Huawei Mate 30 Pro modeli, Almanya’nın Münih şehrinde düzenlenen etkinlikle resmi olarak tanıtıldı. Peki Huawei Mate 30 Pro özellikleri ve fiyatı nasıl, gelin telefonun özelliklerine hep beraber yakından bakalım.

Huawei Mate 30 Pro özellikleri

Tasarım

Siyah, uzay gümüşü, kozmik mor ve zümrüt yeşili renk seçenekleriyle gelen telefonun ön tarafında Mate 20 Pro’ya göre daha ince bir çentik bölümü yer alıyor. Arka bölümde ise bu sefer çok daha oval bir kamera tasarımı kullanılmış. Cihazın arka malzemesinin parmak izi tutmayacak bir şekilde üretildiği belirtiliyor.

Ön tarafta ise yan taraflara doğru kavisli bir ekran görüyoruz. Huawei bu ekrana “ufuk ekran” adını vermiş durumda. Telefonun kenarında sanal bir tuş yer alıyor. Kavisli ekran sebebiyle fiziksel tuşa yer olmadığından, ses açma ve kısma işlevini bu sanal tuş üzerinden dokunarak gerçekleştiriyoruz. Ayrıca bunu kamera deklanşör tuşu olarak da kullanabiliyoruz. Tasarım noktasında tabii ki IP68 suya ve toza dayanıklılık bulunuyor.

Telefonun vegan deri orman yeşili ve vegan deri turuncu olmak üzere, arka bölümü deri malzemeyle kaplı iki özel sürümü de bulunuyor.

Ekran

6.53 inç Flex OLED ekranda 2400 x 1176 çözünürlük kullanılmış. Bu ekranda DCI-P3 HDR desteği bulunuyor. Ekran kenarlarındaki kavis sayesinde köşeden köşeye çerçevesiz bir yapı söz konusu. iphone 11 Pro Max modelinde kenarlarda 4.4 mm‘lik bir çerçeve varken, Mate 30 Pro modelinde bu durum 0 mm. Bu sayede cihaz ekran boyutu olarak daha büyük olmasına karşın daha kompakt bir kasada geliyor.

Donanım

Telefon gücünü geçtiğimiz IFA 2019‘da tanıtılan Kirin 990 işlemcisinden alıyor. 5G destekleyen ve yapay zeka yetenekleriyle güçlendirilmiş bu işlemciyle birlikte 16 çekirdekli Mali-G79 GPU‘su birlikte geliyor.

Telefonda 8 GB RAM kullanılırken depolama alanı 256 GB olarak listeleniyor. Batarya konusunda ise 4500 mAh kapasite ile birlikte 40W kablolu şarj desteği ve 27W kablosuz şarj desteği bulunuyor.

Ekran çentiği 26.6 mm‘ye düşürülmüş durumda. Bu çentiğin içerisinde 3D derinlik kamerası, selfie kamerası, gesture sensör ve ortam ışığı ile yakınlık sensörü yer alıyor.

Huawei Mate 30 Pro kamera özellikleri

Cihazın arka tarafında dörtlü bir kamera sistemi kullanılıyor. Bu kameralar şu şekilde sıralanıyor:

40 MP Super Geniş Açı Sinematik Kamera (F/1.8 diyafram)

40 MP Ultra geniş açı (F/1.6 diyafram + OIS)

8 MP telephoto (F/2.4 diyafram + OIS)

3D derinlik sensörü

Zoom kabiliyeti olarak 3x optik zoom yapabilen Mate 30 Pro, dijital olarak 30x yakınlaştırmaya ulaşabiliyor. Bu konuda P30 Pro modelinin daha iyi olduğunu görüyoruz. Cihazla yine 2.5 cm yakınlıktan makro fotoğraflar çekilebiliyor. Kamera sensöründe 40 MP RYYB sensör kullanılmış. 1/1.7 inç boyutuyla Note 10+ ve iPhone 11 Pro modellerine göre ciddi oranda daha büyük bir sensörden söz ediyoruz. Bu sensörün en büyük avantajı tamamen karanlık alanlarda bile fotoğraf çekebiliyor olması. Cihazın içerisinde yine tabii ki gece modu bulunuyor.

Cihazın ön tarafında ise 32 MP (F/2.0 diyafram) çözünürlüğünde bir ön kamera yer alıyor. Ön kamerada gerçek zamanlı bokeh efekti ve 7680 FPS ultra yavaş çekim modu bulunuyor.

Mate 30 Pro fiyatı



Lansmanda açıklanan bilgilere göre ürünün Avrupa fiyatı 1.099 Euro olarak belirlendi.