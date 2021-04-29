Oyun
PlayStation Plus Mayıs 2021 oyunları açıklandı! Sizler için inceledik
PlayStation Plus servisi geleneksel aylık oyun güncellemesini bu ay da yaptı ve Mayıs ayının oyunlarını açıkladı. Bildiğiniz üzere, PS Plus servisi aylık 20-40 TL arası değişen abonelik ücretiyle üyelerine her ay ücretsiz oyunlar sunmakta. Buna ek olarak, servisin çevrimiçi oyun oynama gibi ekstra avantajları da mevcut. Dolayısıyla, her ay bu ücretsiz oyunları bekleyen kitlenin bir hayli geniş olduğunu söylemek mümkün. Neyse ki bu kullanıcı kitlesinin önümüzdeki ay oyunları için bekleyişi daha fazla uzamayacak ve açıkcası, Mayıs ayının oyunları da bekleyişin karşılığını verecek cinsten. Lafı daha fazla uzatmayalım ve sizleri PlayStation Plus Mayıs 2021 oyunları ile baş başa bırakalım…
İşte karşınızda PlayStation Plus Mayıs 2021 oyunları
PS Plus, Mayıs ayı için de geleneği bozmuyor ve bizlere 3 adet oyun sunuyor. Öncelikle, eğer bir PS5 konsoluna sahipseniz, bu oyunların hepsini oynayabileceğinizi belirtelim. Ancak ne yazık ki, PS4 kullanıcıları için durum bu şekilde değil. Zira, PS4 sahipleri bu üç oyunun sadece ikisini indirebilecek. Neyse ki, ayın en öne çıkan ve muhtemelen en çok indirilecek yapımı olan oyununu PS4 kullanıcıları da oynayabilecek. Neyse, gelin lafı daha fazla uzatmayalım ve PS Plus Mayıs 2021 oyunlarını yakından tanıyalım…
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#1- Battlefield V (PS4 ve PS5)
İşte karşınızda bu ayın öne çıkan oyunu: Battlefield V. Muhtemelen, okuyucularımızın büyük bir kısmı Battlefield serisine aşinadır. Bu yüzden, serinin kendisinden uzun uzun bahsetmeye gerek olmadığını düşünüyoruz. Ancak gelin, serinin 16. oyunu olan Battlefield V’e yakından bakalım. Tabi, incelememize geçmeden oyunun trailer’ını da sizlerle şöyle paylaşalım:
Ünlü serinin 2018 yılında çıkan üyesi Battlefield V, 2. Dünya Savaşını konu alıyor. Bu bakımdan, en azından tematik olarak, 1. Dünya Savaşında geçen Battlefield 1’in devamı niteliğinde diyebiliriz. Yani, eğer Battlefield 1’den keyif aldıysanız, Battlefield V’e de bir şans vermek isteyebilirsiniz. Konu tarafına dönersek, oyunun klasik tek oyunculu modunda (campaign) 4 adet hikaye yer aldığını söylemeliyiz. “Savaş Hikayeleri” şeklinde adlandırılan hikayeler ise şu şekilde: “Under No Flag”, “Nordlys”, “Triailleur” ve “The Last Tiger”. Hikayeler konusunda son olarak, her birinin 2. Dünya Savaş’ının ayrı bir olayını anlattığını da ekleyelim.
Oynanış ve mekanikler tarafında ise, Battlefield V için yapabileceğimiz en kısa tanımlama oyunun klasik bir first person shooter olduğu. Tabi, silah dinamikleri ve diğer mekaniklerin bir hayli gelişmiş olduğunu da söylemek lazım. Bunlara ek olarak, arkasın EA DICE’ın imzası bulunan yapımın bir de keyifli bir multiplayer modu var. Eğer arkadaşlarınızla shooter oyunlarda stres atmayı seviyorsanız, bu moda kesinlikle bir şans vermelisiniz. Son olarak, oyunun çıkışında bulunan bugların ve teknik sıkıntıların birçoğunun düzeltildiğini de ekleyelim. Kısacası, Battlefield V “bana bir şans ver” diye bağırıyor dersek abartmış olmayız herhalde.
