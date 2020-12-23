Among Us, yarım milyar kullanıcıya ulaştı

Among Us, özellikle pandemi döneminde popülaritesini arttırdı. Kasım ayında yarım milyar kullanıcıyı aşan oyun, birçok oyuncu için eğlence ve grup olarak birleşme olanağı sundu.

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Among Us, Kasım ayına damgasını vurdu

Amerikan oyun stüdyosu tarafından tasarlanan oyun, 2018‘den beri oyuncularla birlikte. Fakat bulunduğumuz süreç içerisinde çoklu ve çevrimiçi oyunların çeşitliliği arttı. Bununla birlikte oyunların önemi de arttı çünkü insanlar, çevrimiçi oyunlar sayesinde sosyalleşebildiler. Oyun, en az 1 en fazla 3 oyuncu olmak üzere ipmoster yani sahtekar seçer. Oyun başladığında, kalan diğer oyuncular uzay temalı ortamda verilen görevleri yapar aynı zamanda belirli aralıklarla imposter’ı oylayarak bulmaya çalışırlar. Imposter’ın görevi ise oyuncuların bu görevleri yapmasını engellemek ve onları öldürmektir. Yapım şirketi oyunun ikinci serisini geleceğini duyurmuştu fakat daha sonra bunun yerine oyunu geliştirme kararı aldıklarını açıkladı

Kasım ayında yarım milyar kişiyi aşkın oyuncuya sahip oyun, şu ana kadarki mobil oyunlar arasında en çok oyuncuya sahip oldu. SuperData‘ya göre bu yıl içerisinde aylık en çok oyuncuya ulaşan oyun, diğer oyunları alt sıraya itti.

Yapım şirketi olan InnerSloth, ilgi çekici diğer özelliğiyle de oyuncularını şaşırttı. Şirket milyonlara ulaşmayı sadece dört çalışanla başardı. Toplama baktığımızda, bu da kişi başına 125 milyon oyuncu demek oluyor. Hatta Twitch‘te 400 binden fazla izleyiciye ulaşan bir izleyici kitlesine sahip Alexandria Ocasio-Cortez’in dikkatini çekti ve insanları oy vermeye teşvik etmek için oynayarak canlı yayın yaptı.

Kullanıcıların çoğu oyunun, Nintendo Switch için serbest bırakılmasını istiyor. Fakat Nielsen, analizinde, oyunun toplamda olan sayılar üzerinde etkili olmadığını ve bunun mümkün olamayacağını söylüyor. Bunun yanında SuperData’ın baş analisti Carter Rogers, “Aylık aktif kullanıcıya sahip ikinci popüler oyun, sadece 300 milyon kullanıcıya ulaşabildi. Ayrıca Nielsen rakamları, yayıncılar, geliştiriciler ve ödeme hizmeti sağlayıcılarından gelen satış noktası ve etkinlik verilerinin karışımı aracılığıyla oyuncuya ulaşabiliyor.” dedi.

Oyunun bünyesinde bulundurduğu 500 milyon oyuncu, ücretsiz bir oyunun maksimum başarıyı nasıl elde ettiğini gösteren büyük bir örnek. Bunun yanında oyun, mobille kısıtlı kalmadı. Bilgisayarlarınızdan da erişebileceğiniz oyun, 500 milyon kişinin sadece yüzde üçünü kapsıyor. Bu sayıya baktığımızda Cyberpunk 2077, en heyecan verici AAA oyun lansmanlarından biri ve bu ay sadece 13 milyon koya satabildi.

Diğer oyunlarla kıyasladığımızda elbette büyük bir fark var fakat Among Us‘ın mobilde ücretsiz olması ve PC’de 10.5 TL olmasının da büyük etkisi var. Sadece mobil bazlı bakarsak, oyunun ulaştığı kitle takdir edilesi. InnerSloth, gelecek sene getireceği yeni güncellemelerle oyunu daha güçlü kılmayı hedefliyor.