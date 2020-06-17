AMD, yeni Ryzen 3000XT serisi işlemcileri duyurdu!

AMD, 3. nesil Ryzen masaüstü işlemci ailesine üç yeni model daha eklediğini duyurdu. Yeni modeller arasında Ryzen 9 3900XT, Ryzen 7 3800XT ve Ryzen 5 3600XT yer alıyor.

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Ryzen işlemci ailesine XT markasını ekleyen bu yeni Ryzen 3000XT masaüstü işlemcileri, her türlü iş için yüksek performans vadediyor. Ödüllü 3. nesil Ryzen işlemci ailesini genişleten 3000XT serisi masaüstü işlemcileri, oyun ve içerik üretimi alanlarına hükmeden, üst düzey performansı sağlamak için, daha yüksek boost frekansı ile güçlendirildi.

Aynı zamanda PCIe 4.0 desteğini genel kullanıcılara sağlayan AMD’nin yeni B550 yonga setinin de tüm dünyada satışa sunulduğu da açıklandı. Farklı anakart boyutlarında mevcut olan B550 yonga seti, oyun ve iş için yüksek hızlı performansa yönelik üretildi.

Bununla birlikte şirket, AM4 soket ve 3.nesil Ryzen masaüstü işlemciler için A520 yonga setinin yeni tasarımlarını da geliştirdiğini ekledi.

Bu yeni yonga setleri ve işlemcilerle birlikte AMD, depolama hızlandırma yazılımı StoreMI’ı baştan tasarladığını ve yeni bir arayüz ve gelişmiş hızlandırma algoritmasıyla yeniden kullanıcılara sunulduğunu da duyurdu.

AMD Ryzen 3000XT Serisi İşlemciler



3. nesil AMD Ryzen işlemci ailesinin güçlü altyapısı üzerine inşa edilen 3000XT serisi işlemciler, dünya sınıfı “Zen 2” mimarisini, gelişmiş 7nm üretim teknolojisi ile iyileştirerek, daha yüksek boost frekansı ve Ryzen 3000 serisinde aynı TDP değerine sahip akranlarına göre artırılmış performans sunabiliyor.

MODEL ÇEKİRDEK BOOST/ TABAN FREKANSI (GHZ) TOPLAM ARA BELLEK (MB) TDP (WATT) Platform TETT (USD) BEKLENEN SATIŞ TARİHİ AMD Ryzen™ 9 3900XT 12/24 4.7/3.8’e kadar 70 105 AM4 499$ 7 Temmuz 2020 AMD Ryzen™ 7 3800XT 8/16 4.7/3.9’a kadar 36 105 AM4 399$ 7 Temmuz 2020 AMD Ryzen™ 5 3600XT 6/12 4.5/3.8’e kadar 35 95 AM4 249$ 7 Temmuz 2020

Termal Çözümler



Ryzen 5 3600XT kutulu işlemciler, bir adet Wraith Spire soğutucu barındırıyor. Ryzen 9 3900XT, Ryzen 7 3800XT ve Ryzen 5 3600XT işlemciler, mümkün olan en yüksek performans için özellikle harici olarak satılan işlemci soğutucuları için özellikle hassas hazırlanmış özelliklere sahip. Bunun bir sonucu olarak AMD, bu ürünleri mümkün olan en iyi koşullarda kullanabilmek için, minimumda 280mm’lik radyatöre sahip bir hepsi bir arada sıvı soğutma çözümü kullanımı öneriyor. AMD’nin önerdiği soğtucuların bir listesine buradan ulaşabilirsiniz.

Daha Fazla AM4 Seçeneği



AM4 soket için üretilen yeni A520 yonga seti, 500 serisi yonga seti ailesinin en yeni üyesidir. Günlük PC kullanıcılarının ihtiyaçlarını karşılamak için kolay kullanılan ve güvenli bir platformdur. Yeni A520 yonga seti de dahil bu yeni 500 Serisi anakartlar, 3. nesil Ryzen işlemciler ve ötesi için gereken performansı sunmaktadırlar. Ryzen 3000XT Serisi işlemciler, Ryzen 3000’e hazır BIOS’a sahip tüm anakartlarla uyumludur ve tüm 500 serisi yonga seti ailesi üyeleriyle de ilk günden çalışacak şekilde tasarlanmışlardır.

AMD StoreMI



AMD StoreMI teknolojisi, tamamen yeni bir arayüz ve yeni özelliklerle yeniden geliştirildi. 2.0 sürümünde kulllanılan yeni bir arabellek tabanlı hızlandırma algoritması, veri bütünlüğünü geliştirir ve en çok kullanılan verilere öncelik tanır. Bu sayede boot süresi %31’e kadar hızlanır ve sadece HDD üzerinden çalışan bir sisteme göre oyun yükleme süreleri %13’e kadar azalır.