Metacritic Meta Skoru: 73
#2- Stranded Deep (PS4 ve PS5)
PS Plus Mayıs ayı oyunları listemizin ikinci oyunu ise Stranded Deep. Beam Team Games tarafından geliştirilen yapım, uçak kazasından kurtulan bir kişisin Pasifik Adalar’ındaki hayatta kalma mücadelesini konu alıyor. Hatta, konu olarak meşhur Lost dizisine çok benzediğini söyleyebiliriz. Tür olarak ise, tahmin edebileceğiniz üzere, Stranded Deep klasik bir hayatta kalma (survival) oyunu. Yani, oyun boyunca çeşitli materyaller vb. toplayıp adaların önünüze çıkardığı zorlukları yenmeye çalışıyorsunuz. Stranded Deep’in en dikkat çeken tarafının sunduğu değişik biyomlar ve güzel manzaralar olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca, klasik survival oyunlarının aksine, oyunda bir “endgame” yani resmi bir son mevcut. Eğer tüm bunlar kulağınıza güzel geliyorsa, oyunu denemenizde fayda var.
Metacritic Meta Skoru: 63
#3- Wreckfest: Drive Hard, Die Last (Sadece PS5)
Geldik PS Plus Mayıs 2021 oyunları listemizin son oyununa. Wreckfest, BugBear Entertainment’ın geliştirdiği bir yarış oyunu. Ne yazık ki, bu oyundan tüm PlayStation Plus üyeliği sahipleri yararlanamayacak. Zira, dediğimiz gibi bu oyunumuz sadece PS5 kullanıcıları için. Eğer siz de yarış oyunlarını ve bu oyunlarda çılgınca lastik yakıp çarpışmayı seven bir oyuncuysanız, Wreckfest bu 4K 60 FPS’te yapabileceğiniz çok eğlenceli bir oyun. Aslında, oyunumuz klasik Need For Speed ve Burnout gibi yapımlara oldukça benziyor. Ancak bunlara kıyasla, özellikle çarpışmaların, bir tık daha stratejik ilerlediğini söyleyebiliriz. Bu anlattıklarımız kafanıza yattıysa, aslında 1 Haziranda PS5 için resmi olarak satışa sunulacak oyuna erken erişip oynayabilirsiniz.
Metakritik Meta Skoru: 82
Not: Oyunları 4 Mayıs tarihinden itibaren indirebilirsiniz.
Bu ayın oyunları nasıl buldunuz? Eğer abone değilseniz, bu oyunlar sizi bir ayın için bile olsa PlayStation Plus üyelik çarkına sokacak kalitede mi? Görüşleriniz yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın:)
Kaynak: GamesRadar+, PlayStationBlog
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Finans
Microsoft oyun geliştiricilerinden aldığı payı düşürdü!
Microsoft oyun dünyasında etkisini katlamak istiyor. Firma son ortaya çıkan haberlere göre oyun geliştiricilerine daha fazla destek verecek. Firma yapımcıların masraflarını düşürmek için aldığı payı azaltmaya karar verdi. Artık oyun yapımcıları, Microsoft mağazalarında yaptıkları satışlardan daha fazla pay alacak. Özellikle Epic Games‘in yaptığı ve oldukça övülen bu gelişmeyi Microsoft’un da yapması, ileride oyun dünyasındaki rekabeti arttıracak gibi gözüküyor.
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Microsoft oyun geliştiricilerine daha fazla kazandıracak!
