ne?
Öncelikle iki sensör arasında boyut farkı yok denecek kadar az görünüyor. Fakat Honor 30 yine de daha büyük bir sensöre sahip. Başka bir farka gelecek olursak, Honor‘un kullandığı Sony sensör 1.2µm piksel boyutuna sahipken Galaxy S20 Ultra‘da piksel boyutu 0.8µm değerinde. Bu, düşük ışık çekimlerinde Honor‘a avantaj sağlıyor olacak. Ayrıca cihazın, yine Sony yapımı 1/1.43 inç, 1.12µm piksel sensör kullanan Oppo Find X2 Pro‘dan daha iyi düşük ışık çekimleri yapması bekleniyor.
Sunumda sensörün çözünürlük detayına yer verilmemiş ancak sensörün ve pikselin boyutları OmniVision‘un 48 MP sensörü ile eşleşiyor. Yani 48 MP çözünürlüğünde bir kamera bulunacağı tahmin ediliyor. Bu sensörün bazı farklı avantajlarının olabileceği konuşuluyor. Yeni Sony IMX yongası sayesinde, tıpkı Oppo‘nun “Çok yönlü AF” olarak adlandırdığı sistem gibi yeni bir 2×2 OCL otomatik odaklama sistemi bulunabilir.
Bu sensör, Honor 30 telefonlarda bulunacak. Ayrıca 30 Mart‘ta gelecek olan 30S ile ilgili bu tarz bir sensör sızıntısı bulunmamakta.
Akıllı Telefonlar
Lenovo Legion Phone tasarım detayları sızdırıldı!
Lenovo Legion Phone oyuncu odaklı bir telefon olarak karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Cihazın tasarımına ait olduğu iddia edilen bazı görseller sızdırıldı.
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Kırmızı ve siyah olmak üzere iki renk seçeneği!
Dünyanın en önemli bilgisayar üreticilerinden olan Lenovo da, bir süredir akıllı telefon pazarında önemli işler yapmakta. Oyuncu telefonu ile akıllı cihaz pazarına farklı bir koldan daha devam etmek isteyen firma kolları sıvadı. Pricebaba isimli internet sitesinde yer alan habere göre, Lenovo Legion Phone tasarımsal olarak ve bazı teknik açılar bakımından sızdırıldı. Ortaya çıkan görsellere göre cihaz günümüz cihazlarına nazaran daha kalın çerçeveli ve çentiksiz yapıyla bizleri karşılıyor. Aynı zamanda siyah ve kırmızı olmak üzere iki renk seçeneği ile karşımıza çıkacağı iddia ediliyor.
Cihazın teknik özellik bakımından da bazı detayları da ortaya çıktığı iddia ediliyor. Snapdragon 865 ile gelmesine kesin gözüyle bakılan cihazın aynı zamanda 55 W hızlı şarj desteklediği konuşuluyor. 144 Hz ekran paneline sahip olması beklenen oyuncu telefonu Legion, gelişmiş bir soğutma sistemine sahip olacak. Lenovo‘nun bu soğutma sistemini telefonun tasarımında da sık sık hatırlatacağı sızıntıda yer almakta. Aynı zamanda cihazın iki adet şarj girişi olduğu da tasarımda ortaya çıktı. Şarj girişlerinin iki tane olmasının sebebi olarak da oyun oynarken de kullanıcıların istediği şekilde telefonu rahatça tutabilmesi gösterilmiş. Çıkış tarihi hala belli olmayan cihazın sızdırılan ayrıntılarıyla birlikte daha fazla detayını öğrenmiş olduk. Bakalım oyuncu telefonu olarak karşımıza çıkan Lenovo Legion Phone bizlere başka neler sunacak.
Akıllı Telefonlar
Royole, yeni katlanabilir telefonu Flexpai 2’yi tanıttı!
Royole, teknik açıdan katlanabilir olan ilk akıllı telefonu ortaya çıkaran şirketti. Şimdi ise firma, bu telefonun devamı olan Flexpai 2‘yi resmi olarak tanıttı. Royole Flexpai 2, daha küçük bir bükülme yarıçapına sahip olduğu için “esnek katlanabilir telefon” olarak tanıtıldı. Bu özelliğe sahip olması, cihaza daha gelişmiş bir parlaklık, kontrast ve görüntüleme açısı sağlıyor.
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Royole Flexpai 2 hangi teknik özelliklere sahip?
Royole şirketinin kurucusu Liu, yeni telefonun 5G modemli bir Snapdragon 865 yonga setine sahip olacağını açıkladı. Lansman esnasında demo olarak gösterilen 7.8 inçlik ekran, açıldığında 4:3 en boy oranına sahip olacak. Flexpai 2‘de LPDDR5 RAM ve UFS 3.0 depolama birimi bulunacak. Telefonun çıkışına uzun bir zaman olduğu için (2020’nin 2.çeyreği) cihazın özelliklerinde değişimler olabilir.
Liu, lansmanı yeni katlanabilir ekran üzerinden ilerletti. Lansman esnasında söylediğine göre cihaz, 200.000 kez katlanmaya kadar dayanıklı bir şekilde geliştirildi. Şirket yetkilisi, telefonu katlayıp tekrar açtığınızda kırışma veya bazı katlanabilir telefonlarda olan ortadaki çizginin oluşmaması için özel olarak çalıştıklarını belirtti. Ayrıca, söylenene göre bu yeni teknoloji LCD‘den 1.3 kat daha iyi renk gamına ve 500 kat daha iyi kontrasta sahip olacak. Ekranın birden fazla yönde katlanabilir olmasının yanı sıra performans anlamında kayıp yaşatmayacağı söyleniyor.
Royole CEO’su Bill Lui, Royole‘nin ZTE ile bir ortaklık sözleşmesi imzaladığını açıkladı. Bu sözleşme ile muhtemelen ZTE, yeni bir katlanabilir akıllı telefon üzerinde çalışmaya başlayacaktır.