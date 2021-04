Among Us sonunda PlayStation’a geliyor!

reklam

Among Us şüphesiz ki son zamanların en popüler oyunlarından. Adından son zamanlarda bahsettirmesine rağmen, aslında Among Us yeni bir oyun değil. Zira, yapım 2018 yılında piyasaya çıkmıştı. Ancak küçük ve bağımsız bir geliştirici olan InnerSloth’un 2D oyunu patlamayı geçtiğimiz senenin sonunda yaptı. Pandemi döneminde insanları bir araya getirmenin de avantajını kullanan yapım, o günden bugüne rüzgarını estirmeye devam ediyor. Öyle ki, aylık oyuncu sayısından Twitch izlenmelerine kadar rekor üzerine rekor kıran oyun, şimdilik hiç de ivme kaybedecekmiş gibi durmuyor. Hatta, yapımın içinde bulunduğumuz yılda gaza daha kuvvetli basması muhtemel çünkü Among Us yeni platformlara geliyor. Bugün PlayStation’ın resmi etkinliği State Of Play’de duyurulduğuna göre, PS4 ve PS5 kullanıcıları da artık Among Us çılgınlığında yerlerini alabilecek. Hatta, oyun PlayStation platformuna özel bir skinle gelecek. İşte Among Us’ın PlayStation macerası hakkındaki tüm detaylar…

Among Us, PlayStation’a geliyor

reklam

Sony, bugün Playstation kullanıcılarının aylardır beklediği müjdeyi verdi. Among Us’ın uzun süredir konuşulan PlayStation’a gelme durumu artık kesinleşti. Öyle ki, Among Us bu yıl içinde PS4 ve PS5 oyuncuları ile buluşacak. Sony, bugünkü State Of Play etkinliğinde, her ne kadar kısa da olsa oyunun platformdaki resmi trailer’ını da paylaşmayı ihmal etmedi. Lafı daha fazla uzatmadan sizleri o trailer’la baş başa bırakalım:

reklam

Ne yazık ki oyunun kesin çıkış tarihi henüz belli değil. Ancak, Sony’nin söylediğine göre, oyun bu yıl bitmeden platformdaki sevenleriyle buluşacak. Sony’ye yakın kaynaklar bu tarihin yaz aylarından daha çok yıl sonu gibi olabileceğini söylüyor. Tabi, bunların resmi bilgi olmadığını ve sadece söylenti olduğunu da belirtelim. Ayrıca, söylentiler arasında oyunun PlayStation Plus’la ücretsiz sunulma ihtimalinin olduğu da var. Bu söylentilerin nedeni ise, Microsoft’un Among Us’ı daha Xbox platformuna gelmeden Game Pass’e dahil etmesi. Sony’nin bu konularda Microsoft’u yakalamayı sevdiğini düşünürsek, oyunun PS Plus’ta sunulma ihtimali hiç de uzak durmuyor.

Bu haberi de sevebilirsiniz: PlayStation Plus Mayıs 2021 oyunları açıklandı! Sizler için inceledik

PlayStation’a özgü skinle geliyor ve cross-play’e izin verilecek

Aslında, Sony’nin bugünkü etkinliğinin odağı yeni PS5 özel oyunu Ratchet & Clank: Rift Apart’tı. Aynı etkinlikte Among Us’ın platforma gelişini de müjdeleyen Sony, iki oyunun işbirliğinde bulunduğu bir noktayı duyurmayı da ihmal etmedi. Bu nokta ise PlayStation’a özgü yeni Among Us skini Ratchet & Clank. Yukardaki görselden görebileceğiniz gibi, Mavi olan karakter Ratchet’i ve yanındaki küçük robot da Clank’i temsil etmekte. Bu kozmetiklerin PlayStation’a özgü olacağı kesin. Fakat, bu kozmetikler oyunu alanlara hediye mi edilecek yoksa mağazada satılacak mı henüz belirsiz.

Among Us’ın PlayStation versiyonu hakkında bugün açıklanan kısıtlı miktardan bilgiden biri ise oyunun cross-play olacağıydı. Yani, PS oyuncuları, oyunu diğer platformlardan oynayanlarla aynı havuzda oynayabilecek. Açıkcası, Sony’nin bu konudaki muhafazakarlığını düşününce, bu haber bizleri hem şaşırttı hem de sevindirdi. Among Us’ın, Nintendo Switch’e gelmesi ve oyuncu kitlesinin büyük bir kısmının PC ve mobilde olduğunu düşününce, cross-play gerekli bir adımdı.

Among Us nasıl bir oyun?

Aslında, birçok okuyucumuzun Among Us’ı bildiğinden eminiz. Ancak yine de oyunu tanıtmakta fayda olduğunu düşünüyoruz. Among Us, sosyal çıkartma/eksiltme (social deduction) tarzında bir oyun. Peki bu ne anlama geliyor? Özetle, oyunumuzun amacı, en az 4 en fazla 10 kişi olan ekibin içindeki haini bulmak diyebiliriz. Gelelim oynanışa. Uzay temalı olan oyunda, “Crewmate” veya “Impostor” isimli iki rolden birini seçiyorsunuz. Crewmate’lerin amacı oyun içindeki mini görevleri tamamlamak. Impostor’larn en büyük özellikleri ise impostor olduklarını sadece kendilerinin bilmeleri ve crewmate’leri öldürmeye çalışmaları. Impostor olarak oyunu kazanma kuralı ise çok basit: yeteri kadar crewmate öldürüp iki grubun sayılarını eşitlemek. Eğer crewmate’seniz de durum tam tersi, Impostor’ları belirleyip elemine etmeniz gerekiyor. Son olarak, arkadaşlarınızla oyun oynamayı seven biriyseniz, Among Us’la bir hayli eğlenebilirsiniz.

Among Us sistem gereksinimleri

Her ne kadar haberimiz PlayStation versiyonu ile ilgili olsa da, PC oyuncularını da es geçmeyelim. İşte oyunun PC için sistem gereksinimleri.

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 7 SP1+

Windows 7 SP1+ İşlemci: SSE2 instruction set support

SSE2 instruction set support Bellek: 1 GB RAM

1 GB RAM DirectX: Sürüm 10

Sürüm 10 Depolama: 250 MB kullanılabilir alan

Kaynak: GameRant, Engadget, IGN