Oyun dünyasının en önemli konularından biri de bildiğiniz üzere maliyetler. Oyun yapan geliştiricilerin, yapım sırasında harcadıkları emek ve maddi yük, oyunculara da oldukça yansıyor. Özellikle dijital oyunların artık normal olarak piyasada büyük bir yer kapladığı şu günlerde mağazalarda önemli bir alternatif oluşturuyor. Steam, Epic Games Store ve Microsoft Store‘un başı çektiği bu alternatifler oyun geliştiricileri için de oyuncular kadar önemli bir konumda. Artan yapım maliyetleri nedeniyle fiyatları arttırarak oyuncu kaybetmek istemeyen birçok firma, en uygun kazanç sağlama imkanı olduğu platformlara yöneliyor. Mağazalara belli oranlarda pay veren geliştiriciler, bazı platformlara daha yakın oluyor. Oyun dünyasında mağaza olarak uzun zamandır etkin olmayan Microsoft, rekabeti arttırmak için yeni adımlar atma kararı aldı. Firma yaptığı duyuru ile birlikte geliştiriciler ile olan fiyat politikasını değiştirecek.
From Xbox Game Studios to DirectX to Xbox Game Pass for PC, we’ve never been in a better position to deliver for PC gamers with our “player-first” approach. Read more: https://t.co/AevFPaFtrm
— Xbox Wire (@XboxWire) April 29, 2021
Açıklamaya göre Microsoft kendi payını %12‘ye düşürme kararı aldı. Böylece oyun geliştiricileri artık birim satış bazında %88’lik bir gelir elde edecekler. Eskiden Microsoft bu rakamı %30‘a sabitlemişti. Her ne kadar geliştiriciler için önemli bir konu olsa da, firmanın asıl motivasyonu oyuncular. Blog yazısıyla duyuruyu yapan firma, önceliklerinin oyuncular olduğunu açıkladı. Xbox Game Studio yetkilisi Matt Booty tarafından kaleme alınan yazı ile firmanın PC oyun dünyasına 2021 ve sonrası için neler katabileceği açıklandı. Firma öncelik olarak daha fazla oyuncunun beğenisini toplamak istiyor. Bu yüzden de geliştiricilere de daha fazla para kazandırarak oyuncuların karşısına gelecek kaliteli içerik sayısının artması hedefleniyor. Firma Microsoft Store içerisinde yer alan şartları böylelikle değiştiriyor. Yazılım devi yeni oranlarla birlikte Epic Games Store‘un sunduğu avantajları da yakaladı. Yeni fiyat politikası 1 Ağustos 2021 tarihinde yürürlüğe girecek. Belki de ilerleyen dönemlerde oyun fiyatlarında da belli başlı azalmalar ortaya çıkabilir.
Değişen fiyat politikalarına karşın Steam sessizliğini koruyor!
Epic Games Store ve Microsoft‘un geliştirici dostu olarak oyun dünyasını bir nevi kızıştırdığı şu günlerde Steam sessizliğini koruyor. Dijital oyun dünyasının bir numaralı markası olan platform, ne yazık ki eski usul sistemine devam ediyor. Geliştiricilerden %30 pay alan firma bu konuda en pahalı platform olmayı başardı. Steam paydaki azaltmaları satış rakamları üzerinden gerçekleştiriyor. Şöyle ki bir oyun 10 milyon dolarlık gelir barajını geçerse geliştiricinin payı %75‘e çıkıyor. Aynı şekilde 50 milyon barajını geçen oyunlarda ise firma pay talebini %20‘ye çekiyor. Ancak bu durum geliştiricilerin oldukça canını sıkıyor. Oyun Geliştiricileri Konferansı’nda gerçekleştirilen bir ankete göre, Steam‘in sistemi pek de adaletli gözükmüyor. 3 binden fazla katılımcının görüş bildirdiği ankette sadece %3‘lük bir kesim Steam‘in fiyat politikasından memnun. Katılımcılar gelişen teknoloji ile birlikte Steam‘in tek alternatif olmadığının farkındalar. Hal böyle olunca Steam‘in popülaritesi ile alakalı da soru işaretleri artmaya devam ediyor.
