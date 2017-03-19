AMD’nin Yeni Ryzen 5 Serisi Intel Core i5’e Rakip Olabilir

AMD geçtiğimiz ay çip sektöründe büyük bir dalgalanma yarattı ve Intel’in uzun zamandır süren liderliğine en büyük tehdidi yaratabilecek Ryzen serisini duyurdu.

Özellikle yüksek performanslı işlemci konusunda rakipsiz olan Intel’in tahtı AMD’nin Ryzen ailesi ile birlikte sallanacak gibi gözüküyor. Ancak Ryzen 7, Intel’in Core i7 serisine denk gelen yüksek performanslı seri olacak. Bunun yanında Ryzen 5 ise daha ucuz ve daha orta segmente hitap eden bir seri olacak. Yani Intel Core i5’in karşısında yer alacak.

Ryzen 5’in dört farklı modeli bulunuyor. 4 çekirdek ve 8 threade sahip olan Ryzen 5 1400; 763 TL 1500X; 848 TL, 1600; 976 TL ve son olarak 1600X serisi ise 1130 TL olacak. Ryzen 5 1400’de 4 çekirdek ve 8 thread bulunuyor. İşlemci 3.2 GHz hıza sahip ve 3.5 GHz’a kadar çıkabiliyor. En performanslı olan 1600X’de ise 6 çekirdek ve 12 thread bulunuyor. Bu işlemci ise 3.6 GHz hıza sahip ve 4.0 GHz’a kadar çıkabiliyor. Bu işlemciler Intel’in Core i5 serisi ile neredeyse yakın fiyatlara sahip ancak Intel 4 çekirdek 4 thread sunarken Ryzen 6 çekirdek 12 threade kadar çıkabiliyor. Ancak performansları benchmark testlerinde görebileceğiz. Ryzen 5 işlemciler 11 Nisan tarihinde satışa çıkacak. Diğer taraftan daha ucuz ama daha düşük performanslı olan ve Intel Core i3’ün karşısında yer alan Ryzen 3 serisi ise 2017 yılının sonuna doğru satışa çıkacak.