AMD’nin Yeni Nesil GPU Serisi Vega Neredeyse Hazır

AMD’nin Vega serisi grafik işlemcilerini duyuralı neredeyse bir yıl oldu ancak bu duyurudan sonra karşımıza pek bir şey çıkmamıştı.

Ancak AMD bu hafta Vega mimarisine sahip Radeon Vega Frontier Edition’ın özelliklerini açıkladı. Şirket Ryzen ile uzun bir aradan sonra yakaladığı yükselişini Vega serisi ile grafik kartlarında da yakalayacak gibi gözüküyor.

64 işlem ünitesine sahip Radeon Vega Frontier Edition profesyonel kullanıma yönelik. Özellikle iş istasyonlarında kullanılmak üzere hazırlanan kart 25 teraflop işlem gücüne sahip. Vega serisinin oyun ve diğer kullanıma yönelik kartları daha sonra gelecek. Bu serinin özellikle konsollarda büyük bir performans sıçraması yaşatması bekleniyor.

16 GB HBM2 teknolojisine sahip olan kartın saat hızı yaklaşık olarak 1.59GHz. Üstelik Vega serisi şu anda kullanılmakta olan seri gibi 14 nanometre üretim teknolojisine sahip. Radeon Vega Frontier Edition benchmark testlerinde Nvidia’nın Tesla P100 modelinden yaklaşık %30 daha fazla performans sağlıyor. Durum Nvidia Titan Xp serisi için de geçerli. Ancak performans her şey demek değil. Üstelik bu kart henüz satışta bile yok. Üstelik Nvidia önümüzdeki sene Pascal mimarili kartlar çıkarmaya başlayacak. Yani AMD getirdiği bu heyecan kısa süreli olabilir.