Oyuncuların ve geliştiricilerin işine gelen bu gelişme ile birlikte, Epic Games Store ve Microsoft Store PC oyunları bakımından oldukça avantajlı bir konuma geçecek gibi gözüküyor. Zira iki mağazada pastadan aldığı payı büyütmek yerine, tercih edilen platform olmayı amaçlıyor. Oyun fiyatlarına yansıma ihtimali bulunan gelişme ile birlikte, piyasadaki dengeler alt üst olabilir. Zira üç önemli mağazanın iki tanesi artık daha oyuncu ve geliştirici dostu olmak istiyor. Bununla birlikte oyun konsolu piyasasında önemli bir ağırlığa sahip olan Microsoft cephesi ise, her türlü fırsatı değerlendirmek istiyor. Firma Game Pass sistemi ile de daha önceden piyasanın ayarları ile oynamıştı. Son gelişmeler ile birlikte artık gözler Steam cephesinde. Platformun bir sonraki hamlesi merak uyandırıyor. Bakalım Steam fiyat politikasında değişikliğe gidecek mi bekleyip göreceğiz.
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Genel
Oyun geliştiricileri oyun ertelemelerini Covid-19’a bağlıyor!
Oyun geliştiricileri, Coivd-19 salgınından oldukça şikayetçi. Küresel salgın nedeniyle ertelenen oyunların sayısının gitgide artmaya devam ediyor. 2020 Oyun Geliştiricileri Konferansı‘nda yapılan bir ankette bazı geliştiricilere göre, son iki yılda artan oyun ertelemelerinin asıl sebebi Covid-19 salgını. Öte yandan bazı oyun geliştiricileri de denklemin tam karşısında yer alıyor. Kimi firma ve çalışana göre pandemi sayesinde oyun dünyasına olan ilgi katbekat arttı.
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Oyun geliştiricileri Covid-19 yüzünden ertelemelerin artacağını düşünüyor!
Covid-19 salgının etkileri hemen hemen her alanda kendini gösteriyor. Özellikle kapanma süreçleri boyunca bazı sektörlerin çalışamaması nedeniyle büyük ekonomik sıkıntılar baş göstermişti. Bu sektörler arasında da oyun dünyasının yeri oldukça büyük. Zira salgın nedeniyle birçok firma, oyun çıkarma konusunda zorluklar yaşadı. Evden çalışma modeli veyahut şirket merkezlerinin kapanması gibi durumlar nedeniyle firmalar, yeni yapımlar çıkarma konusunda geri kaldılar. Bununla birlikte donanım piyasası da durumdan oldukça etkilendi. Birçok üretici, stok konusunda Covid-19 salgınının negatif etkilerine maruz kaldı. Etkinliklerin ve gösterilerin dahi olumsuz etkilendiği bu dönem içerisinde, oyun geliştiricilerinin büyük bir kısmı da durumdan pek memnun değil. Zira bazı geliştiricilere göre pandemi oyun çıkartma şartlarını oldukça zorlaştırdı. 2020 Oyun Geliştiricileri Konferans‘ında yapılan bir ankete göre çalışanların %44‘ü Covid-19 salgınının ertelemelerdeki birinci etken olduğunu düşünüyor. Bu yıl gerçekleştirilecek sanal etkinlik öncesi paylaşılan verilere göre bazı geliştiriciler endüstrinin olumsuz etkilendiği kanaatinde. Bu oran geçen sene %38 idi.
3 binden fazla çalışanın katıldığı anket ilginç sonuçlar ortaya çıkardı. Covid-19 yüzünden çoğu firmanın evden çalışma modeline geçtiği ortaya çıktı. Ayrıca çalışanların salgın yüzünden başka ülkelere de yayılması bu konudaki tezleri destekledi. Bazı çalışanlar test süreçlerinin ofiste olmadıkları gerekçesiyle aksadığını açıkladı. Bununla birlikte bazı çalışanlar ise, kullandıkları gereçlerin düzgün çalışmamasından şikayetçi oldu. Geliştiricilerin evlerine hatta ülkelerine döndükleri andan itibaren çoğu zaman VPN ile oyun geliştirdikleri araçlara ulaşabildikleri ortaya çıktı. Bununla birlikte başka firmaların oyun motorunu kullanan geliştiriciler ise, istedikleri verimi alamadıklarını açıkladılar. Hatta bazı geliştiricilerin düzgün bir internet bağlantısı olmadan iş yapamadıklarını açıklaması ise sürpriz verici bir gelişme olarak kayıtlara geçti. Tüm bu teknik sorunların yanı sıra çalışanların yaşadığı psikolojik travmalar da ertelenmelerin en büyük sebepleri arasında yer aldı. Kolaylıktan ziyade zorlukla karşılaşan bu %44‘lük kesim ileride ertelenme sayısının da artacağını iddia ediyor.
