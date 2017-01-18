Amerikan Ordusu Uçabilen Bir Hoverbike Prototipi Geliştirdi

Amerikan ordusu ve Savunma Bakanlığı’na donanım geliştiren üreticiler uçabilen bir hoverbike prototipi geliştirmeyi başardı.

10 Ocak tarihinde Maryland’de bulunan Aberdeen Proving Ground’da hoverbike prototipinin denemeleri gerçekleştirildi ve başarılı sonuçlar elde edildi. Cihazı bir Kickstarter projesi olarak başlatan Malloy Aeronautics geliştirdi. İhaleyi kazanan Malloy Aeronautics projede Survice Engineering Co. ile birlikte çalıştı.

Joint Tactical Aerial Resupply Vehicle ya da kısaca JTARV olarak bilinen cihaz cephede yer alan askerlere mühimmat taşıyacak. Ordunun araştırma laboratuvarında yöneticilik yapan Tim Vong cihazın savaş alanında görev yapan bir Amazon olacağını dile getirdi. Cihaz askerlere 3o dakikadan kısa bir sürede ulaşabilecek.

Çalıştırılan prototip elektrikle çalışıyor ancak 200 kilometre menzile kadar ulaşabilecek hibrid itişli bir sistem de geliştiriliyor. Cihaz 360 kilograma kadar yük taşıyabiliyor.