PlayStation Plus Mayıs 2021 oyunları açıklandı! Sizler için inceledik

PlayStation Plus servisi geleneksel aylık oyun güncellemesini bu ay da yaptı ve Mayıs ayının oyunlarını açıkladı. Bildiğiniz üzere, PS Plus servisi aylık 20-40 TL arası değişen abonelik ücretiyle üyelerine her ay ücretsiz oyunlar sunmakta. Buna ek olarak, servisin çevrimiçi oyun oynama gibi ekstra avantajları da mevcut. Dolayısıyla, her ay bu ücretsiz oyunları bekleyen kitlenin bir hayli geniş olduğunu söylemek mümkün. Neyse ki bu kullanıcı kitlesinin önümüzdeki ay oyunları için bekleyişi daha fazla uzamayacak ve açıkcası, Mayıs ayının oyunları da bekleyişin karşılığını verecek cinsten. Lafı daha fazla uzatmayalım ve sizleri PlayStation Plus Mayıs 2021 oyunları ile baş başa bırakalım…

İşte karşınızda PlayStation Plus Mayıs 2021 oyunları

PS Plus, Mayıs ayı için de geleneği bozmuyor ve bizlere 3 adet oyun sunuyor. Öncelikle, eğer bir PS5 konsoluna sahipseniz, bu oyunların hepsini oynayabileceğinizi belirtelim. Ancak ne yazık ki, PS4 kullanıcıları için durum bu şekilde değil. Zira, PS4 sahipleri bu üç oyunun sadece ikisini indirebilecek. Neyse ki, ayın en öne çıkan ve muhtemelen en çok indirilecek yapımı olan oyununu PS4 kullanıcıları da oynayabilecek. Neyse, gelin lafı daha fazla uzatmayalım ve PS Plus Mayıs 2021 oyunlarını yakından tanıyalım…

#1- Battlefield V (PS4 ve PS5)

İşte karşınızda bu ayın öne çıkan oyunu: Battlefield V. Muhtemelen, okuyucularımızın büyük bir kısmı Battlefield serisine aşinadır. Bu yüzden, serinin kendisinden uzun uzun bahsetmeye gerek olmadığını düşünüyoruz. Ancak gelin, serinin 16. oyunu olan Battlefield V’e yakından bakalım. Tabi, incelememize geçmeden oyunun trailer’ını da sizlerle şöyle paylaşalım:

Ünlü serinin 2018 yılında çıkan üyesi Battlefield V, 2. Dünya Savaşını konu alıyor. Bu bakımdan, en azından tematik olarak, 1. Dünya Savaşında geçen Battlefield 1’in devamı niteliğinde diyebiliriz. Yani, eğer Battlefield 1’den keyif aldıysanız, Battlefield V’e de bir şans vermek isteyebilirsiniz. Konu tarafına dönersek, oyunun klasik tek oyunculu modunda (campaign) 4 adet hikaye yer aldığını söylemeliyiz. “Savaş Hikayeleri” şeklinde adlandırılan hikayeler ise şu şekilde: “Under No Flag”, “Nordlys”, “Triailleur” ve “The Last Tiger”. Hikayeler konusunda son olarak, her birinin 2. Dünya Savaş’ının ayrı bir olayını anlattığını da ekleyelim.

Oynanış ve mekanikler tarafında ise, Battlefield V için yapabileceğimiz en kısa tanımlama oyunun klasik bir first person shooter olduğu. Tabi, silah dinamikleri ve diğer mekaniklerin bir hayli gelişmiş olduğunu da söylemek lazım. Bunlara ek olarak, arkasın EA DICE’ın imzası bulunan yapımın bir de keyifli bir multiplayer modu var. Eğer arkadaşlarınızla shooter oyunlarda stres atmayı seviyorsanız, bu moda kesinlikle bir şans vermelisiniz. Son olarak, oyunun çıkışında bulunan bugların ve teknik sıkıntıların birçoğunun düzeltildiğini de ekleyelim. Kısacası, Battlefield V “bana bir şans ver” diye bağırıyor dersek abartmış olmayız herhalde.

Metacritic Meta Skoru: 73

#2- Stranded Deep (PS4 ve PS5)

PS Plus Mayıs ayı oyunları listemizin ikinci oyunu ise Stranded Deep. Beam Team Games tarafından geliştirilen yapım, uçak kazasından kurtulan bir kişisin Pasifik Adalar’ındaki hayatta kalma mücadelesini konu alıyor. Hatta, konu olarak meşhur Lost dizisine çok benzediğini söyleyebiliriz. Tür olarak ise, tahmin edebileceğiniz üzere, Stranded Deep klasik bir hayatta kalma (survival) oyunu. Yani, oyun boyunca çeşitli materyaller vb. toplayıp adaların önünüze çıkardığı zorlukları yenmeye çalışıyorsunuz. Stranded Deep’in en dikkat çeken tarafının sunduğu değişik biyomlar ve güzel manzaralar olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca, klasik survival oyunlarının aksine, oyunda bir “endgame” yani resmi bir son mevcut. Eğer tüm bunlar kulağınıza güzel geliyorsa, oyunu denemenizde fayda var.

Metacritic Meta Skoru: 63

#3- Wreckfest: Drive Hard, Die Last (Sadece PS5)

Geldik PS Plus Mayıs 2021 oyunları listemizin son oyununa. Wreckfest, BugBear Entertainment’ın geliştirdiği bir yarış oyunu. Ne yazık ki, bu oyundan tüm PlayStation Plus üyeliği sahipleri yararlanamayacak. Zira, dediğimiz gibi bu oyunumuz sadece PS5 kullanıcıları için. Eğer siz de yarış oyunlarını ve bu oyunlarda çılgınca lastik yakıp çarpışmayı seven bir oyuncuysanız, Wreckfest bu 4K 60 FPS’te yapabileceğiniz çok eğlenceli bir oyun. Aslında, oyunumuz klasik Need For Speed ve Burnout gibi yapımlara oldukça benziyor. Ancak bunlara kıyasla, özellikle çarpışmaların, bir tık daha stratejik ilerlediğini söyleyebiliriz. Bu anlattıklarımız kafanıza yattıysa, aslında 1 Haziranda PS5 için resmi olarak satışa sunulacak oyuna erken erişip oynayabilirsiniz.

Metakritik Meta Skoru: 82

Not: Oyunları 4 Mayıs tarihinden itibaren indirebilirsiniz.

Bu ayın oyunları nasıl buldunuz? Eğer abone değilseniz, bu oyunlar sizi bir ayın için bile olsa PlayStation Plus üyelik çarkına sokacak kalitede mi? Görüşleriniz yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın:)