Oyun geliştiricilerin odağındaki konsol PlayStation 5!
Her ne kadar ertelemeler ankette öne çıksa da oyun dünyasına, oyuncudan gelen, ilgi artmışa benziyor. Başka bir ankette yer alan sonuçlara göre, stüdyolar büyümeye devam ediyor. Birçok geliştirici, oyun dünyasındaki bu büyümeden de oldukça memnun gözüküyor. Ankette firmaların %47‘lik kısmının çalışan sayısını arttırdığı ortaya çıktı. Kalan kısmın %34‘ü ise çalışan sayısında değişikliğe gitmedi. Özellikle evlerinde kapanan birçok insanın oyun dünyasına daha da ilgi gösterdiği anketler ile ortaya çıktı. PlayStation 5 ve PC cephesi popülaritelerini arttırmaya devam etti. Bunun dışında geliştiriciler için de en popüler cihazın PlayStation 5 olduğu ortaya çıktı. Çalışanlar konsollar için yapılan bu ankete büyük ilgi gösterdi. Geliştiricilerin %44‘ü en çok PlayStation 5 için oyun geliştirmek istiyor. Onu %38 ile Nintendo Switch, %30 ile de Xbox Series X/S takip ediyor. Anket yapılırken, çalışanların birden fazla seçenek seçebildiklerini de hatırlatmak isteriz.
Ertelemeler dışında yapılan bir diğer anket ise biraz kafa karıştırıcı. Zira evden çalışma modeli ile alakalı sorulan bir soruya katılımcıların %66’sı olumlu cevap verdi. Geliştiricilerin %66‘sı evden çalıştıkları için daha üretken olduklarını açıkladı. Çalışanlara göre evden çalışmak zaman yönetimi konusunda önemli bir etken. Zira yapımcılar artık daha esnek ve verimli çalıştıklarını düşünüyorlar. Öte yandan bu ankette yer alan %32‘lik kısım ise tam tersini düşünüyor. Salgının psikolojik yıpratmaları en azından bu kesimi çok etkilemişe benziyor. Anket sonuçlarına tamamen ücretsiz bir şekilde ulaşmak için buradan etkinliğin sitesine kaydolabilirsiniz. Endüstrinin en büyük etkinliği olan Oyun Geliştiricileri Konferansı, bu yıl sanal olarak gerçekleşecek. Etkinliği tarihi ise 19-23 Temmuz tarihleri. Umuyoruz ki 2022 yılında yayımlanacak anket sonuçlarının baş aktörü Covid-19 olmaz.
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Oyun
VALORANT 2. BÖLÜM 3. KISIM 27 Nisan’da OYUNCULARLA BULUŞACAK
Riot Games’in taktiksel nişancılık oyunu VALORANT, oyuncularına rekabet dolu bir deneyim yaşatmaya yenilikleriyle beraber hız kesmeden devam ediyor. Oldukça seveni ve oyuncusu olan oyunun ilk çıkış tarihinden itibaren çeşitli güncellemelerle heyecanın dozunun her an arttığı VALORANT 2. bölüm 3. kısım başlıyor.
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FPS severlerin gözdelerinden olan VALORANT’ta, içinde birçok yenilik barındıran VALORANT 2. bölüm 3. kısım başladığı duyuruldu. Yeni güncellemeyle birlikte oyunculara egzotik bir savaş alanı sunacak yeni harita, yeni kostüm paketi ve savaş bileti sunuluyor. Bu güncelleme oyuncuları oldukça memnun edecek görünüyor.
Yeni Harita: “Breeze” Hakkında;
27 Nisan tarihinde oyuncularla buluşacak yeni Valorant haritası Breeze, Bermuda Üçgeni’nin güneyindeki uzak bir adanın haritası olarak karşılıyor oyuncuları. Tasarım aşamasında Karayipler’deki adalardan ilham alınan Breeze, geniş açık alanlar ve uzun menzilli etkileşimlere ortam sağlayan rengârenk bir ortam da sunacak oyunculara. Bu sayede, farklı silahların ve ajanların kendini göstermesine fırsat tanınabilecek. Haritanın temel özellikler arasında uzun menzilli etkileşimler, geniş açık alanlar, geniş geçiş noktaları ve önemli bölge kontrolü yer alan detaylar arasında.
Yeni Savaş Biletine Hazır mısınız?
Savaş Bileti’nde kullanılan temalar ve tonlarda çeşitliliğe oldukça önem verildi. Yeni Savaş Bileti, silah kaplamaları, Radyanit Puanları, silah uğurları, kartlar, spreyler ve unvanları barındırıyor. 27 Nisan 2021’den 21 Haziran 2021’e kadar devam edecek olan bilet içeriklerinden bazıları şu şekilde:
Ücretsiz Savaş Bileti: Işık Dalgası Frenzy ve 3 Stili, Uğurlu Tavşan Uğuru, Şaheserim Spreyi, Miras Kartı ve Pizza Partisi Kartı.
Seçkin Savaş Bileti: Işık Dalgası Phantom (25. Seviye), Sualtı Vandal (45. Seviye), Şakıyançelik (Yakın Dövüş Silahı), Anılar 1. Bölüm Kartı, Bıçaklar Çekildi Kartı, Penguen Dan Uğuru, Sırt Çantası Uğuru, Kadim Gizem Uğuru, Cidden Sorun Yok Spreyi, Havalı Dan Spreyi.
Yeni Koleksiyon: Yitik !
27 Nisan’da çıkacak Yitik, birçok açıdan Fatih’in bir yansımasını ifade ediyor. Bu nedenle, sette Fatih setinin silahlarının mümkün olduğunca “tersi” veya daha agresif versiyonları seçilmeye çalışıldı. İçerisinde Vandal, Operator, Spectre, Classic, Yitik Ritüel Bıçağı (yakın dövüş) ve bir kart, sprey ve silah uğuru içeren aksesuar paketi bulunan yeni ürünün bedeli ise 7100 VP.
Tema Hedefleri: Karanlık Hükümdarlık, Yozlaşmış, Narin, Kusurlu Güzellik
Temel Özellikler: Özel Model, Görsel Efektler, Sesler, Stiller, Ölüm Sancağı ve Özel Bitiriş Animasyonu
Silahlar: Vandal, Operator, Spectre, Classic ve Yitik Ritüel Bıçağı (Yakın Dövüş)
Seviyelere baktığımızda;
1. Seviye: Özel yakınlaştırarak nişan alma nişangâhı ve özel fırlayan mermi efektleri.
2. Seviye: Özel namlu ateşi görsel efekti ve ateş etme sesi, boştayken cevher efekti. (cevher döner)
3. Seviye: Özel kuşanma görsel ve ses efekti (silahta çatlaklar oluşur), özel yeniden doldurma görsel ve ses efekti (silahta çatlaklar oluşur), özel inceleme ekranı sesi, skor alınınca cevher tepki verir.
4. Seviye: Ölüm sancağı ve özel bitiriş animasyonu.
5. Seviye: Altın stil ve mavi görsel efektler (1. Stil); bitiriş animasyonu ve ölüm sancağı Fatih kaplaması temel alınarak tasarlandı.
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